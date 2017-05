Paříž - Svou premiérovou trefou na mistrovství světa dovršil útočník Robin Hanzl dokonalý obrat z 0:3 a zařídil v Paříži vítězství českých hokejistů nad Finskem 4:3 po samostatných nájezdech. Osmadvacetiletý centr Litvínova už v přípravě prokázal v dresu národního týmu své umění v nájezdech a proti Joonasovi Koprisalovi vybral své oblíbené zakončení. Vychutnal si jej blafákem do bekhendu a dal čtvrtý gól ve svém šestnáctém reprezentačním utkání.

"Je parádní, že se to takhle povedlo a vyhráli jsme na nájezdy. Že jsem já dal ten nájezd, to je úplně super. Věděl jsem, co udělám. Vsadil jsem na jistotu," radoval se Hanzl, který byl jediným úspěšným střelem v rozstřelu. Trefil se v první sérii, když před ním orazítkoval Jesse Puljujärvi jen tyč. Petra Mrázka pak nepřekonali Sebastian Aho ani Mikko Rantanen a Tomáše Hyku nemusel neúspěšný pokus nijak mrzet.

Nájezdy proměňuje úspěšně v extralize. Rozhodl v nich také před dvěma týdny v duelu Euro Hockey Challenge v Mannheimu s Německem a pak dal i dva ze tří v generálce na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích při prohře s Ruskem. Je při nich kliďas. "Já si nervy na nájezd nepřipouštím. Pak by mi to nějak odskočilo a vypadal bych jako blbec," usmíval se.

Za specialistu se nepovažuje. "Nějaký nájezd jsem proměnil, ale to je prostě nálepka. Já samozřejmě nájezdy jezdím rád, rád je proměňuju a to je asi celé," podotkl a svou trefu považoval debutant na šampionátu za jednu z nejdůležitějších v kariéře.

Nepodařený vstup do zápasu českého týmu, který ve 14. minutě prohrával už 0:3, Hanzla mrzel. "Už jen kvůli těm fanouškům, kteří přijeli a jsou fantastičtí, tak prohrávat 0:3 není pro nás vůbec dobrá vizitka. Bylo by lepší, abychom do toho zápasu nastoupili jinak. To se bohužel nepovedlo, ale jsme rádi, že jsme to takto otočili," oddechl si.

Češi už týden před startem mistrovství světa vydřeli na Carlson hokejových hrách v Českých Budějovicích výhru v duelu s Finy z 0:2 na 3:2, přesto dnes neprožívali v úvodní třetině lehké chvilky. "Byla to studená sprcha, co si budeme povídat, ale naděje umírá poslední. Vydrželi jsme a ukázali jsme sílu týmu, která v nás je," uvedl Hanzl.

Obrat zvládl český tým i bez kapitána Jakuba Voráčka, který odstoupil otřesený ze hry. "Je to ten nejlepší hráč, kterého tady máme. A já doufám, že bude v pořádku a byl jen otřesený," přeje si Hanzl.

Sestava se při nepříznivém vývoji i absenci ofenzivní hvězdy v utkání hodně měnila. "Už vlastně po první třetině tam proběhly nějaké změny. Ve třetí taky. Trenér nám chtěl dát impulz, aby se hra oživila a podle mě zkoušeli nějaké možnosti i do dalších zápasů, Myslím, že to pomohlo, impulz přišel a otočili jsme zápas," doplnil Hanzl.

Svůj premiérový šampionát si užívá od začátku v základní sestavě a teď se odměnil i důležitou trefou. "Je to samozřejmě velký rozdíl, jsou tady ti nejlepší hráči z celého světa a ta kvalita musí být znát. Já ty zkušenosti získávám každým zápasem a s každým se posouvám výš a výš," popsal své dojmy.

Mrázek prožil zvláštní zápas, ale nakonec mohl slavit výhru

Zvláštní zápas s vítěznou radostí na závěr prožil proti Finsku gólman hokejové reprezentace Petr Mrázek. Ve třetí minutě lovil podruhé kotouč ze sítě, ve 14. minutě už vedli Seveřané 3:0. Trenéři ho přesto nechali dál v bráně, odkud sledoval dobývání finské tvrze a přitom sám byl v akci jen výjimečně. Nakonec byl hrdinou, když se blýskl v prodloužení a pak nepustil ani jeden nájezd.

"Začalo to dvě střely - dva góly, což samozřejmě není nic příjemného pro mě jako gólmana, ale ani pro kluky. Myslím, že od Finů to byly tři náhodné góly; jednou se to tam odrazilo od Michala Kempného, pak zase od Kuby Krejčíka. Po první třetině 0:3, to vážně nebylo nic příjemného," řekl Mrázek novinářům.

Výběr kouče Josefa Jandače ale předvedl zázračné zmrtvýchvstání. "Věděli jsme, že Finové do toho půjdou naplno, když včera prohráli s Francií. Nepovedl se nám začátek, který jsme si říkali, že musíme chytit, ale naštěstí ten zápas nakonec dopadl, jak dopadl," pochvaloval si gólman Detroitu. "Každé vítězství se počítá a my věděli, že se hraje s ohledem na tabulku o hodně, takže jsme rádi i za ty dva body," dodal Mrázek.

Sám se přes nepříznivý vývoj snažil zůstat nad věcí. "Cítil jsme se pořád dobře. Snažil jsem se soustředit sám na sebe a věděl jsem, že pokud budou mít kluci síly a budeme se tlačit do brány, tak ty góly dáme," prohlásil Mrázek.

Pětadvacetiletý ostravský rodák věří, že tým ukázal obratem svůj charakter. A může mu to pomoci do zbytku turnaje, v němž to hlavní teprve přijde. "Určitě nám to pomůže do dalších bojů, protože prohrávat 0:3 třináct minut před koncem není nic příjemného, ale musí nás to jenom stmelit a už se musíme dívat dál," zdůraznil Mrázek.

Klíčem k obratu byla nakonec mnohem častější střelba, když český tým vyhrál třetí třetinu na střely mezi tyče drtivě 17:2, a také důraz v prostoru kolem branky. "Hráli jsme naplno už ve druhé třetině, ale neměli jsme tam moc střel. Řekli jsme si pak, že musíme jít víc do brány, jestli s tím chceme ještě něco udělat. Tlačit se tam a střílet na Korpisala s tím, že se to od něho bude odrážet," připomněl Mrázek.

V prodloužení vychytal Sebastiana Aha, pak nepustil ani jeden ze tří pokusů Finů při samostatných nájezdech a mohl slavit. "V prodloužení to tam Davidu Pastrňákovi přeskočilo, led nebyl v ideálním stavu. Aho jel pomalu, tak jsem si říkal, že půjde do kličky, v nájezdech jsem zase věřil, že vystřelí," popsal Mrázek.