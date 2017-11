Plzeň - Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba ještě nemyslí na nedělní šlágr první ligy se Slavií, ale soustředí se pouze na čtvrteční utkání v Evropské lize s Luganem. Podle bývalého reprezentačního kouče Západočeši doma uspějí, pokud nebudou chybovat jako před dvěma týdny ve Švýcarsku, kde nečekaně prohráli 2:3.

"Teď se soustředím na zítřejší zápas, co se bude dít v neděli, je ode dneška až za další čtyři dny. Teď chceme uspět v Evropské lize a doufám, že se nám to podaří," řekl na tiskové konferenci Vrba, jehož tým vede českou ligu před druhou Slavií o 11 bodů a v neděli může udělat velký krok k mistrovskému titulu.

Proti Luganu znovu pozmění zahajovací jedenáctku. "Určitě nebudeme hrát ve stejné sestavě jako v Karviné," oznámil Vrba. "Myslím, že Plzeň má 22 výborných hráčů s gólmany a 11 z nich zítra nastoupí," dodal nekonkrétně. Chybět mu budou jenom zranění stopeři Roman Hubník s Janem Baránkem.

Trenér od svých svěřenců očekává lepší výkon než v Lucernu, kde Lugano trestalo Plzeň především z rychlých protiútoků. "Nesmíme být nepřesní a nedůrazní v kombinaci, abychom dovolili soupeři přecházet do brejkových situací. V tom jsou strašně silní, dokázali to v domácím zápase a pokud jim to umožníme, tak samozřejmě budeme mít zase problém," upozornil Vrba, který požaduje i větší důraz v ofenzivě.

Plzeňský tým ve skupině EL prohrál dvě ze tří utkání, ale Vrba taktiku měnit nebude. "Jsou dvě možnosti. Buď budeme hrát na vlastní polovině hřiště a budete nás kárat za to, že jenom bráníme. Nebo se budeme snažit hrát fotbal a to bohužel někdy chyby nastanou," konstatoval třiapadesátiletý kouč.

"Snažíme se spíš hrát fotbal dopředu a soupeře přehrávat. Někdy jsou situace, kdy se to úplně nedaří. Ale takových zápasů bylo v této sezoně málo. Chceme pokračovat v tom, co předvádíme v zápasech, které vyhráváme. Doufám, že se nám to i zítra podaří," doplnil Vrba.

Postup ze skupiny EL, kterou po třech kolech vede stoprocentní FCSB a Viktoria má tři body společně s Luganem a Beer Ševou, by bral jako nadstavbu. "Doufám, že jsme říkali pouze to, že chceme postoupit do skupiny. Nevím, jestli jsme říkali, že chceme postoupit ještě ze skupiny. Pokud by se to podařilo, už by to byla nadstavba," prohlásil rodák z Přerova.