Praha - Vysoké školy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji budou moci získat celkem 2,2 miliardy korun z evropských fondů. Polovina peněz by měla připadnout institucím v Moravskoslezském kraji. Finance bude možné využít na nové studijní programy, stavební úpravy i podporu postižených studentů. Vyplývá to ze zprávy ministerstva školství pro vládu o chystaných výzvách k podávání projektů.

Prostředky mají pomoci při hospodářské restrukturalizaci krajů. Školy, které v regionech jsou či v nich plánují působit, budou moci o peníze začít žádat podle zprávy na přelomu ledna a února.

Z programu pro výzkum, vývoj a vzdělávání by z Evropského sociálního fondu mělo přitéct 600 milionů korun, z toho polovina do Moravskoslezského kraje. Peníze se mají využít na přípravu nových studijních programů podle požadavků a potřeb trhu práce, k získání zahraničních odborníků či na podporu spolupráce škol s univerzitami z ciziny. Poslouží i na vzdělávání zaměstnanců a na nové metody výuky. Podle zprávy sice v regionech působí řada expertů, své znalosti a zkušenosti často ale neumějí předávat dál.

Prostředky mají podpořit také studenty s postižením či znevýhodněním. Přispět mají k tomu, aby tito posluchači měli snadnější přístup ke studiu a mohli ho zdárně dokončit. Vzniknout by mohla také opatření k hodnocení kvality škol či k nastavení systému odměňování.

Peníze naopak nejsou určeny na zajištění výuky a výzkumu, ani na investice a stavební úpravy. Na dobudování prostor a rekonstrukce bude možné získat 1,6 miliardy z fondu pro regionální rozvoj. Polovina má opět putovat do Moravskoslezského kraje, o druhou půlku se pak podělí Ústecký a Karlovarský kraj. Suma poslouží k modernizaci laboratoří, pořízení přístrojů i pomůcek pro postižené posluchače.

Žádosti o finance, které budou moci zájemci předkládat do června, nejdřív vyhodnotí pracovníci ministerstva školství. Poté je posoudí ve dvou kolech komise expertů zvenčí. Sestaví pak seznam doporučených projektů. Ministerstvo předpokládá, že peníze ze sociálního fondu by mohlo získat deset záměrů a z regionálního fondu pak deset až 15. S jejich realizací by se mělo začít nejpozději příští rok v lednu, hotové pak musí být do konce roku 2022.

S podporou vzdělávání počítá plán opatření k restrukturalizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Předchozí vláda ČSSD, ANO a lidovců dokument schválila loni v květnu. Materiál připravila ministerstva spolu s úřadem vládního zmocněnce pro tyto regiony. Jednotlivé kroky se týkají pracovních sil, výzkumu a inovací, životního prostředí, podnikání, řešení zadluženosti obyvatel či vzdělávání.