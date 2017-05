Paříž - Hokejový útočník Petr Vrána si po čtyřech letech opět užívá start na mistrovství světa. Dvaatřicetiletý centr se do národního týmu vrátil v přípravě na šampionát po tříleté přestávce a nakonec se probojoval i do konečné nominace. V sobotním zápase proti Bělorusku si připsal i premiérový gól, kterým se podílel na výhře 6:1.

"Ale puk jsem si zapomněl vzít. Nemyslel jsem na to," pousmál se Vrána, který měl v předešlých dvou sezonách časté zdravotní problémy, a i proto z reprezentace vypadl.

Zranění mu zabránilo v návratu do národního týmu i v aktuální sezoně, po vyřazení Sparty ve čtvrtfinále play off byl ale už fit a do přípravy se zapojil. A nakonec se dostal až do Paříže.

"Hned na začátku jsem si říkal, že člověk by do toho nešel, kdyby nedoufal, že má šanci. Jsem rád, že to vyšlo. Člověk někde měsíc jezdí, trénuje, dře a byla by škoda, kdybych se sem nedostal," přiznal Vrána.

Jistý si ale svou nominací nebyl. "V přípravě bylo spoustu výborných kluků a někteří vypadli kvůli zranění, což je velká smůla. Hodně z nás to jisté nemělo," řekl rodák ze Šternberka, jenž byl kapitánem juniorské reprezentace na bronzovém MS 2005 a podílel se tak na zatím poslední české medaili na vrcholném turnaji dvacetiletých hráčů.

Na seniorském MS startuje Vrána podruhé. V roce 2013 s týmem postoupil do čtvrtfinále, ve kterém Češi nestačili na Švýcarsko. "Oba turnaje se ale srovnávat nedají. Každý je jiný, specifický. Jak už jsem řekl, jsem rád, že jsem tady. Je mi dvaatřicet a těch příležitostí tolik nebude nebo nebude třeba už žádná," řekl Vrána realisticky.

Přestože v Paříži nejsou zápasy vyprodané, na těch českých panuje velmi dobrá atmosféra. I tu si útočník pražské Sparty užívá. "Když jsem byl minule ve Švédsku, tak tam nebyl skoro nikdo, takže mě překvapilo, že tady bylo docela dost lidí. Všichni jsme přivítali, že tady bylo spoustu českých fanoušků. Atmosféra byla dobrá," děkoval českým divákům za podporu.

Vrána zatím na turnaji nastupuje v útoku s Michalem Birnerem a Michalem Řepíkem, s nimiž v minulosti hrál ve Lvu Praha. S Řepíkem se potkal letos i ve Spartě. "Doufám, že pořád máme co si na ledě nabídnout. Kluci hrají výborně. Snažíme se doplňovat a zatím to funguje výborně. Doufám, že to bude šlapat dále," přál si Vrána před dnešním zápasem proti Finsku.