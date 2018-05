Utkání play off NHL Tampa Bay - Washington. Alexandr Ovečkin z Washingtonu Capitals střílí gól, uprostřed brankář Tampy Bay Lightning Andrej Vasilevskij.

Utkání play off NHL Tampa Bay - Washington. Alexandr Ovečkin z Washingtonu Capitals střílí gól, uprostřed brankář Tampy Bay Lightning Andrej Vasilevskij. ČTK/AP/Chris O'Meara

Tampa Bay - Hokejový útočník Jakub Vrána asistoval u vítězné branky Washintonu, který vyhrál na ledě Tampy Bay 6:2 a ve finále Východní konference NHL vede 2:0. Hlavními strůjci druhé bodu Capitals byli ale útočníci Jevgenij Kuzněcov a Lars Eller, kteří zaznamenali shodnou bilanci gólu a dvou přihrávek. Alexandr Ovečkin a Tom Wilson si připsali branku a asistenci.

Tampa Bay v předchozí sérii s Bostonem také prohrála úvodní zápas, ale pak zvítězila čtyřikrát za sebou. Tentokrát se ve srovnání s minulým utkáním příliš nezlepšila. "Váháme, jsme pomalí. Takhle jsme nezískali v základní části 113 bodů a nevyhráli první dvě kola play off. Nehrajeme svou hru, což je nezvyk. Proto si vytvářejí více šancí a my za to platíme," řekl trenér Tampy Bay Jon Cooper.

Washington sice po Wilsonově teči vedl už po 28 sekundách, ale ještě v první třetině domácí dvěma využitými přesilovými hrami skóre otočili. U obou gólů figuroval Steven Stamkos. Nejdříve jeho zblokovanou střelu dorazil Brayden Point, podruhé už ranou z levého kruhu skóroval sám.

Hostům ale vyšel nástup i do druhé třetiny a z přečíslení dva na jednoho vyrovnal Devante Smith-Pelly. "To byl hodně, opravdu hodně důležitý gól. Po něm se všechno změnilo. Tlačili jsme je a přidávali další góly," podotkl útočník Washingtonu Brett Connolly.

Rozhodující údery zasadil Washington v rozmezí 39. až 44. minuty, kdy se prosadil třikrát. Gól na 3:2 připravil Vrána, jehož pas z rohu kluziště usměrnil do branky Eller. Tři sekundy před konce prostřední části zvýšil Kuzněcov, který přihrál před branku ze stejného místa jako Vrána, a domácí bek Ryan McDonagh si puk srazil do vlastní sítě.

Tampa Bay i minule inkasovala gól v závěru třetiny, kdy Ovečkin zvýšil v čase 19:54 na 2:0. "Člověk by řekl, že se poučíme z prvního zápasu, ale opět se nám stalo to samé. Najednou prohráváme místo 2:3 o dva góly. Ten čtvrtý byl smrtící. V této fázi sezony zápasy rozhodující malé detaily. Oni je mají, my ne," zlobil se domácí kapitán Stamkos.

V závěrečné třetině hosté opět využili brejk dva na jednoho a po Kuzněcovově přihrávce přidal pátý gól Ovečkin. Výhru Washingtonu zpečetil Connolly střelou z levého kruhu přes obránce. Tampa Bay doma prohrála i podruhé, ale hokejisté Washingtonu dobře vědí, jaké to je. Ve stejné situaci byli v prvním kole v sérii s Columbusem a poté čtyřikrát za sebou vyhráli.

"Je to skvělé, ale ještě není konec. Ještě to bude těžké, mají ohromné hráče. Musíme hrát i doma stále stejně a nic jim nedovolit," řekl Ovečkin, kterého těší, jak Capitals oba zápasy zvládli. "Hrajeme tvrdě a chytře. Všechny čtyři lajny si plní, co mají. Nepanikaříme, i když prohráváme. Pořád se držíme systému a hrajeme, jak jsme si řekli. Zůstáváme klidní a trpělivě čekáme na své příležitosti," dodal ruský kanonýr.

Série pokračuje v noci na středu ve Washingtonu. "Připravíme se na nejtěžší zápas sezony, nastává čas pravdy. Doteď jsme v play off nemuseli řešit nic složitého, teď se ukáže, jak silní jsme," prohlásil Stamkos.

Finále Východní konference play off NHL - 2. zápas:

Tampa Bay - Washington 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)

Branky: 8. Point, 11. Stamkos - 1. Wilson, 23. Smith-Pelly, 39. Eller (Vrána), 40. Kuzněcov, 44. Ovečkin, 53. Connolly. Střely na branku: 35:37. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov, 2. Eller, 3. Ovečkin (všichni Washington). Stav série: 0:2.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Guentzel (Pittsburgh) 12 21 (10+11) 2. Crosby (Pittsburgh) 12 21 (9+12) 3. Pastrňák (Boston) 12 20 (6+14) 4. Ovečkin (Washington) 14 19 (10+9) 5. Kuzněcov (Washington) 14 19 (8+11) 6. Scheifele (Winnipeg) 13 18 (12+6) 7. Wheeler (Winnipeg) 13 18 (3+15) 8. Marchand (Boston) 12 17 (4+13) 9. F. Forsberg (Nashville) 13 16 (7+9) 10. P. Bergeron (Boston) 11 16 (6+10) 29. Krejčí (Boston) 12 10 (3+7) 30. Hertl (San Jose) 10 9 (6+3) 32. Palát (Tampa Bay) 12 9 (5+4) 64. Vrána (Washington) 13 6 (2+4) 93. Plekanec (Toronto) 7 4 (2+2)