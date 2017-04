New York - Hokejový útočník Radim Vrbata zařídil ve čtvrtečním utkání NHL dvěma góly výhru Arizony 4:3 nad Vancouverem a zaokrouhlil počet svých branek v sezoně na dvacet. Radek Faksa gólem a přihrávkou jen zmírnil domácí vysokou porážku Dallasu s Nashvillem 3:7. Tampa Bay udržela s přispěním dvou asistencí Ondřeje Paláta naději na postup do play off výhrou 4:1 v Torontu, které drží poslední volné místo.

Arizona rozhodla o výhře ve druhé třetině, v níž odskočila Vancouveru z 1:1 na 4:1. Dvakrát se prosadil Vrbata. Už po 55 sekundách hry se k němu odrazil puk od zadního mantinelu a z těžkého úhlu i s přispěním teče bránícího Alexandra Edlera vstřelil druhý gól týmu. Pak propálil brankáře Ryana Millera střelou z levého kruhu. Mladoboleslavský rodák měl šanci i na hattrick, ale při power play minul prázdnou branku.

Dallas prohrával v úvodu prostřední třetiny už 0:5, ale v rozmezí 23. až 33. minuty snížil na 3:5. Druhý gól vstřelil Faksa tečí střely Dana Hamhuise od modré čáry a třetí trefu připravil přihrávkou z rohu kluziště na nekrytého Jasona Dickinsina. Více už Nashville domácím nepovolil. Výhru Predators režíroval Viktor Arvidsson se čtyřmi body (2+2).

Palátovy obě akce zakončil Brayden Point. Kanadský útočník nejdříve otevřel skóre, když v pravém kruhu převzal jeho přihrávku z rohu a trefil se ke vzdálenější tyči. V další gólové situaci Palát zavezl puk do pásma a Point zpečetil výhru v 55. minutě.

Třetí branku Tampy Bay vymyslel Andrej Šustr překvapivou přihrávkou zpoza branky. Český bek tím zmátl všechny až na Michaela Bournivala, který chytrý pas poslal do odkryté klece. Lightning ztrácejí stejně jako NY Islanders, kteří uspěli 3:0 na ledě Caroliny, tři body na Toronto. Všem třem týmů zbývá odehrát dva zápasy.

Statistika NHL:

Boston - Ottawa 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 11. Stafford - 28. Burrows, rozhodující sam. nájezd Turris. Střely na branku: 29:26. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Anderson (Ottawa), 2. Rask (Boston), 3. Turris (Ottawa).

New Jersey - Pittsburgh 4:7 (1:2, 3:3, 0:2)

Branky: 5. Noesen, 21. Moore, 26. Hall, 39. Palmieri - 15. Rust, 18. Guentzel, 23. Archibald, 24. Sheary, 28. Hörnqvist, 42. Cullen, 57. Bonino. Střely na branku: 38:28. Diváci: 14.012. Hvězdy zápasu: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. Palmieri (New Jersey), 3. Guentzel (Pittsburgh).

Carolina - New York Islanders 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky: 2. Nelson, 5. Mayfield, 21. Ladd. Střely na branku: 29:23. Diváci: 9769. Hvězdy zápasu: 1. Halák, 2. Mayfield, 3. Seidenberg (všichni Islanders).

Columbus - Winnipeg 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Branky: 28. a 33. Saad, 7. Foligno, 54. Jenner - 14. a 45. Trouba, 16. Scheifele, 24. Perreault, 50. Little. Střely na branku: 39:32. Diváci: 16.447. Hvězdy zápasu: 1. Little (Winnipeg), 2. Saad (Columbus), 3. Trouba (Winnipeg).

Toronto - Tampa Bay 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky: 30. Kadri - 28. a 55. Point (na obě Palát), 32. Kučerov, 42. Bournival (Šustr). Střely na branku: 27:30. Diváci: 19.380. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Point, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).

Florida - St. Louis 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)

Branky: 27. Trocheck (Jágr), 41. Matheson, 48. Malgin - 13. Reaves, 28. Tarasenko, 46. Perron, 51. Berglund, 54. Pietrangelo, 60. Schwartz. Střely na branku: 32:38. Diváci: 13.194. Hvězdy zápasu: 1. Berglund, 2. Schwartz (oba St. Louis), 3. McCoshen (Florida).

Dallas - Nashville 3:7 (0:4, 3:2, 0:1)

Branky: 23. Spezza, 31. Faksa, 33. Dickinson (Faksa) - 2. a 19. Arvidsson, 14. a 54. Smith, 19. Fiala, 22. Zolnierczyk, 38. Josi. Střely na branku: 33:34. Diváci: 17.543. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Smith, 3. Josi (všichni Nashville).

Colorado - Minnesota 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Branky: 26. Jost, 35. Beauchemin, 55. Nieto - 1. Zucker, 15. Prosser, 47. Niederreiter, 50. Granlund. Střely na branku: 33:28. Diváci: 15.565. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. Prosser (oba Minnesota), 3. Jost (Colorado).

Arizona - Vancouver 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Branky: 21. a 37. Vrbata, 6. L. Schenn, 30. Burmistrov - 8. Goldobin, 42. Boeser, 53. D. Sedin. Střely na branku: 22:29. Diváci: 11.959. Hvězdy zápasu: 1. Vrbata, 2. Domi (oba Arizona), 3. H. Sedin (Vancouver).

Anaheim - Chicago 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky: 7. Perry, 38. Wagner (Kaše), 45. Kesler, 55. Rakell. Střely na branku: 26:37. Diváci: 16.462. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Kesler (oba Anaheim), 3. Panarin (Chicago).

Los Angeles - Calgary 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Branky: 7. Lewis - 5. Bennett, 24. Wideman, 31. Hamilton, 35. Chiasson. Střely na branku: 28:24. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Gillies, 2. Wideman, 3. Engelland (všichni Calgary).

San Jose - Edmonton 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Branky: 7. Ward, 33. Burns (Hertl) - 45., 48. a 57. Lucic, 25. McDavid. Střely na branku: 15:32. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Lucic, 2. Klefbom, 3. McDavid (všichni Edmonton).