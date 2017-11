Praha - Dlouhé čekání hokejového útočníka Petra Vrány na první trefu v extraligové sezoně skončilo. Jeden z klíčových hráčů ofenzivy Sparty se dočkal tak trochu symbolicky ve 21. utkání Pražanů v základní části sezony a pomohl tak k vydřené výhře 3:2 po nájezdech nad Olomoucí. Právě 21 byl přitom počet gólů, jež Vrána stihl za dlouhodobou fázi minulého ročníku, v níž vícekrát rozvlnili síť za zády gólmanů jen plzeňský Dominik Kubalík a chomutovský Michal Vondrka.

"Člověk čeká, kdy to prolomí. Něco takového se mi ještě nestalo. Ale v naší momentální situaci je úplně jedno, kdo ty góly dává. Hlavně, abychom urvali nějaké body pro tým, individuální statistiky potom také přijdou, když tým hraje dobře," řekl Vrána v rozhovoru s novináři.

Zkušený dvaatřicetiletý ale přesto připustil, že se mu s gólovou střelou, díky níž otevřel skóre, hodně ulevilo. "Mám z toho samozřejmě radost. Teď na to zkusit navázat," přál si Vrána, jenž má na kontě i jednu trefu v NHL z působení v barvách New Jersey.

"Člověk se na takovou sérii snaží nemyslet, i když je pod tlakem. Ale co se s tím dá dělat? Když to tam nepadá, tak to tam nepadá. Někdy to tak je. A já jsem nikdy nebyl vyloženě střelec. Takže jsem se jen snažil dělat věci, které dělám vždycky. Dnes to vyšlo; Jarda Hlinka mi skvěle nahrál, soupeř se trochu zapomněl, já měl prostor a padlo to tam," popsal Vrána.

Mrzet mohlo sparťany jen to, že vedení 2:0 nepřetavili v plný tříbodový zisk. "Je to škoda, ale zlaté dva body. A my jsme za ně rádi. Je to těžké psychicky, když prohráváte a k tomu prohrajete poslední tří zápasy v prodloužení. Zhruba deset minut do konce jsme ale přestali hrát. Doufám, že příště už si v takové situaci budeme počínat lépe."

"Možná i tím, že jsme těch zápasů prohráli tolik za sebou, tak to na nás v té třetí třetině trošku padlo. Ne snad, že bychom měli strach, ale přestali jsme hrát a Olomouc toho využila. Není to vůbec špatný mančaft a hrají teď výborně," ocenil Vrána.

V útočné formaci nastupoval s ostříleným kapitánem Jaroslavem Hlinkou a čerstvou posilou Richardem Jarůškem, který skončil působení v Hradci Králové. "Jarda je ikonou klubu, v šatně má respekt a když něco řekne, tak kluci poslouchají. Na ledě vypadá dobře, jen potřebuje ještě nějaký čas, aby se do toho naplno dostal," věří Vrána.

"Ve druhé třetině bylo pár momentů, kdy jsme nechodili na led spolu, protože u kluků tam byly nějaké problémy s výstrojí, pak se to i přeházelo jinak, ale myslím, že to nebylo špatné. Jen škoda, že nám tam nespadlo něco navíc, měli jsme tam na to šance všichni," připustil Vrána.

V neděli mohou Pražané dnešní výhru potvrdit. Před svými diváky přivítají Třinec. "Jen doufáme, že na to navážeme a budeme vítězné pocity prožívat častěji. Musíme nadále bojovat, plnit základní věci a hrát naplno. Dnešní výhra neznamená, že se vše automaticky zvedne, je třeba stavět na bojovnosti a obětavosti," zdůraznil Vrána.