Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil zprošťující rozsudek v případu bývalého policisty Petra Křipského, který byl několik let souzen kvůli vydírání dlužníka v případu souvisejícího s jihomoravskou kauzou Toflova gangu. Muž původně dostal 4,5 roku vězení, Nejvyšší soud však do případu zasáhl, verdikt zrušil a krajský soud jej loni v říjnu zprostil obžaloby. Proti rozsudku se odvolal státní zástupce, podle odvolacího soudu je však rozhodnutí o zproštění obžaloby na místě.

Křipský byl obžalován ze zneužití pravomocí veřejného činitele a vydírání. Podle původní obžaloby spáchal v letech 2003 až 2010 pět skutků, soud ho na začátku roku 2014 u čtyř obžaloby zbavil. Trest za jeden skutek zněl 4,5 roku vězení a peněžitý trest 200.000 korun. Bývalý policista podle obžaloby vyvíjel při výslechu nátlak na jednoho podnikatele, aby zaplatil 900.000 korun firmě, které byl dlužný. Tím podle spisu upřednostnil jednoho z věřitelů.

Nejvyšší soud verdikt zrušil kvůli nesrovnalostem v časové ose případu, krajský soud se tak případem zabýval opětovně a loni v říjnu muže obžaloby zprostil. Křipský vinu od začátku popíral. Ve vazbě strávil 26 měsíců, ve výkonu trestu po původním odsuzujícím rozsudku půl roku.

Jeho případ byl součástí kauzy Toflova gangu, ve které skupina bývalých policistů a jejich kompliců podle verdiktu vydírala podnikatele na jižní Moravě. Dostali tresty od tří do devíti let vězení, tresty vězení si v kauze původně vyslechlo 11 lidí. Jako druhá instance rozhodoval v roce 2015 Vrchní soud v Olomouci. Odsouzení podle pravomocného verdiktu nabízeli podnikatelům, že za úplatek vyřeší jejich problémy se zákonem nebo za peníze zastaví smyšlenou kauzu. Advokáti odsouzených poukazovali na to, že řada důkazů stojí na svědcích s kriminální minulostí. Nad vyšetřováním podle nich nebyla žádná účinná kontrola a dozor, kriminalisté rozkrývající trestnou činnost podle advokátů překrucovali důkazy.

Vyšetřování složité kauzy začalo kolem roku 2009. Následující rok se stal obětí vraždy bývalý vyšetřovatel brněnské hospodářské kriminální policie Michal Tofl, po němž gang dostal mediální jméno. Justice za vraždu pravomocně poslala na 19 let do vězení Radka Sobotku a Tomáše Trkana.