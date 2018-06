Praha - Všechny eskalátory v pražském metru jsou vybaveny automatickou havarijní brzdou. Dokáže zabránit tomu, aby se při poruše rozjel eskalátor opačným směrem. ČTK to dnes řekl technik pražského dopravního podniku Martin Kodrle. Nainstalování této brzy na všech eskalátorech bylo reakcí na nehodu, při které se v roce 2014 eskalátor ve stanici metra Můstek prudce zastavil a zase rozjel opačným směrem. Při nehodě, která byla zapříčiněna technickou závadou, se zranily tři ženy.

Tato událost se projevila ve standardech dopravního podniku. "Norma umožňuje to, že pokud je mechanický převod elektromotoru na schodové pásmo, to znamená přes převodovku, havarijní brzda tam být nemusí. Což byl tento případ, proto tam brzda nebyla. Od té doby máme požadavek, že i eskalátory, které mají pevný převod, jsou vybaveny havarijní brzdou," řekl Kodrle. Nehodu před čtyřmi lety způsobila výrobní chyba.

Nové eskalátory ve stanici Anděl, které se pro veřejnost poprvé rozjedou v pondělí, mají i řadu dalších bezpečnostních opatření, jež na původních eskalátorech z roku 1985 nebyly. Jsou to například koncové vypínače, kontroly nepřítomnosti jednoho schodu i kontrola nadotáček a podotáček. Schody, jejichž výměnu zahájil dopravní podnik loni v září, jsou proti těm původním výrazně lehčí, a proto úspornější. Jeden schod původních eskalátorů vážil 45 kilogramů, nový má hmotnost 18 kilogramů.

Letos v září dopravní podnik plánuje dokončit rekonstrukci ve stanici metra Náměstí Republiky, kde podnik rovněž vyměňuje eskalátory a odstraňuje průsaky. Letos v říjnu pak zahájí práce ve stanici metra Karlovo náměstí. V loňském roce podnik kompletně zrekonstruoval stanici Jinonice.

V pražském metru je řada schodišť z předrevolučního období. Na lince metra B jsou eskalátory sovětské výroby z 80. let. "Máme ještě několik posledních eskalátorů československého výrobce Transporta. Nejstarší jsou z roku 1978 a ty se točí na Můstku do Paláce Koruna," řekl Kodrle. Většina eskalátorů je však novější výroby.

Při údržbě eskalátorů dopravní podnik věnuje větší pozornost částem zařízení, u nichž je třeba provádět preventivní zásahy například kvůli nestejnoměrnému zatížení, kdy lidé stojí vpravo a levou část nechávají pro ty, kteří po pohyblivých schodech chodí. "Není to tak, že by to bylo příčinou častějších závad, ale je to o tom, že my musíme tyhle části více sledovat a více se jim věnovat," dodal Kodrle, který v tomto chování na eskalátorech vidí spíše snížení přepravní kapacity.

Pražský dopravní podnik spravuje na třech linkách metra 61 stanic. Roční provoz metra vyjde na několik miliard korun. Je největší městskou firmou v Česku a zaměstnává asi 10.000 lidí. Praha dotuje dopravní podnik více než 11 miliardami korun ročně.