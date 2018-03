Plzeň - Přestože fotbalistům Plzně kvůli prohře 0:2 z úvodního utkání osmifinále nestačila k postupu mezi osm nejlepších týmů Evropské ligy ani domácí výhra v odvetě 2:1 po prodloužení, byl trenér Pavel Vrba na hráče hrdý. Viktoria podle něj předvedla jeden z nejlepších výkonů během dlouholetého působení na evropské scéně.

"Převažuje ve mně hrdost na hráče, kteří odevzdali úžasný výkon. Dnešní výkon patří k těm, které určitě nezapomeneme. Na jaře to byl náš nejlepší zápas a doufám, že se nám to bude v jarní části dařit častěji. Naše vystoupení v Evropské lize musíme hodnotit kladně. Vyhráli jsme skupinu a do poslední minuty jsme hráli o postup mezi posledních osm," řekl na tiskové konferenci Vrba.

Jeho svěřenci dali vzpomenout na slavné zápasy v pohárech z minulých let, kdy dokázali například celkovým skóre 5:0 vyřadit Neapol, přejít přes Šachtar Doněck, remizovat 2:2 s AC Milán nebo postoupit ze třetího místa ve skupině Ligy mistrů po domácí výhře nad CSKA Moskva.

"Těch našich zápasů v pohárech už bylo tolik. Vzpomínám samozřejmě i na zápasy v Lize mistrů, v níž jsme tady uhráli výsledek s CSKA Moskva, který nás posouval dál. Nechci to brát tak, že to dnes byl nejlepší výkon. Ale byl mimořádný, z naší strany jeden z nejlepších. Zápas zase ukázal sílu tohohle mužstva a já doufám, že to budeme v pohárech ukazovat ještě mockrát," přál si Vrba.

Plzeň díky dvěma gólům Marka Bakoše v 65. minutě smazala ztrátu z prvního duelu. Už v nastavení odpískal německý rozhodčí Stieler proti Viktorii spornou penaltu, kterou ale brankář Aleš Hruška chytil.

"Já opakovaný záběr zatím neviděl, takže nedokážu ani nechci hodnotit, zda to byl faul, nebo ne. Alešovi jsem každopádně věřil, že to chytne," uvedl Vrba.

Zápas poté dospěl až do prodloužení a v druhé nastavené minutě jeho první části rozhodl po rohu hlavou Rodrigo Battaglia. "Určitě tomu šlo zabránit, aby soupeř ten roh vůbec nekopal. To byla trošku chyba. Možná náš první hráč, kdyby byl důraznější na první tyči, ale oni to zahráli skvěle a dali gól," konstatoval Vrba.

"Když se podívám zpětně na ten dvojzápas, tak kritické pro nás byly poslední minuty poločasů nebo prodloužení. To rozhodlo o tom, že jsme nepostoupili," dodal bývalý trenér české reprezentace.

Proti Sportingu nasadil nezvyklou sestavu a hlavně v obraně nastoupila Viktoria v provizorním složení. Šanci dostal Milan Havel a netradičně na stoperu hrál Radim Řezník. "Kdybych dnes hodnotil jednotlivce, kdo z nich podal mimořádný výkon, skončili bychom na čísle jedenáct. Je pravda, že Havel odehrál možná jedno z nejlepších utkání, co je tady v Plzni. Skvělý byl také Marek Bakoš, který nám pomohl už do skupiny tím, že dal dva góly proti Larnace," ocenil Vrba.

"Ale mimořádných výkonů byla spousta. Jsem spokojený hlavně s tím, že se ukazuje, že i s českými a slovenskými hráči se dá hrát v Evropě velice slušný fotbal," dodal Vrba.