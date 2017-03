Zbraně, které se vyráběly ve vsetínské Zbrojovce před druhou světovou válkou, za protektorátu i v nadcházejících letech, jsou od 19. března k vidění ve vsetínském zámku. Muzeum regionu Valašsko tam připravilo výstavu nazvanou Zbrojovka a město, potrvá do 10. června. Na snímku je univerzální kulomet vz. 59.

Zbraně, které se vyráběly ve vsetínské Zbrojovce před druhou světovou válkou, za protektorátu i v nadcházejících letech, jsou od 19. března k vidění ve vsetínském zámku. Muzeum regionu Valašsko tam připravilo výstavu nazvanou Zbrojovka a město, potrvá do 10. června. Na snímku je univerzální kulomet vz. 59. ČTK/Glück Dalibor

Vsetín - Zbraně, které se vyráběly ve vsetínské Zbrojovce před druhou světovou válkou, za protektorátu i v nadcházejících letech, jsou ode dneška k vidění ve vsetínském zámku. Muzeum regionu Valašsko tam připravilo výstavu nazvanou Zbrojovka a město, potrvá do 10. června. Výstava připomíná historii továrny, která byla založena před 80 lety, i její vliv na rozvoj města, řekl dnes ČTK kurátor výstavy Pavel Mašláň.

Zbrojovka byla založena těsně před válkou, za protektorátu ji zabrali Němci, po ní byla výroba zbraní utlumena a továrna se zaměřila na výrobu textilních strojů. Po roce 1989 se rozdělila na samostatné firmy.

Výstava v jedné části představuje produkci zbraní, k vidění jsou kulomety, kanóny, náboje různých velikostí či tarasnice. Nechybí dýmovnice, dělobuchy, zapalovače pum, nábojový pás na munici či granáty. Lidé si mohou také přečíst plakát s pracovním řádem továrny nebo prohlédnout různé nákresy. Zbraně pocházejí ze soukromé sbírky Ondřeje Němčáka.

Druhá část představuje civilní výrobu zbrojovky. "Je zde například šicí stroj Zetina Z 45, který se dělal do počátku 50. let, potom se začalo s výrobou textilních strojů. To byly velké kusy, máme zde model, nákresy," uvedl Mašláň. Vystavená je například kalící pícka používaná ve 40. letech nebo rukavičkářský šicí stroj vyráběný ve 40. letech, nechybí nákresy strojů, plány objektů a fotografie.

Zbrojovka výrazně ovlivnila rozvoj Vsetína. "Největší výroba se rozjela v protektorátu, to zde pracovalo asi 10.000 lidí," uvedl Mašláň. V 70. letech v továrně pracovalo asi 7500 lidí. Zbrojovka již před válkou začala s výstavbou bytových domů pro zaměstnance, po válce vznikala celá sídliště. "Zbrojovka měla své školky a střední odbornou školu, kde se připravovali žáci na práci v továrně. Sponzorovala místní sportovní kluby," uvedl Mašláň, podle kterého klub zaměstnanců Zbrojovky pořádal divadlo či koncerty.

Výstava také prezentuje firmy navazující na zbrojovku, například společnost Galvamet zabývající se tepelným zpracováním kovů, firmy ZVI, Indet Safety Systems vyrábějící pyrotechnické iniciátory a generátory plynu nebo Austin Detonator, která je největším evropským výrobcem důlních rozbušek.