Praha - Velmi špatný výkon, za který by si fotbalisté Slavie ani nezasloužili postoupit. Tak zhodnotil záložník Josef Hušbauer vyřazení svého týmu v semifinále MOL Cupu po domácí porážce 0:1 se Zlínem. Ačkoli ho promarněná šance na první finále od roku 2002 hodně mrzela, o to více se nyní bude se spoluhráči soustředit na to, aby uhájili dvoubodový náskok v čele ligové tabulky a získali titul.

"Do finále jsme chtěli moc. Bohužel se nám to nepodařilo a prohráli jsme. Je to škoda, ale za ten výkon bychom si to ani nezasloužili. Všichni jsme hráli pod své možnosti. To je pak těžké něco uhrát," řekl Hušbauer v rozhovoru s novináři. "Ale musíme zvednout hlavu, protože nás čeká liga, kde to máme ve svých rukách. Věřím, že nás to spíš nakopne a že se semkneme. Teď se můžeme soustředit už jen na ligu," dodal.

Pro Slavii to byla první soutěžní porážka od příchodu trenéra Jaroslava Šilhavého, tedy po 24 zápasech. "Porážka jednou přijít musela. Možná lepší teď, než aby to přišlo třeba potom ve finále nebo v nějakém důležitém zápase. Prostě jsme vypadli a teď je naším jasným cílem titul," konstatoval Hušbauer.

"Je pět kol do konce, vedeme o dva body. Když zvládneme neděli, budou čtyři kola do konce, tak věřím, že si to pohlídáme. Snad se teď ještě víc semkneme, když se nám nepodařilo semifinále poháru, a dotáhneme to do konce," dodal.

Tým se ale podle něj musí vyvarovat podobných chyb, jakou udělal proti Zlínu Simon Deli. Jako stoper přišel při snaze o kličku o míč a založil zlínský brejk, který přinesl jediný gól zápasu.

"My jsme předvedli nejhorší hrubku, co můžete udělat - stoper vyváží míč a ztratí ho, takže soupeř jde do otevřené obrany. To se prostě nesmí stávat. Kdyby to bylo nula nula, tak bychom třeba nějaký gól dali, ale oni už to zavřeli. My hráli už jen dlouhé balony a už to bylo těžké," řekl Hušbauer.

Hra na dlouhé míče navíc nefungovala a Zlín se ve druhé půli poměrně snadno bránil. "Chtěli jsme nakopávat na Milana Škodu, ale bohužel jsme ho netrefovali, jak jsme chtěli. Balony zezadu nelítaly přesně. A když už to šlo na Škoďáka, tak jsme neměli odražený míč. Bylo to takové hektické. Nebyl tam žádný systém. Když už jsme se dostali do kombinací do strany, tak centr nebyl kvalitní," dodal slávistický záložník.