Vrchlabí na Trutnovsku používá k úklidu sněhových bariér speciální stroj (na snímku z 16. ledna) vyrobený před desítkami let v tehdejším Sovětském svazu. ČTK/Taneček David

Vrchlabí (Trutnovsko) - Třináctitisícové Vrchlabí na Trutnovsku již několik desítek let s úspěchem používá na úklid sněhu speciální stroj vyrobený v tehdejším Sovětském svazu. Stroji, který je schopen za hodinu naplnit sněhem kolem sedmi nákladních aut, Vrchlabští přezdívají sněhožrout nebo Stalinovy ruce. To podle dvou speciálních lopatek, kterými si stroj sníh nahrnuje na dopravník. V Česku jsou pouze dva takové stroje. ČTK to dnes řekl ředitel Služeb města Vrchlabí Jiří Prokopec.

"Bez tohoto stroje si úklid sněhu ve Vrchlabí nedokážeme představit. V rychlosti nakládky a obratnosti ve městě jej žádná současná technika nedokáže překonat," řekl Prokopec. Stroj má přes dva metry širokou nabírací část, z níž sníh putuje přes dopravník na korbu nákladního auta. Stroj a nákladní vůz jedou za sebou a při sbírání sněhu z kraje silnice tak prakticky neomezují provoz na silnici.

Současný stroj Vrchlabí pořídilo v roce 1989, předtím ve městě sloužil jeho modelový předchůdce z poloviny 50. let minulého století. "Současné modely jsou v Česku jen dva, ještě jej používají v Jablonci nad Nisou," řekl Prokopec. Výrobcem podle něj byla firma z města nacházejícího se asi 200 kilometrů za Uralem.

Údržbu stroje a jeho opravy si Vrchlabští dělají sami. "Žádné náhradní díly na to nejsou. Co se rozbije, například hřídele či pouzdra, vše se musí vyrobit znovu jako originál," řekl Prokopec. Zajímavé podle ně je to, že stroj nastartuje svůj naftový motor nejpozději na druhý pokus, ať je mráz sebevětší. V permanenci je po celou zimu, v této zimě město objíždí již potřetí.

