Praha - Přibližně tisíc lidí využilo příležitosti vidět u letňanského obchodního centra slavný Stanleyův pohár, s nímž si svůj den užívá mladý útočník Jakub Vrána. Pražský rodák ho převzal po spoluhráči z týmu Washington Capitals Michalu Kempném, který slavil v úterý v rodném Hodoníně a v Brně.

Po krátkém setkání s médii a starostou Ivanem Kabickým na radnici Prahy 18 se dvaadvacetiletý Vrána přesunul s cenným nákladem černou limuzínou před obchodní centrum. Odstartoval tak více než dvouhodinový program, na jehož začátku převzal Cenu městské části Prahy 18 a jehož součástí byla také autogramiáda.

Vrána se kromě jiného setkal se známým mládežnickým trenérem Zbyňkem Zavadilem, který ho vedl při jeho působení v barvách letňanského týmu.

"Musím říct, že pan Zavadil mi strašně pomohl. Je to skvělý trenér. Věřil mi a byl na mě hodně tvrdý, ale myslím, že právě to je ten hlavní důvod, proč jsem se v hokeji tak zlepšil. Dává mi velké cíle a já jich musím dosáhnout," prohlásil Vrána.

"Za těch padesát let, co trénuju, tak trochu něco poznám. U Jakuba to bylo jasné po druhém tréninku," rozesmál publikum Zavadil.

O Vránově talentu a schopnostech byl hluboce přesvědčený. "A když se podíváte tři roky zpátky do novin, tam jsem v článku tvrdil, že Vrána bude jednou ozdobou NHL. A tou už dneska je, ale bude ještě větší a lepší, bude patřit k top hráčům," předpověděl Zavadil.

Díky Vránovi si mohl také vychutnat, jaké to je zvednout si nejcennější hokejovou trofej světa nad hlavu. Něco takového je sice zapovězené všem, kteří na poháru vyrytí nejsou, ale jedna výjimka přece existuje - když s dotyčným zvedá současně trofej nad hlavu i šampion NHL.

Vrána pozval na oslavy, které se posléze v centru Prahy promění v soukromou party, hodně lidí. "Celkem bylo na seznamu lidí, které jsem v souvislosti s dneškem oslovil, asi sto lidí. Jsou mezi nimi například i spoluhráči André Burakovsky, Michal Kempný nebo Kuba Jeřábek, tak uvidíme, kdo nakonec dorazí."

Sám zvažoval i účast na oslavách Kempného. "Trošku jsem o tom přemýšlel, ale už jsem měl naplánovanou dovolenou s klukama ze Švédska. Byl jsem pět dní ve Španělsku a vrátil jsem se až v noci na dnešek, takže jsem od toho musel upustit," vysvětlil Vrána.

Plánoval, že pohár vezme také na Staroměstské náměstí či Karlův most. Užívat si ho bude do půlnoci. "Pak už asi kluci, co ho hlídají, budou chtít jít spát, ale třeba je ještě na chvilku přemluvím," plánoval Vrána, z jehož rukou poputuje Stanley Cup během čtvrtečního dopoledne zpátky za moře. Dalším v pořadí, komu bude na 24 hodin náležet, má být útočník Alex Chiasson, který do metropole USA přišel loni z Calgary a hned mohl slavit.

Stanleyův pohár zavítal do České republiky po třech letech. Naposledy ho před Kempným a Vránou ukázal v roce 2015 v rodné Vlašimi zadák Michal Rozsíval, když podruhé v kariéře triumfoval s Chicagem Blackhawks. Trofej se dosud podařilo získat 26 českým hokejistům.

Vrána: Pořád mi to nedochází, ale chci Stanley Cup vyhrát znovu

Hokejový útočník Jakub Vrána přiznal, že ačkoliv uplynul už měsíc od chvíle, kdy jeho tým Washington Capitals dovršil úspěšnou cestu za Stanley Cupem, stále mu ještě naplno nedochází, čeho dosáhl. Jedno ví ale jistě - mimořádně opojné pocity z dobytí hokejového grálu touží v kariéře zažít znovu. A nejradši by si je zopakoval již v příští sezoně NHL.

"Před očima se mi ukazuje celá sezona, jak těžké to bylo a čím vším jsme si prošli. Pravdou ale je, že mi to ještě pořád naplno nedochází. Užívám si to, ale postupem času si to budu asi uvědomovat ještě o mnoho více, že jsem vyhrál ve 22 letech Stanley Cup," řekl Vrána novinářům na dnešní akci, kdy mohl ukázat pohár fanouškům v Letňanech.

Připomněl, že už když byl v roce 2014 do Washingtonu draftovaný, tak se o ničem jiném nemluvilo než o Stanley Cupu. "A já ho vyhrál ve své první celé sezoně v NHL. Je mým velkým snem tohle zažít znovu. Doufám, že mám před sebou ještě dlouhou kariéru, ale musím každým rokem dokazovat, že hokej umím hrát a to místo v týmu je moje," zdůraznil Vrána.

I proto v sobotu po odeznění oslav začne s tréninkem. "Je to pro nás velká výzva a všichni máme před sebou spoustu práce. Víme, jak moc těžká obhajoba je a co to obnáší. Je strašně těžké dojít až do finále a uspět tam, ale já jsem přesvědčený o tom, že každý z těch kluků, co dorazí na předsezonní kemp, na to bude připravený. Každý ten pocit bude chtít prožít znovu," je si jistý Vrána.

Dnes si ale ještě místo tréninkového drilu užíval radostných chvil s pohárem, který převzal od Michala Kempného. Z Moravy mu dorazil do Prahy v 10 hodin. "Je to pro mě velký moment, že jsem ho mohl přivézt do Prahy a sem do Letňan, moc jsem se na to těšil," uvedl Vrána.

A připustil i určité obavy, aby se s trofejí něco nestalo. "Trošku strach tam je, ale je to v dobrých rukách," ujistil Vrána s úsměvem. Více než patnáctikilová trofej se ale pronese. "Na ledě jsem ho měl v ruce pár sekund a je to vážně trochu posilovna, když tady s ním chodím od těch 10 hodin ráno," přitakal Vrána.

Během dne se s pohárem stihl dostat na několik míst. "Byl jsem ho ukázat dědovi a známým, které znám odmala. Byl jsem na více místech, včetně hřbitova, kam jsem chtěl za babičkou. A všude jsem si udělal čas, aby si s ním každý mohl udělat fotku a sáhnout si na něj," přiblížil.

"Když jsem přijel do Letňan, naskočilo mi, jak jsem tam běhal jako malý kluk a hrál tam vlastně každý den po škole. Mám na to spoustu krásných vzpomínek a je v tom hodně emocí," dodal Vrána.

Právě zastávka na hřbitově pro něho byla velmi důležitá. "Když jsem vyrůstal, tak jsem u babičky strávil celkem dost času. Když jsem tam dnes pohár přinesl, promítly se mi před očima všechny ty vzpomínky na ni a na čas s ní. Když umřela, bylo akorát před play off. Nebylo to lehké. Před každým zápasem mám rituál, při němž políbím křížek a od té doby jsem si během toho pokaždé vzpomněl i na babičku," ujistil Vrána.

Tradiční jsou obrázky, jak hráči z poháru pijí či jedí. Kempný popíjel z poháru víno, na něco podobného se chystal i mladý forvard. "Večer se z něj bude určitě něco pít... Naplním ho 'šampáněm'. Jinak mamka dělala dneska hovězí guláš, ale ten do poháru dávat nechtěla," smál se Vrána.

Na soukromou oslavu pozval i Jakuba Jeřábka, který sice končil sezonu jako hráč Capitals, jenže nesplnil podmínky pro vyrytí svého jména na pohár. "Je to velice těžké být v takové situaci, ale zase z druhé strany - byl velikou součástí týmu a určitě si zaslouží Stanley Cup vidět. Je to navíc bezvadný kluk a já byl hrozně moc rád, že jsem tam měl Kubu i Michala," prohlásil Vrána.

A rád je i za novou čtyřletou smlouvu, jíž se dočkal Kempný. "Jsem vážně rád za něj. Od doby, co jsme ho k nám do Washingtonu vytrejdovali, tak hrál fakt výborně. Dostal hodně prostoru a vrátil tu důvěru jak trenérovi, tak i týmu. Kontrakt, co podepsal, si určitě zaslouží," konstatoval Vrána.