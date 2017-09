Bukurešť - Trenér Pavel Vrba doufá, že plzeňští fotbalisté na hřišti bukurešťského FCSB potvrdí výbornou formu z české nejvyšší soutěže, kterou vedou s plným počtem bodů. Podle bývalého reprezentačního kouče bude čtvrteční úvodní duel skupiny Evropské ligy jiný než nedávný nepovedený dvojzápas s bývalou Steauou ve třetím předkole Ligy mistrů.

Plzeňští sice na konci července uhráli v Bukurešti nadějnou remízu 2:2, ale v domácí odvetě během osmi minut třikrát inkasovali a nakonec s FCSB prohráli 1:4. Soupeře tak mají dobře nastudovaného.

"Výhodou bylo, že jsme nemuseli shánět žádné materiály, protože jsme je už měli. Jsou věci, kterých si ve vzájemných zápasech všimnete. Vidíte, jak soupeř reaguje, když hraje s vámi, a lze použít věci, které můžou být v dalším zápase rozhodující. Určitá výhoda to samozřejmě je," řekl Vrba na tiskové konferenci v Bukurešti.

"Hrajeme skupinu, kde jedním zápasem nic nekončí. Když hrajete dvoukolově play off, tak doopravdy jeden zápas možná rozhoduje o tom, zda postoupíte, nebo nepostoupíte," doplnil třiapadesátiletý trenér.

Bukurešťský tým v posledním pohárovém utkání na svém stadionu v odvetě čtvrtého předkola LM utrpěl debakl 1:5 se Sportingem Lisabon. "Steaua odehrála podobný zápas jako my s ní doma. V prvním zápase remizovali a doma byli asi hodně zklamaní, že jim to nevyšlo. Ale ne že bych to nějak sledoval. My jako Sporting nehrajeme, my hrajeme jako Plzeň. Doufám, že si aktuální formu z ligy přeneseme do Evropské ligy," prohlásil Vrba.

Viktoria naposledy v sobotu zvítězila 3:0 v Liberci, poprvé v historii vyhrála úvodních šest kol první ligy a v čele tabulky má šestibodový náskok na mistrovskou Slavii. "Každý úspěšný výsledek, ještě když je podpořený kvalitní hrou, dodává hráčům sebevědomí. To bychom právě měli ukázat i zítra tady v Rumunsku," konstatoval Vrba.

Na druhou stranu nechce srovnávat domácí soutěž a základní fázi Evropské ligy. "Začínáme se Steauou úplně novou soutěž. Jsme na startu šesti zápasů a sčítat body se budou až v prosinci. Já hlavně věřím tomu, že budeme mít tolik bodů, abychom postoupili do jarní části soutěže," řekl Vrba, jehož tým ve skupině G ještě narazí na izraelský Hapoel Beer Ševa a švýcarské Lugano.

"My budeme chtít ve čtvrtek hrát tak, jak chceme my. Steaue to budeme chtít hodně znepříjemnit a uspět. Spíš se zabývám tím, jak budeme hrát my, než tím, jak bude hrát soupeř," dodal bývalý kouč Ostravy, Žiliny nebo Machačkaly.