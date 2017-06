Olomouc - Za rozsáhlé nelegální obchody s nezdaněným lihem dnes olomoucký vrchní soud potvrdil Radku Březinovi trest 13 let vězení. Jeho bratru Tomášovi překvapivě zvýšil trest o dva roky na šest let. Odvolací soud rozhodl také o propadnutí jejich veškerého majetku. Dalším třem obžalovaným soud tresty potvrdil, jednateli společnosti Morávia-Chem Radku Menšíkovi trest snížil o rok na 11 let. Případ správce nemovitostí Ivana Kováříka a Tomáše Pantlíka soud vrátil zpět na kraj. Vrchní soud zároveň snížil škodu na spotřební dani z 6,3 na na 5,6 miliardy korun.

Podle soudu není pochyb, že šlo o organizovanou zločineckou skupinu. Trest pro Radka Březinu je podle soudců namístě. "Je nepochybné, že jde o hlavu zločinecké skupiny, vše vymyslel, naplánoval, organizoval, řídil a kontroloval a měl z ní veškeré výnosy. Šlo o rozsáhlou sofistikovanou trestnou činnost páchanou v dlouhém období se škodou přesahující 5,5 miliard korun, což je úkaz výjimečný," uvedl soudce Petr Andrés.

Naopak čtyřletý trest pro jeho bratra Tomáše označili odvolací soudci jako nepřiměřeně mírný i navzdory tomu, že Tomáš Březina měl při vyšetřování status spolupracujícího. Soud vzal v potaz to, že Tomáš Březina byl hned dalším článkem po Radku Březinovi. Muž zvýšení trestu neočekával, nepožadoval to ani žalobce, který podal v jeho neprospěch odvolání pouze kvůli propadnutí celého majetku.

"Pokud bych měl vnímat tento rozsudek jako spravedlivý, je to jasný signál všem budoucím spolupracujícím obviněným, jak se k tomu poté soud postaví. Zdejší soud absolutně nepřihlédl k rozsahu mé spolupráce. Díval se pouze na spolupráci v této věci, zapomněl na dalších 50 až 60 obviněných lidí," řekl po vynesení rozsudku Tomáš Březina. Naznačil, že může jít i o signál ho umlčet.

U obou bratrů odvolací soud naopak vyhověl žádosti obžaloby a rozhodl o propadnutí jejich celého majetku. Žalobce jeho cenu odhadl na desítky až stovky milionů korun. O část majetku přišel i jejich někdejší blízký spolupracovník Lubomír Kaláč, který navzdory odvolání žalobce v jeho prospěch nedocílil snížení devítiletého trestu. Podle soudců pomohl při objasňování trestné činnosti, podmínky pro spolupracujícího zde však nejsou.

Stejný trest, devět let a dva měsíce, soud potvrdil také Václavu Davidovi, který sklady nelegálním lihem navážel. Skladník Rostislav Hanulík si definitivně odpyká šest let. V případě Tomáše Pantlíka, který se zodpovídal před soudem kvůli skladu v Olomouci a jako jediný dostal od krajského soudu podmínku, a správce nemovitosti Ivana Kováříka, vyhověl odvolací soud jejich odvolání. Jejich zavinění podle soudu není zcela bez pochybnosti prokázáno.

Lihová mafie podle rozsudku obchodovala s nelegálním lihem v letech 2004 až 2013. Líh, který neprošel denaturací, ukrývali v podzemních nádrží v areálu Morávia-Chem, kterou skrytě vlastnil Radek Březina. Líh nezatížený spotřební daní poté odváželi kamiony přímo odběratelům nebo do tajných skladů v Ostravě, Olomouci, Stojčíně na Pelhřimovsku, v Háji u Duchcova, ve Valašském Meziříčí a v Hrobicích. Soud množství tohoto lihu vyčíslil na 20,8 milionů litrů. Kvůli konspiraci skupina používala speciálně upravené mobilní telefony, prováděli takzvané konvojování, aby zamezili kontrolám celníků a využívali důmyslné skrýše.

Odvolací soud také snížil škodu na spotřební dani, kterou takzvaná lihová mafie způsobila, a to o 740 milionů korun na 5,651 miliardy korun.

Rozdíl ve škodě vysvětlil soudce tím, že nelze přičítat k celkovému objemu fiktivně denaturovaného lihu ještě navíc líh ukrytý v úložištích, protože ten už je v celkovém množství obsažen.