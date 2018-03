New York - Hokejový útočník Jakub Vrána skóroval v utkání NHL, které se hrálo pod širým nebem, a jedenáctou trefou sezony přispěl k výhře Washingtonu 5:2 nad Torontem. Na straně poražených zaznamenal Roman Polák jednu přihrávku. Prohru Philadelphie 6:7 po nájezdech neodvrátili Petr Mrázek 29 zákroky ani Jakub Voráček dvěma body za gól a asistenci.

Vrána se gólově prosadil poprvé od 14. prosince, od té doby nasbíral ve 25 zápasech šest bodů za asistence. Český útočník si ale v sólovém úniku počínal sebevědomě a střelou mezi betony upravil ve 31. minutě skóre na konečných 5:2. V zápase, který se hrál před téměř třiceti tisíci fanoušky na Navy-Marine Corps Memorial Stadium v Arkansasu, se zapsal do statistik i Polák.

Washington se lépe vypořádal s náročnými podmínkami. Opět foukal silný vítr, který tým nepustil na trénink před zápasem. "Vypadalo to, že vždy hrajeme na správné straně. Neměli žádný sólový únik nebo přečíslení. Hráli jsme dobře pozičně i s velkým nasazením," uvedl obránce Jon Carlson, který zaznamenal tři body (1+2) a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Čtyřicátou trefu si připsal Alexandr Ovečkin a tuto metu pokořil podeváté v kariéře. "Je to hezké číslo, ale padesát vypadá líp," podotkl ruský kanonýr. Na druhé straně byl trenér Mike Babcock z výkonu svých svěřenců rozladěn. "Roznesli nás. Vypadalo to, jakoby hrály děti proti chlapům. Zítra budeme mít trénink, aby uvolnili energii, kterou nevložili do tohoto zápasu," zlobil se.

V dresu Toronta nastoupil Tomáš Plekanec a je prvním hráčem NHL, který si v jedné sezoně zahrál dvě utkání pod širým nebem. Před necelými třemi měsíci to ještě bylo za Montreal.

Philadelphia po akcích Voráčka vedla 1:0 a 2:1. Kladenský odchovanec byl nejdříve u kombinace v přesilové hře, kterou zakončil Nolan Patrick. Při druhém gólu dorazil vlastní střelu a vylepšil si bilanci v sezoně na 14+57. Hvězdou večera byl však domácí Steven Stamkos, jenž poprvé nasbíral v jednom utkání pět bodů (2+3). Navíc lídr Tampy Bay uspěl i v rozstřelu.

"Pro oba gólmany to byl opravdu těžký zápas. Přál bych si, abych zastavil více jejich střel. Hráli jsme o důležité body a chlapi přede mnou hráli skvěle. Dali jsme i hodně gólů, já musím být v takových zápasech lepší," řekl Mrázek, který inkasoval z různých situací: z dorážek, teče, od modré čáry nebo z přečíslení dva na jednoho. V rozstřelu překonali českého brankáře dva ze tří hráčů.

Tampa Bay dvakrát smazala dvoubrankovou ztrátu, přičemž v rozmezí 45. až 51. minuty otočila skóre z 3:5 na 6:5. "Když prohráváte o dva góly, zvlášť ve třetí třetině, a ještě vyhrajete, je to hodně cenné. I když jsme z hlediska herního systému neodehráli perfektní zápas, ukázali jsme vnitřní sílu a že se nikdy nevzdáváme," uvedl Stamkos. Zdatně mu sekundoval Victor Hedman, švédský obránce vstřelil dvě branky a na další dvě přihrál.

Dominik Simon byl po pár dnech na farmě povolán zpátky do Pittsburghu a návrat si zpestřil asistencí. Podílel se v 52. minutě na vyrovnávacím gólu na 2:2, který poslal zápas do prodloužení. V něm korunoval aktivitu Penguins, kteří vyslali padesát střel, Sidney Crosby a zařídil týmu výhru nad New Yorkem Islanders.

Boston dal v minulém zápase i díky hattricku Davida Krejčího a dvou gólů Davida Pastrňáka osm branek, ale proti Montrealu to dlouho vypadalo, že mu došel střelný prach. Bruins od 10. minuty prohrávali 0:1, navíc Pastrňák ve stoprocentní šanci trefil v přečíslení tři na jednoho tyč. Dvě minuty před koncem ale vyrovnal Jake DeBrusk a v čase 62:06 dokonal obrat Brad Marchand.

Tampa Bay - Philadelphia 7:6 po sam. nájezdech (1:3, 2:1, 3:2 - 0:0) Branky: 9. a 48. Stamkos, 26. a 51. Hedman, 33. Girardi, 45. J.T. Miller, rozhodující nájezd Point - 8. Patrick (Voráček), 15. Voráček, 19. Hägg, 37. Lehterä, 42. Provorov, 58. Giroux. Střely na branku: 35:43. Petr Mrázek odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval šest branek z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 82,9 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Hedman (oba Tampa Bay), 3. Provorov (Philadelphia). Dallas - St. Louis 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0) Branky: 28. Pitlick, 58. Radulov, 64. Jamie Benn - 34. Barbašev, 53. Schwartz. Střely na branku: 34:37. Diváci: 18.321. Hvězdy zápasu: 1. Radulov, 2. Bishop (oba Dallas), 3. Schwartz (St. Louis). Los Angeles - Chicago 3:5 (0:1, 3:0, 0:4) Branky: 25. Pearson, 27. Martinez, 38. Iafallo - 14. Oesterle, 51. Anisimov, 55. Hinostroza, 59. Toews, 60. P. Kane. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Toews (Chicago), 2. Kopitar (Los Angeles), 3. P. Kane (Chicago). Boston - Montreal 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0) Branky: 58. DeBrusk, 63. Marchand - 10. Gallagher. Střely na branku: 50:28. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Chudobin (oba Boston), 3. Niemi (Montreal). Pittsburgh - NY Islanders 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0) Branky: 39. Hörnqvist, 52. Brassard (Simon), 64. Crosby - 2. Davidson, 45. A. Lee. Střely na branku: 50:27. Diváci: 18.661. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Brassard (oba Pittsburgh), 3. Gibson (NY Islanders). Washington - Toronto 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) Branky: 4. Kuzněcov, 7. Ovečkin, 17. Bäckström, 28. Carlson, 31. Vrána - 6. Hyman (Polák), 28. Kadri. Střely na branku: 34:29. Diváci: 29.516. Hráno pod širým nebem na Navy-Marine Corps Memorial Stadium v Annapolisu. Hvězdy zápasu: 1. Carlson, 2. Kuzněcov, 3. Bäckström (všichni Washington). Arizona - Ottawa 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Branky: 19. Ekman-Larsson, 35. Martinook - 4. Pageau. Střely na branku: 27:24. Diváci: 10.955. Hvězdy zápasu: 1. Ekman-Larsson, 2. Raanta, 3. Martinook (všichni Arizona). Edmonton - NY Rangers 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) Branky: 26. McDavid, 37. Nugent-Hopkins - 1. Kreider, 28. Zibanejad, 30. Carey. Střely na branku: 37:34. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Georgijev, 3. Zibanejad (oba NY Rangers). Východní konference: Atlantická divize: 1. Tampa Bay 66 45 4 17 240:182 94 2. Boston 63 40 8 15 209:158 88 3. Toronto 67 39 7 21 220:190 85 4. Florida 62 31 6 25 185:198 68 5. Detroit 64 26 10 28 169:189 62 6. Montreal 65 25 11 29 167:200 61 7. Ottawa 64 22 10 32 174:225 54 8. Buffalo 65 20 11 34 154:211 51 Metropolitní divize: 1. Washington 65 37 7 21 203:193 81 2. Philadelphia 65 34 11 20 196:189 79 3. Pittsburgh 66 37 4 25 215:200 78 4. New Jersey 65 33 8 24 191:196 74 5. Columbus 65 32 5 28 172:184 69 6. Carolina 65 29 11 25 174:195 69 7. NY Rangers 66 30 6 30 189:209 66 8. NY Islanders 66 29 8 29 213:237 66 Západní konference: Centrální divize: 1. Nashville 64 41 9 14 210:165 91 2. Winnipeg 64 38 9 17 217:173 85 3. Dallas 65 37 5 23 193:171 79 4. Minnesota 65 36 7 22 200:189 79 5. Colorado 64 35 5 24 202:189 75 6. St. Louis 66 35 5 26 180:176 75 7. Chicago 65 28 8 29 185:189 64 Pacifická divize: 1. Vegas 64 41 5 18 222:178 87 2. San Jose 65 35 9 21 194:180 79 3. Los Angeles 66 36 5 25 192:165 77 4. Anaheim 65 32 12 21 180:180 76 5. Calgary 66 32 9 25 185:195 73 6. Edmonton 65 27 4 34 183:216 58 7. Vancouver 65 24 9 32 176:214 57 8. Arizona 64 20 10 34 155:209 50 Kanadské bodování NHL: 1. Kučerov (Tampa Bay) 64 85 (33+52) 2. Malkin (Pittsburgh) 62 79 (36+43) 3. McDavid (Edmonton) 65 79 (30+49) 4. Stamkos (Tampa Bay) 66 77 (27+50) 5. Giroux (Philadelphia) 65 77 (23+54) 6. MacKinnon (Colorado) 56 76 (31+45) 7. Kessel (Pittsburgh) 66 74 (27+47) 8. J. Gaudreau (Calgary) 66 73 (20+53) 9. Wheeler (Winnipeg) 64 73 (18+55) 10. Ovečkin (Washington) 65 72 (40+32) 12. Voráček (Philadelphia) 65 71 (14+57) 32. Pastrňák (Boston) 63 58 (23+35) 155. Hertl (San Jose) 62 34 (15+19) 166. Krejčí (Boston) 45 33 (14+19) 185. O. Kaše (Anaheim) 49 31 (17+14) 199. Palát (Tampa Bay) 46 30 (8+22)