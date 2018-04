Praha - Na stáří není třeba vidět jen negativní věci. Na sklonku života se stávají i zázraky, první je, že se člověk po sedmdesátce ráno probudí. V rozhovoru pro ČTK to řekl hudebník a literát Vratislav Brabenec. Hudebník a textař známý ze svého působení jako saxofonista ve skupině The Plastic People of the Universe (PPU), který 28. dubna oslaví pětasedmdesátiny, ve svých sloupcích pocit z věku nazval 'chvála stárnutí'.

"V šedesáti jsem zjistil, že spousta přítelkyň jsou stejné staré, mladší nebo jen o něco málo starší. Vlastně se to zlepšuje, protože když je vám přes sedmdesát a přijde přítelkyně, které je šedesát, tak si říkáš 'ty vole, salátek'," uvedl svérázný filozof.

Zatímco své sedmdesátiny před pěti lety oslavil s kytaristou Joe Karafiátem křtem jejich společného CD Létání je snadné, letos podobnou akci nechystá. Vydavatelství Maťa u příležitosti jeho jubilea vydá výběr jeho básní s ilustracemi Richarda Pechy. "Možná, že dopíšu ještě jednu knížku. Rozepsaných mám spoustu věcí, válejí se po zemi a já po nich chodím... Rád bych si občas ještě zahrál," uvedl Brabenec, který před měsícem vydal knihu Trdliště, která obsahuje sloupky psané do Divadelních novin. Brabencovy hudební aktivity utlumily rozpory v kapele PPU.

Student Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, kterou ale nedokončil, se i ve stáří k Bohu staví nejednoznačně. "Co se týká Boha, mám v tom bordel jako každý jiný," sdělil. Už před časem Brabenec prohlásil, že "pánbůh udělal všechno špatně, jenom ženský ne". K ženám, které podle něho mají více smyslů než muži, má Brabenec stále vřelý vztah. "Chlápek je takový přiblblík na jedno použití. Mravenčí princ, který vyletí do luftu, tam si jednou vrzne a mravenčí královna z toho udělá milionový národ," konstatoval muž, který odmítá vynálezy moderní doby jako e-mail, počítače a sociální sítě.

Se současnou politickou situací Brabenec, který byl v 70. letech byl vězněn komunistickým režimem, po propuštění podepsal Chartu 77 a o pět let později byl donucen emigrovat do Kanady, spokojený není. "Je to spíše ostuda být občan této republiky, když se tady dějí takové špatné věci. Když člověk koukne do novin, je to smutné. I v kultuře je tady hodně kopírování a málo hrdosti. Být hrdý je špatný, být tvrdý je špatný. Tady asi nejspíš frčí to být blbej," sdělil s tím, že mu není lhostejné, co se s jeho zemí a vůbec s celým světem děje.

Osobnost Brabence dokumentuje film režiséra Miroslava Janka z roku 2015 Evangelium podle Brabence, ve kterém básník a hudebník mimo jiné říká: "Důležité je před koncem života odpustit všem kreténům, které jste během něho potkali."