Olomouc - Olomoucký vrchní soud otevře v lednu kauzu solárních elektráren na Chomutovsku spojenou s předsedkyní Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenou Vitáskovou. Vyčlenil si na to sedm jednacích dnů. V případu se odvolalo osm z devíti obžalovaných a také státní zástupce, který podal odvolání v neprospěch šestice obžalovaných. Kauzu otevře odvolací soud téměř dva roky po vynesení rozsudku brněnským krajským soudem. Důvodem je rozsáhlost případu, řekl dnes ČTK mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Veřejné zasedání je nařízeno na 8. až 11. ledna a na 15. až 17. ledna. "Napadený rozsudek Krajského soudu v Brně byl sice vyhlášen 22. února 2016, ale Vrchnímu soudu v Olomouci byl k rozhodnutí o odvolání předložen až 3. srpna 2016. Po předložení spisu byla navíc postupně doplňována odvolání jednotlivých obžalovaných a to až do konce září roku 2017. Jde o velice rozsáhlou kauzu, jejíž nastudování zabere velké množství času," vysvětlil mluvčí soudu.

Kauza se týká údajného nezákonného vydání licencí dvěma solárním elektrárnám na Chomutovsku. Podle obžaloby elektrárny Saša-sun a Zdeněk-sun obdržely licence neoprávněně, a to na základě falešných revizních zpráv. S tím získali jejich majitelé, synové miliardáře a průmyslníka Zdeňka Zemka, také právo na velmi výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do veřejné sítě. Vitásková podle obžaloby zastavila jednání o obnově správního řízení o udělení licence, v němž mohli Zemkové o tato povolení přijít. Podle spisu mohla státu za 20 let odběru energie z těchto elektráren vzniknout dvoumiliardová škoda.

V kauze bylo deset obžalovaných. Brněnský soud Vitáskovou potrestal 8,5 lety vězení, ta vinu popírá a celou kauzu považuje za vykonstruovanou. Dalším sedmi dalším, včetně majitelů zmíněných elektráren, udělil soud tresty v rozmezí 5,5 až 8,5 roku vězení, a také vysoké pokuty. Jednání u někdejšího šéfa odboru licencí ERÚ Luďka Pražáka vyloučil k samostatnému projednání, jeho stíhání nakonec letos v listopadu vrchní soud zastavil, neboť muž zemřel. U bývalé úřednice ERÚ Ilony Florianové krajský soud upustil od potrestání.

Vrchní soud bude projednávat odvolání všech obžalovaných kromě Ilony Floriánové, ale i odvolání žalobce. "Odvolání podal státního zástupce a to v neprospěch ve výroku o trestu u obžalovaných Jana Hudečka, Jaroslava Kryma, Michaely Schneidrové, Aleny Vitáskové, Alexandra Zemka a Zdeňka Zemka," uvedl mluvčí soudu. Žalobce pro Vitáskovou navrhuje i peněžitý trest 2,5 milionu korun a zákaz výkonu rozhodování jako úřední osoby ve správních řízeních na dobu 10 let. Hudečkovi a Krymovi navrhuje zvýšení trestu z šesti na 7,5 roku. U Michaely Schneidrové navrhuje i peněžitý trest půl milionu korun. Zvýšení peněžitého trestu žádá i pro majitele elektráren a to ze sedm milionů korun na 21 milionů korun.

Olomoucký vrchní soud bude vzhledem k předpokládanému zájmu médií a kapacitě jednací síně 39 míst vydávat na každý jednací den místenky.