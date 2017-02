New York - Hokejový útočník Radim Vrbata se podílel v nedělním utkání NHL vítězným gólem a asistencí na obratu Arizony v duelu s Buffalem z 0:2 na konečných 3:2. Mladoboleslavský rodák rozhodl svým jubilejním 600. bodem v soutěži v čase 59:41 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. V sestavě Coyotes už scházel Martin Hanzal, který byl vyměněn do Minnesoty, vedoucího týmu Západní konference.

Arizona otočila skóre třemi góly v poslední třetině. U kontaktní branky asistoval Vrbata, když zblokoval pokus Rasmuse Ristolainena o vyhození kotouče k Maxu Domimu, který z mezikruží snížil. Jamie McGinn vyrovnal v 54. minutě a rozhodující úder zasadil Buffalu český útočník střelou příklepem z levé strany, kterou propálil houšť těl před gólmanem Andersem Nilssonem.

"Věděl jsem, že rozhodčí signalizuje pro soupeře trest a že budeme hrát přesilovou hru. Čekal jsem proto, až se k nám připojí šestý hráč. Jakmile jsem viděl, že naši hráči stojí před brankou, vypálil jsem," popsal vítěznou trefu Vrbata, který skóroval ve čtvrtém zápase v řadě a bodoval v posledních devíti utkáních. Během úspěšné série, která je v jeho kariéře v NHL nejdelší, si připsal čtyři branky a sedm asistencí.

Vrbata se musel vypořádat i s odchodem kamaráda Hanzala, který byl hodinu a něco před začátkem utkání vyměněn s Ryanem Whitem do Minnesoty. "Pro nikoho v kabině to nebylo jednoduché. Ale říkali jsme si, že musíme zabojovat a hrát s nasazením. Dokonce i když jsme prohrávali 0:2, tak jsme se tím řídili. A byli jsme za to odměněni výhrou," pokračoval.

Vrbatu může potkat stejný osud jako Hanzala, protože mu v létě také končí smlouva a stane se volným hráčem. "Zbývají dva dny do konce přestupního období a zatím jsem nic neslyšel. Uvidíme, co se stane. Pokud to je ale moje poslední sezona, rád bych ji dokončil tady," podotkl pětatřicetiletý útočník, který má nyní v kariéře na kontě 274 gólů a 326 přihrávek.

Gól a asistenci zaznamenal v sobotním programu i Jiří Hudler, který ale podlehl s Dallasem doma Bostonu 3:6. Hosté vedli po šikovné teči Davida Krejčího po první třetině 2:0, ale Stars po Hudlerových akcích srovnali v rozmezí 25. až 32. minuty. Po přihrávce českého útočníka skóroval od modré čáry John Klingberg a poté se olomoucký rodák prosadil v přesilové hře.

Boston si ale ještě před druhou sirénou opět vypracoval dvoubrankový náskok, který už v závěrečné části nepustil. "Dostali jsme se zpět do zápasu a poté jsme ve dvou střídáních dvakrát inkasovali. To nás srazilo," přiznal domácí útočník Tyler Seguin. Dvěma asistencemi se na výhře Bruins podílel i David Pastrňák. Havířovský rodák přeskočil o bod Jakuba Voráčka v produktivitě českých hráčů, kterou vede s bilancí 26 branek a 25 asistencí.

Boston se změnou trenéra ožil, vyhrál šest ze sedmi utkání a protlačil se na postupové místo pro play off. Chytil se i Krejčí, který si pod vedením Bruce Cassidyho připsal osm bodů za tři branky a pět asistencí. "Chceme po útočnících, aby více útočili. Tlačili se do gólových pozic a více stříleli," prohlásil Cassidy, jehož svěřenci nasázeli v posledních sedmi zápasech 29 branek.

Hokejisté Floridy podlehli v domácím prostředí Ottawě 1:2. Strůjcem úspěchu kanadského týmu byl gólman Craig Anderson, který zneškodnil 37 střel. "Nemůžeme si stěžovat na nedostatek nasazení, to bylo neuvěřitelné. Měli jsme celkově 72 střel, jen jsme neměli štěstí, to je vše. Pokud budeme hrát stejně jako dnes, výher bude mnohem více," řekl trenér Floridy Tom Rowe.

Výsledky NHL:

Dallas - Boston 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Branky: 25. Klingberg (Hudler), 32. Hudler, 54. Seguin - 36. a 48. Bergeron, 6. Marchand (Pastrňák), 7. Krejčí, 35. Vatrano, 55. Spooner (Pastrňák). Střely na branku: 36:28. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Marchand, 3. Krug (všichni Boston).

Carolina - Calgary 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky: 5. Rask - 35. a 52. Gaudreau, 27. Ferland. Střely na branku: 35:24. Diváci: 14.112. Hvězdy zápasu: 1. Gaudreau, 2. Elliott (oba Calgary), 3. Rask (Carolina).

NY Rangers - Columbus 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Branky: 5. Nash, 60. Fast - 2. a 30. Wennberg, 7. a 45. Atkinson, 60. Anderson. Střely na branku: 30:26. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Wennberg, 2. Atkinson, 3. Bobrovskij (všichni Columbus).

Nashville - Edmonton 5:4 (2:1, 2:3, 1:0)

Branky: 5. Ellis, 15. Forsberg, 28. Fiddler, 36. Wilson, 42. Arvidsson - 6. McDavid, 35. Lucic, 37. Letestu, 39. Eberle. Střely na branku: 28:32. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Neal, 2. Arvidsson, 3. Forsberg (všichni Nashville).

Florida - Ottawa 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky: 18. Marchessault - 7. Smith, 30. Turris. Střely na branku: 38:33. Diváci: 14.118. Hvězdy zápasu: 1. Anderson, 2. Karlsson (oba Ottawa), 3. Reimer (Florida).

Chicago - St. Louis 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Branky: 5. Toews, 12. P. Kane, 55. Anisimov, 60. Kero - 17. Pääjärvi, 33. Pietrangelo. Střely na branku: 42:32. Diváci: 21.961. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Toews, 3. Darling (všichni Chicago).

Arizona - Buffalo 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

Branky: 47. Domi (Vrbata), 54. McGinn, 60. Vrbata - 19. Eichel, 30. Rodrigues. Střely na branku: 29:33. Diváci: 13.432. Hvězdy zápasu: 1. Vrbata, 2. Domi (oba Arizona), 3. Eichel (Buffalo).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 62 33 8 21 172:160 74 2. Ottawa 60 33 6 21 160:157 72 3. Boston 62 32 6 24 172:165 70 4. Toronto 61 28 13 20 189:182 69 5. Florida 61 28 10 23 155:172 66 6. Tampa Bay 60 27 8 25 166:170 62 7. Buffalo 62 26 10 26 152:176 62 8. Detroit 60 24 10 26 150:178 58

Metropolitní divize:

1. Washington 61 41 7 13 203:133 89 2. Pittsburgh 60 38 8 14 211:168 84 3. Columbus 60 39 5 16 199:145 83 4. NY Rangers 62 40 2 20 206:164 82 5. NY Islanders 61 29 10 22 180:182 68 6. Philadelphia 61 28 7 26 157:187 63 7. New Jersey 61 25 11 25 142:176 61 8. Carolina 58 25 8 25 146:168 58

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 59 39 6 14 198:138 84 2. Chicago 62 39 5 18 187:159 83 3. Nashville 62 31 9 22 183:173 71 4. St. Louis 61 31 5 25 172:177 67 5. Winnipeg 63 28 6 29 184:199 62 6. Dallas 62 24 10 28 173:201 58 7. Colorado 60 17 3 40 121:199 37

Pacifická divize:

1. San Jose 61 36 7 18 170:145 79 2. Anaheim 63 32 10 21 162:161 74 3. Edmonton 63 33 8 22 181:166 74 4. Calgary 63 33 4 26 169:177 70 5. Los Angeles 61 30 4 27 150:151 64 6. Vancouver 61 26 6 29 143:176 58 7. Arizona 61 22 7 32 148:196 51