Vsetín - Zpěvačku a vsetínskou rodačku Jarmilu Šulákovou, která zemřela v únoru ve věku 87 let, připomene na podzim ve Vsetíně několik akcí. In memoriam dostane 29. října Zvláštní cenu města, u té příležitosti se v domě kultury uskuteční vzpomínkový koncert. V prvním patře radnice bude také ve stejný den otevřeno vzpomínkové místo, řekl dnes novinářům starosta Jiří Růžička (KDU-ČSL). Šuláková byla letos také navržena na státní vyznamenání.

"Jarmila Šuláková byla bezesporu jednou z nejvýznamnějších osobností folkloru a kulturní oblasti nejen tady ve Vsetíně, ale jsem přesvědčen o tom, že dosahuje celostátního významu," uvedl starosta.

Na koncertě vystoupí cimbálové muziky i Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, se kterým Šuláková spolupracovala, také zpěváci ze Vsetína a okolí.

"Před začátkem pořadu bude na radnici otevřeno pro veřejnost vzpomínkové místo. Dostali jsme od dcery paní Šulákové zapůjčený kroj, fotografie i osobní věci," řekl starosta. Místo v budově radnice zůstane trvale.

V posledním říjnovém týdnu by také měla být odhalena na Valašském Slavíně pamětní deska Šulákové. Jejím autorem je vsetínský sochař Miroslava Machala, který vytvořil také náhrobek Josefa Sousedíka.

Šuláková se vyučila švadlenou, ale od roku 1950 byla 35 let prodavačkou ve vsetínské prodejně gramodesek. V roce 1948 začala zpívat s valašským souborem Vsacan. V něm potkala svého manžela, houslistu Ludvíka Schmidta. V počátcích 50. let začala zpívat se souborem Kyčera a od roku 1952 do roku 1993 zpívala s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. S ním ve valašském kroji procestovala skoro celý svět. Vystupovala také s ostravským Technikem Jana Rokyty a dalšími soubory, veřejnosti je známá také díky spolupráci s kapelou Fleret.