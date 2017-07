Britská skupina Jamiroquai vystoupila 22. července v Ostravě na hudebním festivalu Colours of Ostrava.

Ostrava - K vrcholům posledního dne festivalu Colours of Ostrava, který se od středy konal v průmyslovém areálu v Dolních Vítkovicích, patřil večer koncert britské kapely Jamiroquai. Její směs jazzu, soulu, diska a funky si pod hlavní scénou poslechly tisíce lidí, neodradil je ani déšť. Festival dnes skončil. Podle pořadatelů byl rekordní. V počtu návštěvníků i vypitých piv.

Koncert Jamiroquai začal se zhruba čtvrthodinovým zpožděním, které zavinila bouřka, jež se přehnala nad Ostravou. Nezpůsobila žádné větší škody, všechny koncerty pokračují podle plánu nebo s mírným zpožděním. Diváci si kvůli pokračujícímu mírnému dešti oblékli pláštěnky.

"Obnovení Jamiroquai s frontmanem Jayem Kayem přijedou do Ostravy s čerstvou ́kosmickou ́energií. Předvedou svoji strhující taneční show na pomezí funky, acid jazzu, soulu, rocku, diska i elektra," těmito slovy ředitelka festivalu Zlata Holušová v lednu komentovala fakt, že kapela na festivalu vystoupí. Podle návštěvníků umělci všechna očekávání splnili. "Jednoznačně nejlepší koncert na Colours," řekla ČTK třiatřicetiletá Sylvie z Ostravy.

Kapela Jamiroquai od svého vzniku v roce 1992 získala nominace a cenu Grammy, vítězství v hudebních soutěžích televize MTV Video Music Awards a Mobo Awards, mnoho nominací na britskou hudební cenu Brit Awards, prodala desítky milionů alb, trhala rekordy v hitparádách, roztančila festivaly i největší světové koncertní haly.

Frontmanem a hlavní tváří je po celou dobu existence kapely zpěvák a skladatel Jason Kay. Jamiroquai byli, společně například s Brand New Havies či Galliano, počátkem 90. let nejvýznamnější hudební skupinou, spojenou s příchodem acid jazzu. Pozdější alba skupiny se hudebně posunula i do dalších oblastí, jako je pop, disco a elektronika. Svou osmou, zatím poslední, desku Automaton kapela vydala letos na jaře.

Festival Colours of Ostrava podle pořadatelů dosáhl letos svého návštěvního maxima. Současný areál by podle Holušové nepojal více návštěvníků. Akce se v Dolních Vítkovicích konala od středy. Nabídla vystoupení více než 130 kapel. Příští rok se festival uskuteční od 18. do 21. července. Pořadatelé návštěvnost nezveřejňují. Uvedli ale, že bylo vyprodáno. Překonán tak byl rekord 41.500 návštěvníků z roku 2015. Letošní čísla se podle odhadů pohybují kolem 45.000 lidí.

Rekord podle pořadatelů padl i v počtu piv, které návštěvníci vypili či ještě vypijí. "Předpokládáme, že se dostaneme na číslo 450.000 piv. Dosavadní rekord 390.000 piv byl z roku 2015," řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Festival, jehož rozpočet přesahuje 100 milionů korun, letos nabídl řadu hvězd. V minulých dnech už vystoupily například zpěvačky Norah Jonesová, Birdy a LP či kapely Imagine Dragons, Midnight Oil a Moderat.

Celkem si návštěvníci festivalu mohli vybrat z více než 350 programových položek na 20 venkovních i krytých scénách. Do Ostravy letos přijelo přes 80 zahraničních a 52 domácích kapel a hudebníků, kteří nabídli hudební zážitky z mnoha žánrů - od elektroniky, přes world music, rock, pop či jazz až po flamenco.