Hochfilzen (Rakousko) - Všechno letos biatlonistka Gabriela Koukalová směřovala k mistrovství světa a po třech závodech už má z Hochfilzenu kompletní medailovou sbírku. Po zlatu ve sprintu a bronzu ve stíhačce dnes v náročných podmínkách přidala stříbro ve vytrvalostním závodu.

"Jsem šťastná. Mám teď zlato, stříbro a bronz," vydechla Koukalová v době, kdy Němka Laura Dahlmeierová vyčistila poslední položku a jela si pro zlato. "Je to závod Laury, která je prostě střelec par excellence," chválila soupeřku.

Z mistrovství světa má už šest cenných kovů a jako první česká biatlonistka získala na jednom šampionátu tři individuální medaile. "Rozhodně je to sen každého závoďáka. Vrchol sezony vychází mnohem líp, než jsme si dokázali představit," řekla.

Vytrvalostní závod ale vysál Koukalové hodně sil. V cíly ji trápily křeče v nohou, vítězné Dahlmeierové zase klesl krevní tlak. "Je fakt unavená, klesají jí víčka," omlouval svoji ženu Petr Koukal, když biatlonistka odcházela z tiskové konference.

Proto největším přáním Koukalové po stříbrném závodu, který se jel v nezvyklém teple, byl odpočinek. "A klid. Den před závodem na mě už padla velká únava a je těžké si po takovém množství startů odpočinout a připravit se na další," řekla.

Zvláště když se v každém startu vydá ze všech sil. Na mistrovství světa se nikdo nešetří. "V každém závodu musíte nechat veškeré síly a já jedu pokaždé úplně do kómatu. Jsem ráda, že jsou aspoň dny odpočinku, neumím si představit, že bychom tu závodily tři dny po sobě jako jinde," řekla sedmadvacetiletá Koukalová.

Do vytrvalostního závodu přitom nevstoupila ideálně. Druhou ranou minula terč a připsala si trestnou minutu. "Začátek byl tvrdý a v medaili jsem nevěřila, ale měla jsem v sobě dobrý pocit, že by se to do desítky nebo pětky mohlo povést," řekla.

Znovu ukázala silnou mysl. Sice říkala, že bylo těžké se zkoncentrovat na další položky, ale zvládla to perfektně. "Říkala jsem si, že nemám co ztratit. Soustředila se na každou ránu a každou vyprecizovala," řekla a dostala pochvalu od trenérů.

Rána, která terč netrefila, skončila snad jen o milimetr mimo. Kdyby měla štěstěnu na své straně, brala by zlato. "Myslím ale, že můžu být ráda, že jsem měla štěstěnu na své straně v dalších devatenácti terčích. To tak někdy je," usmála se.

Šampionát se stal soubojem Koukalové s Němkou Dahlmeierovou, která už získala v Hochfilzenu tři zlata včetně smíšené štafety a stříbro. "Nevím, jak Lauru porazit. Je neuvěřitelná. Silnější, rychlejší a má lepší koncentraci," vyzdvihla Koukalová.

Ještě bude mít jednu šanci Němku zdolat. Na závěr šampionátu se v neděli pojede závod s hromadným startem, který Koukalová v sezoně už dvakrát vyhrála. "Čím víc se člověku daří, tím chce víc dalších úspěchů," naznačila, že má dál medailový apetit.

Trenéři chválili, jak se Koukalová srovnala na střelnici

Biatlonistka Gabriela Koukalová i ve vytrvalostním závodu na mistrovství světa ukázala svoji psychickou sílu. Na střelnici sice udělala jednu chybu při druhé ráně, ale pak už nezaváhala a v Hochfilzenu prohrála jen s Němkou Laurou Dahlmeierovou, s kterou bojuje v každém závodu.

Český tým vydechl zklamáním, když poslala druhý výstřel vleže pod terč, což ukázal šéftrenér Ondřej Rybář na střelnici. Rychle se ale srovnala. Při druhé střelbě vleže zásahy v terči znovu klesaly nebezpečně dolů a hrozila další chyba. Koukalová si ale vydechla a poslední dvě rány poslala doprostřed.

"Zvládla to perfektně. Dala nádech navíc a vyprecizovala to. Neztratila hlavu," chválil Rybář. "To je její obrovská síla, že se dokáže srovnat. A pak se na to kouká krásně, i když adrenalin, jestli to dá, prožívají všichni," zvedl kouč žen Zdeněk Vítek hlavu od dalekohledu, kterým trenéři sledují zásahy na střelnici.

Koukalové mohlo pro další vývoj závodu pomoct, že minula tak brzy. "Někdy tím, že dáte minutu tak rychle, tak to pak nejsou takový nervy," mínil Rybář.

Trenéři rozhodli, že Koukalová bude startovat ve třetí skupině, čímž jela před ostatními favoritkami. "Asi to bylo dobře. Já s tím nemohla nic dělat," řekla Koukalová po závodu. Před startem ze svého čísla 51 ale radost asi moc neměla. "Přišlo jí divné, že jede už ve třetí a ostatní ve čtvrté," řekl její manžel Petr, co od ní slyšel.

Tah s dřívějším startem ale vyšel. Koukalová si dojela pro stříbro a výkonem mohla dostat soupeřky pod tlak. "Jela fantasticky závěr a mohla je znervóznit, protože viděly, jak jede perfektně, což závoďákovi na psychice nepřidá," řekl Rybář.

I ve třetím individuálním startu na MS vybojovala Koukalová medaili a po zlatu ze sprintu a bronzu ze stíhačky má i stříbro. "Asi nejcennější na dnešní medaili je, že Gábině chyběla do sbírky, aby měla všechny tři a mohla je porovnat," vtipkoval Rybář a vážně dodal: "Je to moc hezký a radujeme se ze stříbra, jako by to bylo zlato."

Šampionát si mezi ženami podmaňují Koukalová s Němkou Dahlmeierovou. V každém individuálním závodu se dostaly na stupně vítězů. "Je to hezký, když je tam česká závodnice a bojuje o kov nejvyšší," shodli se Rybář s Vítkem.