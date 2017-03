Glendale (USA) - Útočník Radim Vrbata z Arizony se stal desátým českým hokejistou v historii, který dosáhl na hranici 1000 startů v NHL. K jubilejnímu utkání nastoupil ve čtvrtek doma v Glendale proti Ottawě a Coyotes v něm prohráli 2:3 v prodloužení. Vrbata v této sezoně také pokořil hranici 600 bodů. Má jich na kontě 602 za 274 branek a 328 asistencí.

Před Vrbatou dosáhli na tisícovku zápasů v NHL z českých hráčů Jaromír Jágr (1694 zápasů), Roman Hamrlík (1395), Robert Holík (1314), Radek Dvořák (1260), Patrik Eliáš (1240), Václav Prospal (1108), Petr Svoboda (1028), Milan Hejduk (1020) a Petr Sýkora (1017).

Atakovat tuto metu mohl také zadák Michal Rozsíval z Chicaga, který ale zatím sehrál v tomto ročníku jen 19 utkání a při aktuálním počtu 960 zápasů už ji v této sezoně nepřekoná.

Pětatřicetiletý Vrbata se v loni v létě vrátil do Arizony z Vancouveru a podepsal s ní jako nechráněný volný hráč roční kontrakt. S 48 body za 15 tref a 33 asistencí z 66 utkání je třetím nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži za Davidem Pastrňákem z Bostonu a Jakubem Voráčkem z Philadelphie.

Mladoboleslavského rodáka Vrbatu draftovalo v roce 1999 v sedmém kole na 212. pozici Colorado, za které sehrál v NHL 118 utkání. Působil také v Carolině (106 utkání), Chicagu (122), Tampě Bay (18) a Vancouveru (142). Za Arizonu (bývalý Phoenix) nastoupil ke 494 utkáním. Navíc sehrál i 42 duelů v play off a zaznamenal 18 bodů za osm gólů a deset přihrávek.

Historické statistiky českých hokejistů v NHL:

Nejvíce zápasů v NHL:

1. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida) 1694, 2. Roman Hamrlík (Tampa Bay, Edmonton, NY Islanders, Calgary, Montreal, Washington) 1395, 3. Robert Holík (Hartford, New Jersey, NY Rangers, Atlanta) 1314, 4. Radek Dvořák (Florida, NY Rangers, Edmonton, St. Louis, Atlanta, Dallas, Anaheim, Carolina) 1260, 5. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240, 6. Václav Prospal (Philadelphia, Ottawa, Florida, Tampa Bay, Anaheim, NY Rangers, Columbus) 1108, 7. Petr Svoboda (Montreal, Buffalo, Philadelphia, Tampa Bay) 1028, 8. Milan Hejduk (Colorado) 1020, 9. Petr Sýkora (New Jersey, Anaheim, NY Rangers, Edmonton, Pittsburgh, Minnesota Wild) 1017, 10. Radim Vrbata (Colorado, Carolina, Chicago, Phoenix/Arizona, Tampa Bay, Vancouver) 1000, 11. Robert Lang (Los Angeles, Boston, Pittsburgh, Washington, Detroit, Chicago, Phoenix) 989, 12. Tomáš Kaberle (Toronto, Boston, Carolina, Montreal) 984, 13. Petr Nedvěd (Vancouver, St. Louis, NY Rangers, Pittsburgh, Edmonton, Phoenix, Philadelphia) 982, 14. Pavel Kubina (Tampa Bay, Toronto, Atlanta, Philadelphia) 970, 15. Radek Bonk (Ottawa, Montreal, Nashville) 969, 16. Martin Ručinský (Edmonton, Quebec, Colorado, Montreal, Dallas, NY Rangers, St. Louis, Vancouver) 961, 17. Michal Rozsíval (Pittsburgh, NY Rangers, Phoenix, Chicago) 960, 18. Martin Straka (Pittsburgh, Ottawa, NY Islanders, Florida, Los Angeles, NY Rangers) 954, 19. Tomáš Plekanec (Montreal) 909, 20. Martin Erat (Nashville, Washington, Phoenix/Arizona) 881.

Kanadské bodování:

1. Jaromír Jágr 1694 zápasů/1903 bodů (761 branek + 1142 asistencí), 2. Patrik Eliáš 1240/1025 (408+617), 3. Milan Hejduk 1020/805 (375+430), 4. Václav Prospal 1108/765 (255+510), 5. Robert Holík 1314/747 (326+421), 6. Petr Sýkora 1017/721 (323+398), 7. Petr Nedvěd 982/717 (310+407), 8. Martin Straka 954/717 (257+460), 9. Robert Lang 989/703 (261+442), 10. Roman Hamrlík 1395/638 (155+483), 11. Robert Reichel (Calgary, NY Islanders, Phoenix, Toronto) 830/630 (252+378), 12. Martin Ručinský 961/612 (241+371), 13. Radim Vrbata 1000/602 (274+328), 14. Michal Pivoňka (Washington) 825/599 (181+418), 15. Martin Havlát (Ottawa, Chicago, Minnesota Wild, San Jose, New Jersey) 790/594 (242+352), 16. Radek Dvořák 1260/590 (227+363), 17. Tomáš Plekanec 909/577 (223+354), 18. Petr Klíma (Detroit, Edmonton, Tampa Bay, Pittsburgh) 786/573 (313+260), 19. Aleš Hemský (Edmonton, Ottawa, Dallas) 828/566 (170+396), 20. Tomáš Kaberle 984/563 (87+476).

Střelci:

1. Jaromír Jágr 1694 zápasů/761 branek, 2. Patrik Eliáš 1240/408, 3. Milan Hejduk 1020/375, 4. Robert Holík 1314/326, 5. Petr Sýkora 1017/323, 6. Petr Klíma 786/313, 7. Petr Nedvěd 982/310, 8. Radim Vrbata 1000/274, 9. Robert Lang 989/261, 10. Martin Straka 954/257, 11. Václav Prospal 1108/255, 12. Robert Reichel 830/252, 13. Martin Havlát 790/242, 14. Martin Ručinský 961/241, 15. Radek Dvořák 1260/227, 16. Tomáš Plekanec 909/223, 17. Milan Michálek (San Jose, Ottawa, Toronto) 747/208, 18. Radek Bonk 969/194, 19. Michal Pivoňka 825/181, 20. Martin Erat 881/176.

Nahrávači:

1. Jaromír Jágr 1694 zápasů/1142 asistencí, 2. Patrik Eliáš 1240/617, 3. Václav Prospal 1108/510, 4. Roman Hamrlík 1395/483, 5. Tomáš Kaberle 984/476, 6. Martin Straka 954/460, 7. Robert Lang 989/442, 8. Milan Hejduk 1020/430, 9. Robert Holík 1314/421, 10. Michal Pivoňka 825/418, 11. Petr Nedvěd 982/407, 12. Petr Sýkora 1017/398, 13. Aleš Hemský 828/396, 14. Robert Reichel 830/378, 15. Martin Ručinský 961/371, 16. Martin Erat 881/369, 17. David Krejčí (Boston) 690/366, 18. Radek Dvořák 1260/363, 19. Tomáš Plekanec 909/354, 20. Martin Havlát 790/352.