New York - Hokejový útočník Radim Vrbata vstřelil v úterním utkání NHL vítězný gól Arizony, která vyhrála na ledě Tampy Bay 5:3, a stal se nejlepším hráčem zápasu. Florida s pomocí dvou asistencí Jaromíra Jágra vedla nad Carolinou 3:2, ale nakonec prohrála 3:4. Martin Hanzal poprvé skóroval v dresu Minnesoty, která porazila doma San Jose 3:2. Oba čeští hráči byli shodně vyhlášení třetími hvězdami zápasu.

Arizona vstupovala do závěrečné třetiny za nepříznivého stavu 2:3, na čemž se jednou přihrávkou podílel i Ondřej Palát. Frýdecko-místecký rodák vymyslel druhý gól Tampy Bay, když pěknou přihrávkou z mezikruží našel volného Nikitu Kučerova, který střelou od odkryté branky vyrovnal. Poslední třetina ale patřila Coyotes a třemi góly otočili zápas. Rozdílovou trefu obstaral ve 47. minutě tvrdou ranou Vrbata.

Po asistencích Jágra vedla Florida 1:0 a 3:2. Český útočník si oba body připsal za přihrávku na modrou čáru Jasonu Demersovi. V prvním případě střelu obránce tečoval ve druhé minutě Aleksander Barkov a ve druhé gólové situaci se prosadil v úvodu prostřední třetiny z dorážky Keith Yandle. Za 27 sekund později ale vyrovnal Jeff Skinner, který necelé čtyři minuty před koncem další trefou rozhodl o výh Caroliny. Florida si tím opět zkomplikovala boj o play off a na poslední postupové místo ztrácí osm bodů.

Hanzal přišel do Minnesoty před uzávěrkou přestupů jako nejlepší střelec Arizony a trvalo mu deset utkání, než dal v novém působišti první gól. Český útočník vrátil týmu vedení po 33 sekundách od vyrovnání San Jose na 1:1. Hanzal nahazoval z netypického místa ze strany branky puk do předbrankového prostoru a gólman Martin Jones si ho zády srazil do sítě. Vzápětí zvýšil Charlie Coyle a San Jose už jenom snížilo na konečných 3:2.

NHL:

Boston - Ottawa 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky: 9. Krejčí, 41. Krug - 22. a 45. Turris, 5. Pyatt. Střely na branku: 36:22. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Anderson, 2. Turris (oba Ottawa), 3. Krug (Boston).

Buffalo - Pittsburgh 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky: 43. Reinhart - 20. Crosby, 55. Bonino, 57. Sheary. Střely na branku: 30:34. Diváci: 18.313. Hvězdy zápasu: 1. Sheary, 2. Crosby, 3. Bonino (všichni Pittsburgh).

New Jersey - NY Rangers 3:2 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 36. Quenneville (Zacha), 39. Hall, 65. Blandisi - 37. Lindberg, 42. Nash. Střely na branku: 29:40. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Blandisi, 2. Schneider, 3. Quenneville (všichni New Jersey).

Washington - Calgary 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky: 7. Kuzněcov, 36. Oshie, 40. Shattenkirk, 58. Ovečkin - 11. Monahan, 56. Brouwer. Střely na branku: 40:31. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Bäckström, 3. Oshie (všichni Washington).

Montreal - Detroit 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 58. Lehkonen - 1. Abdelkader, 65. Mantha. Střely na branku: 36:36. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Howard (Detroit), 2. Montoya (Montreal), 3. Mantha (Detroit).

Tampa Bay - Arizona 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Branky: 10. Hedman, 32. Kučerov (Palát), 39. Naměstnikov - 5. Fischer, 31. Dvorak, 45. Ekman-Larsson, 47. Vrbata, 59. Murphy. Střely na branku: 39:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vrbata, 2. Ekman-Larsson (oba Arizona), 3. Kučerov (Tampa Bay).

Florida - Carolina 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Branky: 2. Barkov (Jágr), 12. Smith, 22. Yandle (Jágr) - 22. a 57. Skinner, 6. Teräväinen, 15. Aho. Střely na branku: 36:25. Diváci: 10.793. Hvězdy zápasu: 1. Skinner (Carolina), 2. Demers, 3. Jágr (oba Florida).

Winnipeg - Philadelphia 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 28. Perreault, 48. Wheeler, 54. Scheifele - 25. Weal, 60. Read. Střely na branku: 33:26. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Wheeler, 2. Scheifele, 3. Hutchinson (všichni Winnipeg).

Minnesota - San Jose 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky: 11. Dumba, 39. Hanzal, 39. Coyle - 38. Schlemko, 39. Marleau. Střely na branku: 27:23. Diváci: 19.104. Hvězdy zápasu: 1. Parise, 2. Coyle, 3. Hanzal (všichni Minnesota).

Chicago - Vancouver 4:5 v prodl. (0:1, 1:2, 3:1 - 0:1)

Branky: 24. a 59. Hartman, 46. Hossa, 49. Pánik - 22. a 43. Sutter, 19. H. Sedin, 28. Boucher, 63. D. Sedin. Střely na branku: 44:15. Diváci: 21.607. Hvězdy zápasu: 1. Sutter, 2. D. Sedin (oba Vancouver), 3. Hartman (Chicago).

Colorado - St. Louis 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Branky: 6. Mitchell, 55. Barberio - 37. a 60. Berglund, 46. Pääjärvi, 49. Schwartz. Střely na branku: 28:29. Diváci: 11.687. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz (St. Louis), 2. Mitchell (Colorado), 3. Sanford (St. Louis).