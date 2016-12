Z gólu se radují hokejisté týmu Washington Capitals. Zleva: Nate Schmidt, Jakub Vrána, Brett Connolly a Lars Eller. Vpravo smutný Nikolaj Kuljomin z New York Islanders.

New York - Jakub Vrána si připsal dvě premiérové asistence v NHL a přispěl k výhře hokejistů Washingtonu 4:2 na ledě New York Islanders. Jediným úspěšným českým střelcem v deseti úterních zápasech byl Radek Faksa, jenž trefou do prázdné branky pečetil výhru Dallasu 6:2 nad Anaheimem. Na jeden gól Stars přihrál Jiří Hudler.

Vrána, jenž minulý týden vstřelil svůj první gól v soutěži, byl vyhlášen druhou hvězdou večera za spoluhráčem obráncem Mattem Niskanenem, který dvěma brankami ve třetí třetině strhl výhru na stranu hostů. Capitals tak prodloužili vítěznou sérii na pět zápasů.

"Je to hezký pocit, vidět puk v síti," radoval se Niskanen, který skóroval poprvé v sezoně. "Ten první gól jsem dát už musel, to byla asi moje největší šance za celý rok. Ale jako obránce potřebujete mít trošku více štěstí, abyste dali gól," uvedl americký bek.

"Je dobře, že předvádíme konzistentní výkony. Vždyť se podívejte na tabulku. Jsme jedenáct výher nad padesátiprocentní úspěšností a přesto nám patří až čtvrté místo v divizi. A to ještě nemáme ani třicet odehraných zápasů. Všude kolem je spousta těžký a dobrých soupeřů," konstatoval trenér Barry Trotz.

Dvacetiletý český nováček Vrána, hrající svůj sedmý zápas v lize, měl podíl na úvodních dvou gólech Washingtonu. Nejprve ve 23. minutě chytrou přihrávkou o mantinel založil rychlý protiútok, na jehož konci Brett Connolly vyrovnal na 1:1. Ve 28. minutě byl pak dokonce chvíli veden jako autor gólu na 2:1, když v přesilové hře překonal brankáře Jaroslava Haláka pohotovou střelou z mezikruží. Nakonec se ale ukázalo, že puk ještě před brankou mírně tečoval Justin Williams.

Hudler, který odehrál druhý zápas po záhadném onemocnění a celkově šestý v sezoně, si připsal první bod v dresu Dallasu. V 52. minutě vybojoval puk v útočném pásmu a po jeho tečované přihrávce zvýšil Patrick Eaves na 4:2. Faksa pak vstřelil svůj třetí gól v ročníku, když Ducks už v 54. minutě při hře čtyři na čtyři odvolali brankáře a dvaadvacetiletý český útočník trefil prázdnou branku obloučkem z vlastního obranného pásma.

Dohromady Dallas nasázel ve třetí dvacetiminutovce pět gólů, z toho čtyři v rozmezí necelých sedmi minut, a unikl tak třetí porážce za sebou. "Povedená třetí třetina, to je pro naše mužstvo dobrý signál," poznamenal obránce Dan Hamhuis, který ve 46. minutě v přesilové hře vyrovnal na 2:2 a svým prvním gólem v sezoně oslavil úterní 34. narozeniny. "Dávat góly je v NHL čím dál těžší a je potřeba jim jít naproti tím, že se budete snažit být co nejčastěji v útočném pásmu a sypat puky na branku," řekl Hamhuis.

Radim Vrbata přihrál na jeden gól Arizony při výhře 4:1 v Detroitu. V brance Red Wings znovu dostal přednost Jimmy Howard před Petrem Mrázkem, ale předčil ho na druhé straně Mike Smith, který pochytal 37 z 38 střel.

Coyotes se oklepali z pondělního debaklu 0:7 s Pittsburghem a jako poslední tým v lize dosáhli na desátou výhru v sezoně. "Byl to určitě lepší výkon než v pondělí. Bylo znát, že to hráči chtěli napravit a myslím, že jsme podali solidní výkon," pochválil mužstvo trenér Dave Tippett.

Hodně divoký zápas viděli fanoušci v Raleighu, kde domácí Carolina vyhrála úvodní třetinu nad Vancouverem 2:1, druhou prohrála 0:4, aby šesti góly ve třetím dějství otočila skóre z 2:5 na konečných 8:6. Obrat se povedl také Nashvillu, který prohrával se St. Louis 0:3 a nakonec se radoval z výhry 6:3.

Sedmé vítězství v řadě oslavil Columbus, který uspěl 3:1 v Edmontonu a podle procentuální úspěšnosti je nejlepším týmem celé NHL. Nahoru tabulkou šplhá také Minnesota, která porazila 5:1 Floridu a vyhrála popáté za sebou.

Výsledky NHL:

Buffalo - Los Angeles 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

Branky: 34. a 36. Eichel, 30. O'Reilly, 34. Gionta, 56. E. Kane, 60. Reinhart - 28. a 45. Carter, 4. Kopitar. Střely na branku: 26:33. Diváci: 18.375. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Okposo, 3. O'Reilly (všichni Buffalo).

NY Islanders - Washington 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Branky: 10. Nelson, 31. Kuljomin - 42. a 59. Niskanen, 23. Connolly (Vrána), 28. Justin Williams (Vrána). Střely na branku: 28:38. Diváci: 12.730. Hvězdy zápasu: 1. Niskanen, 2. Vrána (oba Washington), 3. Cizikas (Islanders).

NY Rangers - Chicago 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Branky: 29. Fast - 26. Van Riemsdyk, 39. Anisimov. Střely na branku: 34:26. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Darling, 2. Anisimov (oba Chicago), 3. Raanta (Rangers).

Carolina - Vancouver 8:6 (2:1, 0:4, 6:1)

Branky: 10. a 42. Skinner, 6. Aho, 45. Hainsey, 45. Rask, 46. Faulk, 53. J. Staal, 60. Stempniak - 8. a 35. Bärtschi, 25. Burrows, 26. Granlund, 29. Hutton, 55. Sutter. Střely na branku: 36:34. Diváci: 11.721. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Rask, 3. Ryan (všichni Carolina).

Edmonton - Columbus 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 11. Pitlick - 28. Gagner, 48. Atkinson, 49. Calvert. Střely na branku: 34:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Gagner (oba Columbus), 3. Pitlick (Edmonton).

Detroit - Arizona 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Branky: 17. Athanasiou - 23. a 52. McGinn, 3. DeAngelo, 20. Crouse (Vrbata). Střely na branku: 38:19. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Smith, 2. McGinn (oba Arizona), 3. Vanek (Detroit).

Nashville - St. Louis 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Branky: 50. a 59. Fisher, 25. Neal, 27. Forsberg, 44. Johansen, 51. Ribeiro - 11. Shattenkirk, 17. Reaves, 22. Hunt. Střely na branku: 36:26. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Fisher, 2. Johansen, 3. Neal (všichni Nashville).

Minnesota - Florida 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 12. Parise, 25. Haula, 30. E. Staal, 47. Koivu, 49. Zucker - 56. McIlrath. Střely na branku: 22:30. Diváci: 18.754. Hvězdy zápasu: 1. Pominville, 2. Dubnyk, 3. E. Staal (všichni Minnesota).

Dallas - Anaheim 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)

Branky: 34. Johns, 46. Hamhuis, 47. Cracknell, 51. Eaves (Hudler), 53. Jamie Benn, 54. Faksa - 36. Getzlaf, 42. Perry. Střely na branku: 27:36. Diváci: 17.543. Hvězdy zápasu: 1. Niemi, 2. Jamie Benn (oba Dallas), 3. Getzlaf (Anaheim).

Toronto - San Jose 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)

Branky: 7. Hyman, 28. Matthews - 53. Braun, 55. Pavelski, rozh. nájezd Couture. Střely na branku: 31:42. Diváci: 19.380. Hvězdy zápasu: 1. Couture (San Jose), 2. Matthews (Toronto), 3. Pavelski (San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:Atlantická divize:

1. Montreal 29 19 4 6 92:64 42 2. Ottawa 29 16 2 11 70:78 34 3. Boston 30 16 2 12 71:71 34 4. Tampa Bay 29 14 2 13 81:81 30 5. Florida 30 13 4 13 71:79 30 6. Detroit 30 13 4 13 71:81 30 7. Toronto 28 11 6 11 81:87 28 8. Buffalo 28 11 6 11 62:75 28

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 29 19 3 7 101:84 41 2. NY Rangers 31 20 1 10 106:72 41 3. Columbus 27 18 4 5 90:57 40 4. Washington 28 18 3 7 76:61 39 5. Philadelphia 31 18 3 10 101:94 39 6. New Jersey 28 12 6 10 69:82 30 7. Carolina 29 12 6 11 77:82 30 8. NY Islanders 28 11 5 12 73:85 27

Západní konference:Centrální divize:

1. Chicago 31 19 4 8 83:71 42 2. Minnesota 28 16 4 8 80:57 36 3. St. Louis 30 16 4 10 82:85 36 4. Nashville 28 13 4 11 84:81 30 5. Dallas 31 12 6 13 81:98 30 6. Winnipeg 32 13 3 16 82:96 29 7. Colorado 27 11 1 15 60:86 23

Pacifická divize:

1. San Jose 29 17 1 11 71:63 35 2. Anaheim 30 15 5 10 83:81 35 3. Edmonton 32 15 5 12 94:88 35 4. Calgary 31 16 2 13 81:86 34 5. Los Angeles 28 14 2 12 74:76 30 6. Vancouver 30 12 2 16 73:94 26 7. Arizona 29 10 5 14 66:91 25