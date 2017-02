Vsetín - Vsetín ve čtvrtek zavzpomíná na svou rodačku, folklorní zpěvačku Jarmilu Šulákovou, která v sobotu zemřela. Vzpomínkové odpoledne se uskuteční od 15:00 v kině Vatra. Vzpomínku na královnu valašského folkloru zprostředkují zástupci hudebních souborů, se kterými Jarmila Šuláková po celý život spolupracovala, vsetínské osobnosti, zástupci kulturních institucí, města Vsetína a Zlínského kraje, řekla dnes ČTK mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.

"Široká veřejnost tak může přijít zavzpomínat na naši nejznámější zpěvačku lidových písní, národní umělkyni a čestnou občanku města Vsetína, paní Jarmilu Šulákovou, která v sobotu zemřela ve věku nedožitých 88 let," uvedla Kousalová.

Poslední rozloučení s Šulákovou se uskuteční v pátek v 15:00 v kostele Horního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně. Rozloučení má mít podle Kousalové čistě rodinný charakter.

Šuláková vystupovala s cimbálovými soubory i se skupinou Fleret. Uměla rozezpívat amfiteátr folkové Zahrady i příznivce tvrdší muziky na festivalu Rock for People. Vyučila se švadlenou, ale od roku 1950 byla 35 let prodavačkou ve vsetínské prodejně gramodesek. V roce 1948 začala zpívat s valašským souborem Vsacan. V něm potkala svého manžela, houslistu Ludvíka Schmidta. V počátcích 50. let začala zpívat se souborem Kyčera a od roku 1952 do roku 1993 zpívala s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. S ním v rázovitém valašském kroji procestovala skoro celý svět.