Praha - Vysokým školám se nelíbí návrh ministerstva financí na přidělení peněz pro vědu a výzkum. Rada pro vývoj a inovace navrhovala rozpočet 36 miliard korun, ale ministerstvo návrh snížilo o tři miliardy. Podle vysokých škol to odporuje předvolebnímu slibu hnutí ANO, jehož ministr Ivan Pilný finance řídí. ANO v roce 2013 slibovalo zdvojnásobení peněz na vědu a výzkum, upozornil po zasedání Rady vysokých škol její místopředseda Tomáš Opatrný.

"Zalovili jsme ve svých pamětech a zjistili jsme, že hnutí, které má ministerstvo financí na starosti, před minulými volbami v roce 2013 slibovalo zdvojnásobení financí na výzkum. Toto jsme našli na webových stránkách s prioritami hnutí ANO," řekl Opatrný.

V roce 2013 byl rozpočet na výzkum něco přes 26,7 miliardy korun. "Pokud v té době někdo sliboval zdvojnásobení financí na výzkum, znamenalo by to zhruba 53 miliard korun," dodal Opatrný.

Zástupci vysokých škol proto upozornili, že zkrácení návrhu rozpočtu na výzkum o tři miliardy korun jde proti tomuto předvolebnímu slibu. Jeho splnění by znamenalo peníze na výzkum v roce 2018 o asi 20 miliard vyšší proti návrhu ministerstva financí, vypočítali.

Vicepremiér pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) v minulých týdnech několikrát zopakoval, že trvá na svém návrhu rozpočtu na vědu a výzkum 36 miliard korun, který schválila vláda. Navazuje podle něj na střednědobé výhledy, které vláda schválila loni, a je nezbytný k udržení konkurenceschopnosti české vědy i malých a středních firem.

Ministr Pilný začátkem června při sněmovních interpelacích řekl, že "peníze věda, výzkum a inovace mají rezervu čtyři miliardy korun ve výdajích". "Přesto vláda přiklepla panu místopředsedovi Bělobrádkovi navíc tři miliardy, přestože ty peníze má z minulých let a nespotřeboval je," uvedl Pilný.

Vláda schválila rozpočet pro příští rok se schodkem 50 miliard korun. Požadavky ministerstev podle Pilného přesahují plánovaný schodek o 111 miliard korun.

Rada vysokých škol se přidala k rektorům a odmítla návrh rozpočtu

Rada vysokých škol se připojila k České konferenci rektorů (ČKR) a zásadně odmítla současný návrh rozpočtu pro vysoké školy. Po jejím pravidelném zasedání to na tiskové konferenci řekl místopředseda rady Milan Pospíšil. Podle něj je třeba, aby vysoké školy navýšily svůj rozpočet, který už několik let stagnuje, alespoň na úroveň z roku 2007. Zástupci České konference rektorů o tom dnes vpodvečer plánují jednat s ministrem Pilným.

Podle vysokých škol je nepřijatelné, aby peníze navíc šly jen do regionálního školství či sportu. V návrhu rozpočtu školství na rok 2018 je naplánován celkový nárůst výdajů přibližně o 11,7 miliardy korun, vysoké školy mají dostat navíc 100 milionů korun. "To je jen dorovnání letošního roku, není to opravdu navýšení," upozornil Pospíšil. Stejné je to podle něj i s výhledy na roky 2019 a 2020.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) vysokým školám slibovala zhruba 4,5 miliardy korun navíc, ministerstvo financí ale její návrh nerespektovalo a peníze pro vysoké školy ve svém návrhu škrtlo. Její čerstvý nástupce Stanislav Štech (za ČSSD) ve středu po uvedení do úřadu řekl, že by pro ně chtěl vyjednat pět miliard korun navíc, ale nechává si prostor pro jednání.

"Ideálně by to mělo být těch pět miliard korun. To by bylo krásné. Ale minimum by mělo být aspoň kolem dvou miliard, abychom se v částkách přepočtených na studenta dostali na úroveň před deseti lety," řekl dnes ČTK Pospíšil. Podle něj je také důležité, aby se alespoň částečně zvýšila stipendia doktorandů, kteří teď dostávají 7500 korun. Valachová jim slibovala stoprocentní nárůst na 15.000 korun, ale ani tento slib ministerstvo financí v návrhu nezohlednilo.

Zástupci České konference rektorů se již vyjádřili, že jim dochází trpělivost. Současná vláda vysokým školám slibovala navýšení několik let. S ministrem financí proto chtějí jednat. Na 13. července naplánovali společnou schůzku ČKR, RVŠ a vysokoškolských odborů. Doufají, že se s ministerstvem financí přes léto domluví. Pokud ne, sejdou se rektoři 6. září a poradí se o dalším postupu.

K případným protestům by se pravděpodobně připojili i studenti. Studentská komora už minulý rok v červnu upozornila, že pokud nebude nějaké systémové řešení, tak protesty nevylučuje, připomněl dnes její předseda Michal Zima. Studenti jsou podle něj pro kvalitní vzdělání a bez investic to nepůjde. "Je naprosto nepřípustné, aby vysoké školy měly v nominální hodnotě na studenta po zhruba deset let stejné množství peněz," řekl.

Podle Pospíšila plyne vysokým školám ročně celkem asi 28 miliard korun včetně peněz pro institucionální vědu a výzkum. "Již zhruba pět let od roku 2011 jsou to stále stejná čísla, předtím po několik roků nazpět v letech 2007 až 2009 to bylo okolo 30 a přes 30 miliard korun," uvedl. Po započtení inflace a v přepočtu na studenta, kterých je v současné době na vysokých školách asi 285.000, vychází částka podobná jako v roce 2007.