Praha - Od úterý za měsíc odstartují zimní olympijské hry v Pchjongčchangu a sportovcům zbývají poslední dny k plnění nominačních kritérií. Podle odhadu ČTK může výprava do Koreje čítat skoro devadesát českých reprezentantů, bude tedy přibližně stejně velká jako před čtyřmi lety v Soči, kam odjelo 86 sportovců.

V pondělí 15. ledna zástupci svazů nahlásí nominace na Český olympijský výbor (ČOV) a plénum ČOV je o tři dny později schválí. Všem lyžařům a snowboardistům ale končí kvalifikační období dané mezinárodní federací FIS až 21. ledna a teprve poté se přerozdělí nevyužitá místa jinými státy, jména tak bude možné ještě doplňovat.

To se bude nejspíše týkat běhu na lyžích či sjezdařů. Podle aktuálně splněných účastnických kvót na FIS mají třeba běžci šest míst, ale počítají, že získají určitě další dvě, aby mohli obsadit i štafety. "Se stavbou štafet určitě počítáme," přitakal sportovní ředitel Lukáš Sacher s tím, že třeba body Petra Knopa i Michala Nováka na skončené etapové Tour de Ski v olympijských kalkulacích Čechům dost pomůžou.

Jistotu nominace by měli mít Martin Jakš, Petra Nováková či Kateřina Beroušková. "Nejpravděpodobněji všichni, co dojeli Tour de Ski," doplnil Sacher. Nominaci běžci navrhnou v neděli po mistrovství republiky v Novém Městě na Moravě.

Sjezdaři počítají, že budou připravovat dvě varianty nominace. Nyní mají jen čtyři místa a jistou účast má nejspíše pouze Ester Ledecká, která by měla jet superobří slalom a obří slalom, jinak bude závodit na snowboardu. Mezinárodní federace ale bude po 21. lednu přerozdělovat neobsazená místa a Češi doufají, že pojedou na olympiádě i nově zařazenou soutěž družstev, čímž by získali více míst.

"Nominace ukončíme o víkendu, ale vzhledem k tomu, že dojde na revokace míst na olympiádě a bude se rozhodovat o týmovce, tak přichází náročné období," očekává předseda úseku alpských disciplín Aleš Krýzl. Blízko startu v Pchjongčchnagu jsou nejspíše Martina Dubovská a Kryštof Krýzl, naopak se zdá, že do Koreje nepojede Jan Hudec. Ten tento týden nedokončil super-G Evropského poháru, nemá splněna nominační kritéria a od doby, co závodí za Česko, ještě v SP nebodoval.

Podle webu FIS mají čtyři místa jistá sdruženáři, pět skokani na lyžích a sedm je určených pro snowboarding. Mezi ty patří největší česká medailová naděje Ledecká, která v této sezoně vyhrála všechny tři paralelní obří slalomy. Tři místa by měli mít snowboardcrossaři v čele s olympijskou vítězkou ze Soči Evou Samkovou, která nyní musela odjet z Dolní Moravy trénovat do Rakouska. Pro slopestyle a Big Air mají Češi tři pozice a jednou z nadějí by měla být opět Šárka Pančochová.

Pětadvacet míst má v olympijské nominaci hokej a trenér Josef Jandač plánuje zveřejnit složení kádru, ve kterém budou tři brankáři a 22 hráčů do pole, 15. ledna. "Předpokládám, že žádné velké překvapení v nominaci nebude. Chceme vsadit hlavně na zkušené hráče, na olympiádě je potřebujeme," řekl opakovaně Jandač.

V nominaci bez hráčů z NHL by neměli chybět brankáři Pavel Francouz a Dominik Furch, obránci Jakub Nakládal, Michal Jordán a Vojtěch Mozík nebo útočníci Martin Erat, Jan Kovář, Michal Řepík, Lukáš Radil či Michal Birner. Reálnou šanci má i Roman Červenka, který přitom v aktuální sezoně ještě reprezentační dres neoblékl.

Rychlobruslaři si vybojovali na olympiádě devět účastnických míst, o která se podělí Martina Sáblíková, Karolína Erbanová a Nikola Zdráhalová. Je však pravděpodobné, že součástí výpravy budou i Natálie Kerschbaummayr nebo Eliška Dřímalová.

Biatlonistů může jet nyní jedenáct. Ve hvězdách je účast mistryně světa Gabriely Koukalové, která kvůli zdravotním problémům v zimě ještě nestartovala.

Pětičlennou jmenovitou nominaci mají krasobruslaři. Jistotu má Michal Březina, včas získala české občanství Cortney Mansourová v tanečním páru s Michalem Češkou a snad pojedou také juniorští mistři světa z roku 2016, sportovní dvojice Anna Dušková s Martinem Bidařem. Dušková začala trénovat po operaci kolena.

Šest členů bude mít sáňkařská sestava a možná ještě více bude bobistů. Ti mají zatím jistý dvojbob a čtyřbob, ale o víkendu by chtěli ještě jeden čtyřbob přidat. Skikrosařky sice vyjely dva startovací bloky pro olympijský závod, ale Andreu Zemanovou vyřadilo zranění a reprezentovat bude jen Nikol Kučerová.