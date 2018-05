Praha - Hudebníci Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský obnoví skupinu Nerez, která ukončila činnost v roce 1994. Zesnulou zpěvačku, textařku a skladatelku Zuzanu Navarovou nahradí Lucia Šoralová. Projekt pod názvem Nerez & Lucia bude fungovat souběžně s kapelou Vřešťála a Sázavského Neřež, která letos slaví dvacet let činnosti. ČTK o tom informoval skladatel a producent Zdeněk Vřešťál.

"Myslím, že si to nebude konkurovat. Máme pro Nerez připravené nové písničky, které jsou podobné stavu z roku 1981, kdy jsem já a Zuzana Navarová nosili nové věci, předháněli jsme se, kdo přinese lepší, a ten třetí z toho trojúhelníku Vít Sázavský nám je nekompromisně vyhazoval do koše. Psali jsme jako šílení. Byla to taková soutěž, kohoutek a slepička na jednom smetišti a další kohoutek vyzobával jenom ty nejhezčí žížalky," řekl ČTK Vřešťál.

Zpěvačka a skladatelka Šoralová vystupuje mimo jiné v muzikálových rolích v pražském divadle Kalich. Před časem vydala šansonovou desku O lásce, cti a kuráži. Její spolupracovník Michal Horáček ji označil za jednu z "nejvíce nedoceněných zpěvaček".

Navarová zemřela 7. prosince 2004. O její nemoci se v hudebním světě nevědělo, ještě v listopadu vystupovala se skupinou KOA v klubech.

Kapela Nerez byla jednou z nejpopulárnějších formací na tuzemské hudební scéně. Vřešťál a Sázavský v roce 2009 převzali platinovou desku Supraphonu za prodej nahrávky Nerez...a bastafidli!. Komplet DVD a dvou CD se tři roky objevoval mezi třiceti nejlépe prodávanými DVD na českém trhu.

Skupina Neřež, která vznikla před dvaceti lety, v těchto dnech vydává dvojalbum s názvem 20 let Neřež. První disk obsahuje oceňované album Nebezpečný síly z roku 1999. Jako bonus k němu natočili hudebníci tři novinky, z toho po jedné skladbě s Marií Rottrovou, kterou mnoho let doprovázejí, a s Šoralovou. Druhé album představuje průřez tvorbou za uplynulých dvacet let. "Po celých 20 let existence Neřež jsme sice občas vyměnili muzikanty nebo vydavatele, ale my dva 'otcové zakladatelé' jsme se nikdy zásadně nerozhádali a stále mezi námi funguje příslovečná chemie - rozumíme si, jakkoli jsme každý jiný," podotkl Vřešťál.