Plzeň - Od odchodu trenéra Pavla Vrby se plzeňským fotbalistům nedařilo v evropských pohárech podle představ. Změnit to chtějí v této sezoně, kdy se znovu pokusí probojovat do Ligy mistrů, přičemž štěstí má přinést návrat právě trenéra Vrby. Ten však odmítá nálepku spasitele.

"Byl bych hrozně nerad, kdybych byl brán jako spasitel. Byli tu trenéři, kteří byli stejně úspěšní. Plzeň byla úspěšná, i když jsem tu nebyl," řekl Vrba na dnešní tiskové konferenci. "Já se vrátil na základě toho, že mi skončilo angažmá v Machačkale a domluvil jsem se s Plzní. Určitě toho nelituji, doufám, že toho nelituje zatím nikdo a že toho nebudeme nikdo litovat ještě dlouho," dodal.

Prvním soupeřem při jeho obnovené premiéře bude v úterý v 3. předkole Ligy mistrů rumunský celek FCSB. Pokud ho Plzeň ve dvojutkání vyřadí, splní základní cíl strávit podzim v evropských pohárech, jelikož bude mít jistotu minimálně skupiny Evropské ligy.

"Čeká nás těžký soupeř. Rumunské celky už několikrát česká mužstva potrápily. Viděli jsme je už v soutěžních zápasech. Jsou velmi dobří do útočné fáze, rychlostně vybavení. Pro nás je ale cíl hrát skupinu, takže pokud se nám to podaří zajistit si už postupem přes rumunský celek, budeme hodně spokojeni," prohlásil Vrba. "Sice nás čeká těžký soupeř, ale je také nečeká nic snadného," dodal.

Pokud by se postup nepodařil, Vrbu by uspokojil už jen mistrovský titul. "Pokud bychom skupinu nehráli, tak by to bylo pro nás všechny zklamání a asi jediné, co by nám to mohlo vynahradit, je titul. Pak bychom to po roce asi brali jinak a nějak bychom to skousli. Ale já věřím, že Plzeň bude hrát to, kam patří," sdělil třiapadesátiletý kouč.

Pro něj je však nejdůležitější, aby fotbalem bavil plzeňské fanoušky. "Je důležité, abychom na svou stranu dostali fanoušky. Chceme hrát fotbal, který bude lidi bavit. To je naším cílem. To, jestli z toho bude titul, nebo jiné umístění, je věc jiná. Pokud budeme mít plný stadion, tak nám lidi i odpustí třeba druhé či třetí místo, když budou vidět fotbal, který je bude bavit. To je to nejdůležitější," doplnil Vrba.

Zatímco konkurenční celky Sparty a Slavie sázejí na hvězdné zahraniční hráče, Vrba se pokouší oživit to, co mu v Plzni v minulosti fungovalo. "Z Machačkaly sám vím, že není nic jednoduchého, když přijde deset nových hráčů a trvá, než si mužstvo sedne. My máme mužstvo stabilizované, doplnili jsme ho, jak jsme potřebovali. To je naše výhoda, že hráče dobře známe a máme je vyzkoušené," věří Vrba, který mimo jiné přivedl zpět Daniela Koláře.

Vedle toho Plzeň posílila také o Jakuba Řezníčka, mládežnické reprezentanty Aleše Čermáka a Milana Havla, brankáře Aleše Hrušku a Diega Živuliče. "Řezníčka jsme přivedli, abychom měli podobný typ útočníka, jako je Krmenčík, o kterého je zájem. Živulič je klasický defenzivní záložník, který nám chyběl. Havel a Čermák jsou mladí a perspektivní hráči, které bereme jako budoucnost Plzně. A Kolář ještě neřekl poslední slovo. Chce ukázat, že ještě není na odpis, jak si někteří myslí," charakterizoval posily Vrba.