Miloslav Doležel u vrchního soudu v Olomouci, který 27. června projednával jeho odvolání. Doležel a jeho komplic Roman Bedřich Kaněk dostali u ostravského krajského soudu za loupeže a podvody sahající až do 90. let souhrnné tresty, Kaněk 19 let a Doležel 17 let. ČTK/Peřina Luděk