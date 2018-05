Před senátem Vrchního soudu v Olomouci stanul 16. května 2018 Pavel Fejta (vlevo), kterého brněnský krajský soud poslal v únoru na 12 let do vězení za loňskou vraždu seniorky ve Zbýšově. Muž osmasedmdesátiletou ženu dusil rukama a poté záclonou. Z bytu si odnesl malý příruční trezor, v němž bylo nejméně 15.000 korun.

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil 12 let vězení Pavlu Fejtovi za loňskou vraždu osmasedmdesátileté seniorky ve Zbýšově na Brněnsku. Muž svou sousedku, kterou znal odmala, dusil rukama a poté záclonou. Z bytu si odnesl malý příruční trezor, v němž bylo nejméně 15.000 korun. Fejta se k činu přiznal. Po vrchním soudu však žádal překvalifikování trestného činu na zabití nebo uložení nižšího trestu. Odvolací soud to však zamítl s tím, že trest je přiměřený.

Muži hrozila sazba za vraždu a krádež deset až 18 let. "Pokud je ukládán trest ve výměře 12 let, nelze ho v žádném případě považovat za nepřiměřený. Ukládán je navíc za více trestných činů," uvedl soudce vrchního soudu Petr Andres.

Vražda se stala loni na konci srpna v bytě seniorky. Fejta bydlel naproti u rodičů. Podle obžaloby ho žena v osudný den poprosila o pomoc při nahození vypadlých pojistek. Při rozhovoru v bytě mu rozmlouvala jeho vřelý vztah k nezletilému synovi jeho bývalé přítelkyně, což muže rozlítilo. Obžalovaný tvrdil, že ho sousedka svými slovy dovedla do stavu, že nevěděl, co dělá. Škrtil ji rukama, podle obžaloby ji pak zardousil záclonou. Policie pachatele po pár dnech zadržela, část ukradených peněz stihl utratit za dárky pro syna své někdejší partnerky.

Muž žádal mírnější právní kvalifikaci na trestný čin zabití, za což by mu hrozil mírnější trest. "Mezi vraždou a zabitím existuje velmi tenká hranice," uvedl jeho obhájce. Poukázal na to, že muž byl v té chvíli pod extrémním napětím vyvolaným obavou ze ztráty blízkého člověka. "Cílem obžalovaného není ospravedlnit, co spáchat. Plně si uvědomuje, že toto ospravedlnit nelze. Soud však dostatečně nezvážil všechny možné okolnosti. Obžalovaný považuje dvanáctiletý trest za poměrně přísný a to vzhledem k okolnostem činu," doplnil obhájce. "Je mi to velmi líto, paní jsem znal odmalička a neměl jsem s ní žádné problémy," hájil se dnes Fejta.

Soud však jeho argumenty zamítl, s uloženým trestem souhlasila také žalobkyně. "Trest považuji za zcela přiměřený. Poškozená byla vysokého věku, obžalovaný byl motivován zištným úmyslem, bez skrupulí prohledal byt poškozené a odcizil nemalou finanční hotovost. Trest je navíc uložen za dva trestné činy," uvedla státní zástupkyně Michaela Šoková.

Podle znalců si obžalovaný vytvořil k chlapci až závislost a stylizoval se do role rodiče. Když Fejtovi jeho vlastní rodiče i sousedka začali říkat, že si bývalá přítelkyně najde jiného muže, a expartnerka omezovala četnost setkávání s dítětem, nastřádala se v něm podle psycholožky frustrace. Znalkyně však uvedla, že muž má schopnost rozlišit dobré a zlé a věděl, co v době činu dělá.