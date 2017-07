Bukurešť - Trenér Pavel Vrba v úterním úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů zažije v Rumunsku proti FCSB obnovenou premiéru u fotbalistů Viktorie Plzeň. Někdejší Steauu Bukurešť považuje za komplexní tým s velkou ofenzivní silou a výbornými individualitami, proti níž lze uspět jen maximálním výkonem.

"Mají obrovskou kvalitu v útočné fázi a individuálních schopnostech. Jsou tam v ofenzivě dva tři klíčoví hráči, kteří ze středu pole dokážou výborně rozehrávat balony. Stopeři umí v útočné fázi dobře přihrávat spoluhráčům," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Nerad bych vyzvedával jednoho dva hráče. Mužstvo působí velice komplexně. My budeme muset podat maximální výkon, abychom to zvládli. Steaua není mužstvo jedinců, ale týmové mužstvo," dodal bývalý reprezentační kouč.

Kapitánem FCSB je útočník Denis Alibec, který jako fotbalista Astry Giurgiu loni Plzeň hodně trápil v Evropské lize a ve Štruncových sadech gólem pomohl k výhře hostů 2:1. "Určitě je to velice nebezpečný útočník. Na druhou stranu se v těch posledních zápasech střídá s druhým útočníkem (Harlemem Gnohérém). Jsou typologicky stejní, důrazní hrotoví útočníci a pro mužstvo hodně důležití," upozornil Vrba.

Viktorii budou chybět zranění kapitán a obránce Roman Hubník, brankář Matúš Kozáčik, Václav Pilař a další záložník Jan Kovařík i disciplinárně potrestaný stoper Lukáš Hejda. Naopak bek David Limberský by po zdravotních problémech už měl být připraven.

"Pro nás to komplikace určitě je, protože tihle hráči by do kádru patřit měli. Jsme rádi, že se někteří hráči dali do kupy a mohou nastoupit. Fotbal je takový, že se občas někdo zraní a chybí. Ti zbývající hráči musí nahradit zraněné. Doufám, že se nám to podaří," konstatoval Vrba.

Plzeň v předchozích čtyřech pohárových zápasech rumunského soupeře nedokázala porazit, FCSB loni ještě jako Steaua ve stejné fázi soutěže vyřadil pražskou Spartu. "Rumunská mužstva jsou velice dynamická, rychlostně dobře vybavená. Jejich hráči jsou individuálně schopní a jsou lepší než česká mužstva. My můžeme být lepší v organizaci hry a tu v zápase chceme zvládnout tak, abychom si odvezli co nejlepší výsledek a v odvetě se poprali o postup," prohlásil třiapadesátiletý trenér.

Ze své obnovené premiéry je lehce nervózní. "Emoce samozřejmě jsou. Víme, o co hrajeme. Ten dvojzápas je pro nás strašně důležitý. Čím více se to bude blížit, nervozita bude stoupat. I já jsem trenér, který zápasy prožívá, takže i pro mě to emotivně bude hodně náročné," přiznal Vrba. "Budu to ale prožívat tak, abych hráčům pomohl, a ne, abych jim ublížil. Doufám, že moje emoce dostanou hráče do varu a že podají maximální výkon," dodal kouč.