New York - Čeští útočníci Radim Vrbata a Martin Hanzal režírovali v NHL výhru hokejistů Arizony 5:3 nad Tampou Bay. Vrbata dal gól a na tři přihrál, Hanzal rovněž jednou skóroval a přidal dvě asistence. V dresu poražených zaznamenal gól a přihrávku Ondřej Palát. Počtvrté v sezoně se trefil Pavel Zacha a pomohl New Jersey k vítězství 4:1 na ledě Philadelphie.

Arizoně se proti Tampě povedl vstup do utkání. V 9. minutě se po rychlém protiútoku a Vrbatově přihrávce prosadil střelou z úhlu Tobias Rieder. O dvě minuty později zvýšil Vrbata svým 11. gólem v sezoně na 2:0, když si vybruslil zpoza branky a střelou z podobné pozice jako Rieder rovněž zaskočil brankáře Bena Bishopa.

Rozhodující krok k úspěchu domácí udělali v posledních pěti minutách druhé třetiny, kdy třemi góly odskočili do vedení 5:1. Pátý gól přidal 16 sekund před druhou sirénou Hanzal. Vrbata vybojoval puk u zadního mantinelu a přihrál jej osamocenému krajanovi před brankou. Pro Hanzala to byl desátý zásah v sezoně, stejně jako pro Paláta, který v 55. minutě v přesilovce snížil na konečných 5:3.

Vrbata ziskem čtyř bodů vyrovnal své osobní maximum, byl však vyhlášen až třetí hvězdou zápasu za svými parťáky z útočné formace - druhým Riederem a prvním Hanzalem. Zejména díky této trojici Coyotes přerušili sérii čtyř porážek, 45 zákroky se na úspěchu podílel brankář Mike Smith.

"Bishop je rozměrný gólman, moc volného místa už za ním v brance nezbývá, ale dali jsme dnes pár gólů, které obvykle nepouští," konstatoval Vrbata. "Naše lajna dobře pracovala s pukem, nemuseli jsme ho pořád pracně získávat. Také jsme se úspěšně doplňovali, takže jsme hodně akcí dokázali dělat v rychlosti," dodal český útočník.

Dalším hrdinou večera se stal Christian Fischer, který skóroval při svém debutu v NHL a hned si připsal vítězný gól. "Na to, že bych dal gól, jsem nemyslel. Byl jsem vůbec rád, že si poprvé zahraju. To bohatě stačilo. A když jsem pak viděl, že to skončilo v branc, úplně mě pohltily emoce," radoval se devatenáctiletý mladík.

Tampa prohrála osmý z posledních deseti zápasů a v neuvěřitelně vyrovnané tabulce Východní konference spadla už na předposlední místo se stejným počtem bodů jako Detroit a Buffalo, které dokázalo porazit 3:2 v prodloužení Montreal. Jen o bod méně mají na chvostu New York Islanders, kteří vyhráli 4:2 nad Los Angeles a připsali si třetí vítězství za sebou.

O to cennější výhru vybojovalo New Jersey nad divizním rivalem Philadelphií. Zacha otevřel skóre zápasu v 8. minutě, kdy v útočném pásmu vypíchl puk soupeři a po zpětné přihrávce od Jacoba Josefsona překonal Michala Neuvirtha v brance Flyers bekhendovou střelou z mezikruží.

Domácí v 11. minutě vyrovnali a pak se dlouho čekalo, kdo zlomí nerozhodný stav 1:1. Nakonec se to v závěru druhé třetiny povedlo dvěma trefami hostům. Ve 36. minutě prostřelil Neuvirtha při dvojnásobné přesilové hře Kyle Palmieri, když na trestné lavici seděli Radko Gudas a Wayne Simmonds, jenž obdržel trest za protesty proti Gudasově vyloučení. V poslední minutě druhého dějství unikl za obranu Flyers Miles Wood a zvýšil na 3:1.

Od začátku třetí třetiny vystřídal Neuvirtha v brance Steve Mason, žádnou změnu to ale nepřineslo. Už ve 45. minutě Wood dostal v přesilové hře přihrávku před prázdnou branku a svým druhým gólem v utkání sebral domácím jakékoliv naděje na obrat.

"Beru vinu na sebe," řekl Simmonds. "To (Gudasovo) vyloučení mi přišlo přísné, ale neměl jsem se nechat také potrestat. Soupeř toho využil, dal gól na 2:1 a získal psychickou výhodu. Moje chyba."

Ondřej Pavelec i ve svém druhém zápase v této sezoně po návratu z farmy slavil s hokejisty Winnipegu vítězství. Jets porazili St. Louis 5:3 a český gólman k tomu přispěl výborným výkonem a 34 úspěšnými zákroky.

Stejně jako o dva dny dříve po výhře 6:3 nad Arizonou byl Pavelec vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Zapotil se hlavně ve druhé třetině, kdy pochytal hned 25 střel a postaral se o nový klubový rekord v počtu zásahů během jedné dvacetiminutovky. Devětadvacetiletý rodák z Kladna překonal vlastní maximum z října 2009, kdy v duelu s Ottawou během jedné třetiny zaznamenal 24 zákroků.

Jako hlavní hvězda utkání byl oceněn Bryan Little, který se podílel na výhře Winnipegu dvěma góly. Domácí vedli už 5:1, ale v 53. a 54. minutě Pavelce překonali Paul Stastny a Kevin Shattenkirk. Drama však Jets nepřipustili.

"Cítil jsem se určitě o dost lépe než v předchozím zápase," řekl Pavelec. "Lépe nám vyšel začátek a od toho se to celé odvíjelo. To první utkání byl úplně jiný příběh než dneska," radoval se český gólman. A jeho výkon ocenil i autor dvou gólů St. Louis Shattenkirk. "Pavelec předvedl několik skvělých zákroků. Hodně je dnes podržel," konstatoval.

V čele NHL zůstává Washington, který otočil duel s Dallasem z 1:3 a díky vítězství 4:3 v prodloužení bodoval ve třináctém utkání v řadě. Rozhodující gól vstřelil po 19 sekundách nastaveného času Jay Beagle.

Statistika NHL:

Winnipeg - St. Louis 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)

Branky: 8. a 43. Little, 22. Wheeler, 47. Scheifele, 52. Ehlers - 14. a 54. Shattenkirk, 53. Stastny. Ondřej Pavelec odchytal za Winnipeg celý zápas, z 37 střel inkasoval 3 góly a úspěšnost zásahů měl 91,9 procenta. Střely na branku: 29:37. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Little, 2. Pavelec (oba Winnipeg), 3. Shattenkirk (St. Louis).

Columbus - Carolina 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Branky: 15. a 51. Hartnell, 5. Hännikäinen - 30. Aho, 36. Faulk. Střely na branku: 20:37. Diváci: 19.033. Hvězdy zápasu: 1. Hartnell, 2. Bobrovskij, 3. Prout (všichni Columbus).

Toronto - Ottawa 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 28. Bozak, 48. Martin - 15. Ryan, 59. Hoffman, rozhodující sam. nájezd Pyatt. Střely na branku: 33:27. Diváci: 19.544. Hvězdy zápasu: 1. Pyatt (Ottawa), 2. Kadri (Toronto), 3. Hoffman (Ottawa).

Montreal - Buffalo 2:3 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 24. Lehkonen, 29. Danault - 25. Gionta, 52. Franson, 62. Bogosian. Střely na branku: 38:38. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Bogosian (Buffalo), 2. Price (Montreal), 3. Lehner (Buffalo).

NY Islanders - Los Angeles 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Branky: 28. a 50. Lee, 3. Chimera, 60. Tavares - 41. Carter, 45. Doughty. Střely na branku: 36:36. Diváci: 15.138. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. Berube (oba Islanders), 3. Doughty (Los Angeles).

Arizona - Tampa Bay 5:3 (2:1, 3:0, 0:2)

Branky: 9. Rieder (Vrbata), 11. Vrbata (Hanzal), 35. Stone (Hanzal, Vrbata), 37. Fischer, 40. Hanzal (Vrbata) - 19. Paquette, 50. Naměstnikov (Palát), 55. Palát. Střely na branku: 23:48. Diváci: 12.177. Hvězdy zápasu: 1. Hanzal, 2. Rieder, 3. Vrbata (všichni Arizona).

Dallas - Washington 3:4 v prodl. (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)

Branky: 7. Cracknell, 27. Eaves, 36. Jamie Benn - 3. Burakovsky, 44. Ovečkin, 46. Oshie, 61. Beagle. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Beagle (Washington), 2. Eaves (Dallas), 3. Niskanen (Washington).

Minnesota - Anaheim 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Branky: 3. a 54. Haula, 26. a 56. Zucker, 55. Suter - 6. Noesen, 14. Fowler, 23. Perry. Střely na branku: 25:29. Diváci: 19.288. Hvězdy zápasu: 1. Suter, 2. Haula, 3. Zucker (všichni Minnesota).

Philadelphia - New Jersey 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 11. Konecny - 40. a 45. Wood, 8. Zacha, 36. Palmieri. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 40 minut, z 25 střel inkasoval 3 góly a úspěšnost zásahů měl 88 procent. Střely na branku: 36:29. Diváci: 19.932. Hvězdy zápasu: 1. Wood, 2. Cammalleri, 3. Kinkaid (všichni New Jersey).

San Jose - Colorado 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 6. J. Ward, 36. M. Karlsson, 62. Schlemko - 31. Grigorenko, 51. Beauchemin. Střely na branku: 30:33. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Schlemko, 2. M. Karlsson (oba San Jose), 3. MacKinnon (Colorado).

Calgary - Edmonton 3:7 (0:3, 1:3, 2:1)

Branky: 36. Tkachuk (Frolík), 41. Monahan, 56. Bouma - 6. a 33. Eberle, 2. Slepyšev, 6. Letestu, 24. McDavid, 37. Klefbom, 60. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 41:31. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Brossoit, 2. Eberle, 3. Klefbom (všichni Edmonton).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 48 28 7 13 144:121 63 2. Ottawa 44 25 4 15 116:113 54 3. Boston 49 23 6 20 122:124 52 4. Toronto 44 21 9 14 136:131 51 5. Florida 48 20 9 19 112:133 49 6. Buffalo 46 19 9 18 110:128 47 7. Detroit 46 20 7 19 120:135 47 8. Tampa Bay 48 21 5 22 130:142 47

Metropolitní divize:

1. Washington 46 31 6 9 149:100 68 2. Columbus 45 31 4 10 148:100 66 3. Pittsburgh 45 29 5 11 164:133 63 4. NY Rangers 46 29 1 16 163:125 59 5. Philadelphia 47 22 6 19 133:152 50 6. Carolina 46 21 7 18 125:131 49 7. New Jersey 48 20 9 19 110:136 49 8. NY Islanders 44 19 8 17 127:130 46

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 45 30 5 10 150:102 65 2. Chicago 48 29 5 14 133:120 63 3. Nashville 46 22 7 17 126:120 51 4. St. Louis 47 23 5 19 134:147 51 5. Winnipeg 49 22 4 23 140:151 48 6. Dallas 48 19 9 20 129:151 47 7. Colorado 44 13 2 29 89:148 28

Pacifická divize:

1. Anaheim 49 26 9 14 130:123 61 2. San Jose 47 29 2 16 125:107 60 3. Edmonton 49 26 8 15 144:131 60 4. Calgary 49 24 3 22 130:138 51 5. Vancouver 47 22 6 19 114:131 50 6. Los Angeles 46 22 4 20 115:117 48 7. Arizona 46 14 6 26 102:150 34

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 49 56 (16+40) 2. Malkin (Pittsburgh) 45 52 (22+30) 3. Crosby (Pittsburgh) 39 51 (27+24) 4. Burns (San Jose) 47 47 (19+28) 5. P. Kane (Chicago) 48 47 (14+33) 6. Tarasenko (St. Louis) 47 46 (20+26) 7. Bäckström (Washington) 46 46 (13+33) 8. Scheifele (Winnipeg) 46 45 (21+24) 9. Marchand (Boston) 49 45 (17+28) 10. Seguin (Dallas) 48 45 (16+29) 20. Voráček (Philadelphia) 47 41 (13+28) 49. Pastrňák (Boston) 42 33 (19+14) 54. Vrbata (Arizona) 46 33 (11+22) 98. Frolík (Calgary) 49 29 (12+17) 102. Krejčí (Boston) 49 29 (10+19) 105. Jágr (Florida) 48 29 (9+20) 149. Palát (Tampa Bay) 43 24 (10+14)