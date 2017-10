Damašek - Ze syrského města Rakka se v noci na dnešek evakuovala část bojovníků radikální organizace Islámský stát (IS), která s sebou vzala civilisty jako lidské štíty. Agentuře Reuters to řekl mluvčí arabsko-kurdské koalice (SDF), která proti IS v Rakce bojuje. Mluvčí řekl, že evakuace skončila a že z města odešli jenom syrští členové IS, nikoliv zahraniční bojovníci.

Boje za osvobození města, které IS používal jako své hlavní sídlo v Sýrii, podle SDF pokračují.

Evakuační "operace skončila, bitva pokračuje. V noci odjela poslední skupina bojovníků IS, kteří souhlasili s odchodem" z města, sdělil mluvčí Mustafá Bálí.

Do Rakky byly v sobotu přistaveny desítky autobusů, které byly k evakuaci použity. Mluvčí kurdských milicí YPG, které se podílejí na osvobozování města, v sobotu řekl, že boj o Rakku by mohl skončit o tomto víkendu.