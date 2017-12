Praha - Šance dostat se na únorové olympijské hry v Pchjongčchangu je podle hokejového útočníka Petra Koukala velice lákavá. Pětatřicetiletý mistr světa z roku 2010 z Německa se vrací na Channel One Cupu do české reprezentace poprvé od loňského světového šampionátu v Moskvě. Pokud by se Koukal do Koreje probojoval, napodobil by olympijskou účastí bratra Martina, bývalého běžce na lyžích.

"Každý z nás ví, o co hraje. Všichni bychom se na olympiádu rádi dostali. Dřív pro nás, kluky z Evropy, byla zavřená. Teď je šance kvůli absenci hráčů z NHL úplně někde jinde," řekl novinářům Koukal, který startoval na pěti světových šampionátech a má i bronz z roku 2012.

Od Nagana 1998 hrály pod pěti kruhy hvězdy z NHL a Koukala ani nenapadlo, že by mohl mít na olympijský start šanci. "Z výběru pro Channel One Cup se s výjimkou Červa (Romana Červenky), Michiho (Zbyňka Michálka) a Špenáta (Martina Erata) na olympiádu nikdo nedostal, proto je to pro nás všechny velká výzva," uvedl Koukal. "Já jsem nikdy nehrál v NHL, nikdy jsem ani neudělal 100 bodů za sezonu, aby si mě mohli pro olympijskou nominaci všimnout. Věděl jsem, kde jsou mantinely."

Pod pěti kruhy tak na dálku sledoval jen počínání o čtyři roky staršího bratra. Martin Koukal startoval na čtyřech olympiádách a v roce 2010 ve Vancouveru získal bronz ve štafetě na 4x10 kilometrů. Nijak se teď nehecují. "Jenom říkal, že kdybych se na olympiádu dostal, třeba by se na mě zajel do Koreje podívat," usmál se Koukal.

Nominace na druhý díl Euro Hockey Tour jej nepřekvapila, protože už měl náznaky zájmu kouče Josefa Jandače. "Během léta mi přišel mail, ze kterého jsem se dozvěděl, že jsem v širší olympijské nominaci. Před Karjalou mi pak trenér Jandač volal a ptal se mě, jak jsem na tom, protože mu někteří hráči vypadávali. Tehdy to sice ještě nedopadlo, ale doufal jsem, že teď už by to mohlo vyjít," uvedla letní posila Hradce Králové.

Uvědomuje si ale, že myšlenky na olympijské hry jsou ještě hodně vzdálené a je jen jedním z řady zkušenějších hráčů, které Jandač v turnajové generálce před Pchjongčchangem prověří. "Vím, že říkal, že teď už není čas na zkoušení. Ale zkušených je nás tu spousta, takže nějakou výhodu moc nemám. Stejně bude záležet na výkonech a jak daný hráč zapadne trenérovi do systému," doplnil Koukal.

Do turnaje jde s čistou hlavou jako do každého jiného zápasu. "Až kolem mě v zápase projede Fin na motorce, nebudu moct přemýšlet o tom, jestli se mi tím zavřela šance na olympiádu. Být svázaný z toho, že teď jsem nedal nahrávku a co to znamená, je špatně. Tohle u mě určitě nehrozí," dodal Koukal.