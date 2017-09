Olomouc - Poutní místo na Vřesové studánce v Jeseníkách zdobí ode dneška kamenný oltář sochaře Otmara Olivy. Sloužit bude poutníkům při letních mších. V budoucnu by se měl stát součástí obnovené kaple, kterou chtějí společně se zaniklou turistickou chatou vybudovat na tomto místě členové Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka. Projekt plánují tři roky, narazili však na odpor ochranářů. Projekt tak musí splnit přísné podmínky podle zákona o vlivu stavby na životní prostředí EIA.

Oltář vytvořený z místní žuly vytvořil sochař Oliva s kameníkem Petrem Novákem. "Oltář bude sloužit pro poutní mše, které se zde konají několikrát za rok. Poté bude umístěn v budoucím kostele, o kterém věříme, že se podaří postavit. Oltář je vytvořen z bloku žuly. Horní deska, která je zdobená bronzovou stuhou, je o rozměrech zhruba 120 na 110 centimetrů. Oltář váží téměř dvě tuny," řekl dnes ČTK člen spolku, olomoucký akademický malíř Jan Jemelka. Kromě oltáře dnes členové spolku na místě instalovali také lavice znázorňující půdorys kostela.

Stavbou kaple a chaty na Vřesové studánce chtějí zástupci spolku vrátit Jeseníkům část jejich duchovního a kulturního dědictví. Ve snaze je podpořilo prostřednictvím petice 5200 lidí. Výslednou podobu stavbám vštípil architekt Miroslav Vochta. Chata by měla být postavena z původních materiálů - dřeva a kamene a doplnit by ji měly skleněné prvky.

Záměr však narazil na odpor ochránců přírody. Trvají na zachování cenné přírodní lokality, kterou by stavba podle nich narušila. Ministerstvo životního prostředí před rokem rozhodlo, že záměr může mít významný vliv na okolní přírodu, a bude proto posuzován podle zákona o EIA. V projektu tak nesmí chybět biologický průzkum v okolí Vřesové studánky, jehož součástí bude například vyhodnocení vlivu stavby.

Příprava projektu se kvůli přísným předpisům protáhla. "Nyní se na tom pracuje. Trvat by to mělo do konce roku, podmínky se musí splnit. Pokud by řízení dobře dopadlo, mohli bychom se posunout dál," dodal Jemelka.

Poutní místo na Vřesové studánce má dlouholetou tradici spadající až do 17. století. Kostelík zde lidem sloužil do května 1946, chátrající chata byla po neúspěšných pokusech o její rekonstrukci stržena o 42 let později. Dlouholetou tradici zde lidem nyní připomíná pouze mohyla s dvoumetrovým železným křížem a bronzovým reliéfem Panny Marie, kterou zde vztyčili v roce 1993 sochař Oliva s malířem Jemelkou.