Praha - Hodně divoký průběh měl extraligový duel mezi Spartou a Jihlavou. Pražané zpočátku dominovali a když Petr Vrána před polovinou 27. minuty zvýšil už na 4:1, hostující hokejisté byli i s ohledem na obrázek hry zralí na ručník. Místo jasného výprasku si ale po dvou předchozích výhrách připsali alespoň bod za porážku 5:6 v prodloužení a dokonce sahali i po všech třech.

"Co se stalo? Já bych řekl, že jsme se regulérně pos...i, protože jsme vedli 4:1 a bohužel jsme pak udělali chyby, po kterých jsme dostali docela laciné góly. A Jihlavu jsme tím dostali do hry. Její hráči pak začali lítat, my jsme měli strach, aby pak nedali ještě další gól, takže naším štěstím bylo, že to po dvou třetinách bylo 4:4," řekl Vrána novinářům.

Spartě přitom vyšel skvěle nástup, tak, jak to plánovala. "Řekli jsme si, že doma zápas nechceme pustit a nastoupíme na ně. Víme, že Jihlava má velice aktivní tým, jež hodně dobře bruslí. A také to, že minule vyhráli, takže budou chtít určitě urvat body i tady. Začátek jsme zvládli výborně, bohužel pak jsme měli zhruba desetiminutovku, kterou jsme nezvládli. A Jihlava se dostala do hry," připomněl Vrána.

Jen těžko se přikláněl na některou stranu, když měl říci, zda jsou dva body pro jeho tým ztrátou, nebo ziskem. "Asi kousek z obojího. Je to strašně složité říct. Z pohledu toho vedení 4:1 je to samozřejmě škoda, ale na druhou stranu jsme ze stavu 4:5 dokázali vyrovnat a pak rozhodnout v prodloužení, takže dva body bereme a zaplaťpánbůh za ně. Je to ale samozřejmě škoda, zápas jsme měli výborně rozehraný," uvedl Vrána.

Jihlavští Spartu podobně pozlobili už v úvodu základní části, přestože nakonec odjížděli z metropole s prázdnýma rukama po porážce 3:4. Vše si pak v polovině října vynahradili doma vítězstvím 4:2.

"Neřekl bych ani, že nám nějak nesedí styl, kterým Jihlava hraje, ale nejde vůbec o špatný mančaft. Dobře bruslí, hrají agresivně a mají tam hráče, kteří jsou pro ně rozdíloví. Ty zápasy byly podobné, ale i dnes jsme to po takovém startu měli dotáhnout ke třem bodům, udělali jsme z toho zbytečně drama," prohlásil Vrána.

Věří, že celý tým Pražanů se poučí pro další průběh základní části. "Měli bychom si uvědomit, že ani za stavu 4:1 ještě není konec. Jihlava možná není papírově braná za top tým, ale proti nikomu nesmíme přestat hrát. To je asi to nejdůležitější, co si z dnešního zápasu musíme vzít," přemítal Vrána.