New York - Hokejový útočník Radim Vrbata zařídil ve čtvrtečním utkání NHL dvěma góly výhru Arizony 4:3 nad Vancouverem a zaokrouhlil počet svých branek v sezoně na dvacet. Radek Faksa gólem a přihrávkou jen zmírnil domácí vysokou porážku Dallasu s Nashvillem 3:7. Tampa Bay udržela s přispěním dvou asistencí Ondřeje Paláta naději na postup do play off výhrou 4:1 v Torontu, které drží poslední volné místo.

Arizona rozhodla o výhře ve druhé třetině, v níž odskočila Vancouveru z 1:1 na 4:1. Dvakrát se prosadil Vrbata. Už po 55 sekundách hry se k němu odrazil puk od zadního mantinelu a z těžkého úhlu i s přispěním teče bránícího Alexandra Edlera vstřelil druhý gól týmu. Pak propálil brankáře Ryana Millera střelou z levého kruhu. Mladoboleslavský rodák měl šanci i na hattrick, ale při power play minul prázdnou branku.

"Sice to byl zápas, v němž o moc nešlo, ale hráči stále bojují o nové smlouvy," řekl Vrbata, jenž byl vyhlášen první hvězdou zápasu a vede týmové statistiky v počtu gólů i asistencí. I jemu končí kontrakt a v létě by se mohl stát nechráněným volným hráčem.

Hranici 20 branek překonal pošesté v kariéře. "Je hezké, když dosáhnete osobního cíle. Jakmile jsem měl sedmnáct osmnáct gólů, doufal jsem, že by se to mohlo povést. Mám z toho radost, i když sezona není taková, jak jsme si přáli," dodal.

Díky 20 vstřeleným gólům dosáhl už na třetí bonus ve smlouvě ve výši 500 tisíc dolarů. Stejnou částkou už si polepšil k základnímu příjmu ve výši rovného milionu dolarů za 30 odehraných zápasů v sezoně i za 40 bodů v sezoně.

Dallas prohrával v úvodu druhé třetiny už 0:5, ale v rozmezí 23. až 33. minuty snížil na 3:5. Druhý gól vstřelil Faksa tečí střely Dana Hamhuise od modré čáry a třetí trefu připravil přihrávkou z rohu kluziště na nekrytého Jasona Dickinsina. Více už Nashville domácím nepovolil. Výhru Predators režíroval Viktor Arvidsson se čtyřmi body (2+2).

Palátovy obě akce zakončil Brayden Point. Kanadský útočník nejdříve otevřel skóre, když v pravém kruhu převzal jeho přihrávku z rohu a trefil se ke vzdálenější tyči. V další gólové situaci Palát zavezl puk do pásma a Point zpečetil výhru v 55. minutě.

Třetí branku Tampy Bay vymyslel Andrej Šustr překvapivou přihrávkou zpoza branky. Český bek tím zmátl všechny až na Michaela Bournivala, který chytrý pas poslal do odkryté klece. Lightning ztrácejí stejně jako NY Islanders, kteří uspěli 3:0 na ledě Caroliny, tři body na Toronto. Všem třem týmů zbývá odehrát dva zápasy.

Postup do vyřazovací části si zajistila Ottawa vítězstvím v Bostonu 2:1 po samostatných nájezdech, které skončily po neproměněném pokusu Davida Pastrňáka. "Bilance 0:4 (s Ottawou v sezoně) neodpovídá výkonům na hřišti. Pokud na ně narazíme v play off, věřím, že přes ně postoupíme," prohlásil David Krejčí.

Bruins chyběl kanonýr Brad Marchand, neboť byl potrestán zákazem startu ve dvou zápasech za zákrok na obránce Jakea Dotchina z Tampy Bay z úterního duelu. Marchand sekl soupeře hokejkou mezi nohy a hrát bude moci znovu až v play off.

Ondřej Kaše si po třech týdnech putování mezi farmou a hlavním týmem Anaheimu opět zahrál NHL. Návrat do sestavy ozdobil pohlednou asistencí při výhře 4:0 nad Chicagem. Jednadvacetiletý útočník oklamal za brankou otočkou soupeře a mezi kruhy našel úplně volného Chrise Wagnera.

Celkem ve čtvrtek bodovalo sedm Čechů. Přihrávky Jaromíra Jágra a Tomáše Hertla ale k výhrám nevedly. Florida s Jágrem podlehla St. Louis doma 3:6 a Hertl se San Jose 2:4 Edmontonu. Zápas otočil Milan Lucic hatrickem v poslední třetině.

Statistika NHL:

Boston - Ottawa 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 11. Stafford - 28. Burrows, rozhodující sam. nájezd Turris. Střely na branku: 29:26. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Anderson (Ottawa), 2. Rask (Boston), 3. Turris (Ottawa).

New Jersey - Pittsburgh 4:7 (1:2, 3:3, 0:2)

Branky: 5. Noesen, 21. Moore, 26. Hall, 39. Palmieri - 15. Rust, 18. Guentzel, 23. Archibald, 24. Sheary, 28. Hörnqvist, 42. Cullen, 57. Bonino. Střely na branku: 38:28. Diváci: 14.012. Hvězdy zápasu: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. Palmieri (New Jersey), 3. Guentzel (Pittsburgh).

Carolina - New York Islanders 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky: 2. Nelson, 5. Mayfield, 21. Ladd. Střely na branku: 29:23. Diváci: 9769. Hvězdy zápasu: 1. Halák, 2. Mayfield, 3. Seidenberg (všichni Islanders).

Columbus - Winnipeg 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Branky: 28. a 33. Saad, 7. Foligno, 54. Jenner - 14. a 45. Trouba, 16. Scheifele, 24. Perreault, 50. Little. Střely na branku: 39:32. Diváci: 16.447. Hvězdy zápasu: 1. Little (Winnipeg), 2. Saad (Columbus), 3. Trouba (Winnipeg).

Toronto - Tampa Bay 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky: 30. Kadri - 28. a 55. Point (na obě Palát), 32. Kučerov, 42. Bournival (Šustr). Střely na branku: 27:30. Diváci: 19.380. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Point, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).

Florida - St. Louis 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)

Branky: 27. Trocheck (Jágr), 41. Matheson, 48. Malgin - 13. Reaves, 28. Tarasenko, 46. Perron, 51. Berglund, 54. Pietrangelo, 60. Schwartz. Střely na branku: 32:38. Diváci: 13.194. Hvězdy zápasu: 1. Berglund, 2. Schwartz (oba St. Louis), 3. McCoshen (Florida).

Dallas - Nashville 3:7 (0:4, 3:2, 0:1)

Branky: 23. Spezza, 31. Faksa, 33. Dickinson (Faksa) - 2. a 19. Arvidsson, 14. a 54. Smith, 19. Fiala, 22. Zolnierczyk, 38. Josi. Střely na branku: 33:34. Diváci: 17.543. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Smith, 3. Josi (všichni Nashville).

Colorado - Minnesota 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Branky: 26. Jost, 35. Beauchemin, 55. Nieto - 1. Zucker, 15. Prosser, 47. Niederreiter, 50. Granlund. Střely na branku: 33:28. Diváci: 15.565. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. Prosser (oba Minnesota), 3. Jost (Colorado).

Arizona - Vancouver 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Branky: 21. a 37. Vrbata, 6. L. Schenn, 30. Burmistrov - 8. Goldobin, 42. Boeser, 53. D. Sedin. Střely na branku: 22:29. Diváci: 11.959. Hvězdy zápasu: 1. Vrbata, 2. Domi (oba Arizona), 3. H. Sedin (Vancouver).

Anaheim - Chicago 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky: 7. Perry, 38. Wagner (Kaše), 45. Kesler, 55. Rakell. Střely na branku: 26:37. Diváci: 16.462. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Kesler (oba Anaheim), 3. Panarin (Chicago).

Los Angeles - Calgary 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Branky: 7. Lewis - 5. Bennett, 24. Wideman, 31. Hamilton, 35. Chiasson. Střely na branku: 28:24. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Gillies, 2. Wideman, 3. Engelland (všichni Calgary).

San Jose - Edmonton 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Branky: 7. Ward, 33. Burns (Hertl) - 45., 48. a 57. Lucic, 25. McDavid. Střely na branku: 15:32. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Lucic, 2. Klefbom, 3. McDavid (všichni Edmonton).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Montreal 80 46 9 25 221:194 101 2. x-Ottawa 80 43 10 27 207:209 96 3. x-Boston 81 44 7 30 233:209 95 4. Toronto 80 39 15 26 244:236 93 5. Tampa Bay 80 40 10 30 226:223 90 6. Buffalo 80 33 12 35 199:230 78 7. Florida 80 33 11 36 205:237 77 8. Detroit 80 32 12 36 201:240 76

Metropolitní divize:

1. p-Washington 80 54 8 18 260:179 116 2. x-Pittsburgh 80 50 11 19 277:226 111 3. x-Columbus 80 49 8 23 244:189 106 4. NY x-Rangers 80 47 6 27 252:215 100 5. NY Islanders 80 39 12 29 233:238 90 6. Philadelphia 80 38 9 33 212:230 85 7. Carolina 80 35 14 31 207:228 84 8. New Jersey 80 28 14 38 180:236 70

Západní konference:

Centrální divize:

1. z-Chicago 81 50 8 23 242:210 108 2. x-Minnesota 81 48 8 25 263:207 104 3. x-St. Louis 80 44 7 29 227:212 95 4. x-Nashville 81 41 12 28 239:222 94 5. Winnipeg 81 39 7 35 247:255 85 6. Dallas 81 33 11 37 219:259 77 7. Colorado 80 22 3 55 161:271 47

Pacifická divize:

1. x-Anaheim 81 45 13 23 219:197 103 2. x-Edmonton 80 45 9 26 239:208 99 3. x-San Jose 81 45 7 29 218:200 97 4. x-Calgary 81 45 4 32 225:218 94 5. Los Angeles 80 38 7 35 195:199 83 6. Arizona 81 30 10 41 196:257 70 7. Vancouver 80 30 9 41 178:235 69

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, týmy s označením "y" vyhrály divizi, "z" znamená vítězství v konferenci a "p" vítězství v základní části ligy.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 80 97 (30+67) 2. Crosby (Pittsburgh) 74 88 (43+45) 3. P. Kane (Chicago) 81 88 (34+54) 4. Marchand (Boston) 80 85 (39+46) 5. Bäckström (Washington) 80 85 (23+62) 6. Kučerov (Tampa Bay) 72 82 (39+43) 7. Scheifele (Winnipeg) 78 81 (32+49) 8. Burns (San Jose) 81 75 (29+46) 9. Draisaitl (Edmonton) 80 75 (28+47) 10. Panarin (Chicago) 81 73 (30+43) 15. Pastrňák (Boston) 74 70 (34+36) 41. Voráček (Philadelphia) 80 60 (19+41) 58. Vrbata (Arizona) 80 55 (20+35) 64. Krejčí (Boston) 81 54 (23+31) 85. Palát (Tampa Bay) 73 51 (17+34) 132. Frolík (Calgary) 81 44 (17+27) 133. Jágr (Florida) 80 44 (16+28)

Střelci:

1. Crosby (Pittsburgh) 43 branek, 2. Kučerov (Tampa Bay), Marchand (Boston), Matthews (Toronto) všichni 39, 5. Tarasenko (St. Louis) 38, 6. Laine (Winnipeg) 36, 7. Skinner (Carolina), Pacioretty (Montreal) oba 35, 9. Pastrňák (Boston), Atkinson (Columbus), P. Kane (Chicago) všichni 34.