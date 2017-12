New York - Hokejový útočník Jakub Vrána přispěl svým devátým gólem sezony k výhře Washingtonu 5:2 nad Coloradem. Další Češi v pondělním programu NHL nebodovali. Jaromír Jágr vynechal čtvrtý zápas v řadě a Calgary bez něho prohrálo 1:2 po nájezdech v Minnesotě. Naopak po desetizápasové suspendaci se vrátil Radko Gudas do sestavy Philadelphie, která porazila Toronto 4:2.

Vrána otevřel skóre v úvodu utkání, když v přečíslení tři na dva dostal přihrávku od Jevgenije Kuzněcova a z levého kruhu trefil volné místo nad ramenem Semjona Varlamova. Colorado po gólu českého útočníka vyrovnalo a nerozhodný stav drželo do 38. minuty, v níž vrátil Washingtonu vedení John Carlson. Domácí pak ve třetí části odskočili dalšími dvěma zásahy a už nepřipustili žádné drama.

"Nakopali nám minule zadky (prohra 2:6 v Coloradu), navíc se nám nepovedl ani poslední zápas v New Jersey, takže jsem rád, jak jsme na to zareagovali. Všichni předvedli slušný výkon. Holts (brankář Braden Holtby) chytal dobře, ubránili jsme i jejich nejlepší řadu a dali nějaké góly," řekl Matt Niskanen, autor gólu na 4:1.

Jágra, který už v této sezoně scházel Calgary šest utkání za sebou kvůli potížím s třísly, trápí zranění v dolní části těla a naposledy nastoupil před osmi dny proti Philadelphii. Flames byli na ledě Minnesoty aktivnější, ale od 18. minuty prohrávali po gólu Matta Cullena. Vyrovnání zařídil v závěru druhé třetiny Michael Ferland. Tentýž hráč ale neuspěl v pátém kole rozstřelu, ve kterém rozhodl o výhře domácího celku Mikael Granlund.

Gudas byl v utkání s Torontem nejpilnějším střelcem, na branku vyslal pět puků, ale stejně jako Jakub Voráček nebodoval. Philadelphii to nemuselo vadit, protože v závěrečné třetině otočila třemi trefami z 1:2 na konečných 4:2. Vítězný gól vstřelil v 58. minutě Sean Couturier.

Flyers vyhráli po sérii deseti porážek počtvrté za sebou, ale doma poprvé od 9. listopadu. "Rozdíl je v tom, že teď naše akce končí brankami," vysvětlil trenér Dave Hakstol.

Za hosty si připsal Patrick Marleau 1100. bod v lize a je šedesátým hráčem v historii NHL, který dosáhl této mety. Z aktivních hokejistů má více bodů jen trojice Jágr (1921), Joe Thonton (1412) a Marián Hossa (1134).

V souboji dvou nejlepších týmů soutěže uspěla Tampa Bay 3:0 na ledě St. Louis. První gól dal v úvodní třetině Brayden Point, v závěru výhru hostů pojistili Nikita Kučerov a Tyler Johnson. Andrej Vasilevskij kryl 32 střel, udržel třetí nulu v ročníku a je teprve šestým brankářem v historii NHL, který v úvodních 25 startech sezony vychytal alespoň dvacet výher.

Vše ale mohlo být jinak, pokud by za stavu 0:1 proměnil velkou šanci Vladimír Sobotka. "Minul jsem prázdnou branku. To se stává. Puk mi trochu sjel a netrefil jsem ji. Je to škoda, mohlo to být 1:1, místo toho v dalším střídání přidali druhý gól," řekl Sobotka, který měl gólovou příležitost i za bezbrankového stavu, ale jeho střelu zblízka zneškodnil Vasilevskij.

Connor McDavid se podílel gólem a třemi asistencemi na výhře Edmontonu 7:2 v Columbusu. Vítěz produktivity minulého ročníku se vyhoupl na třetí místo kanadského bodování. "Všechny čtyři řady šlapaly. Dařilo se i speciálním formacím na přesilové hry a oslabení," liboval si McDavid. Oilers zasadili domácím k.o. v rozmezí 37. a 40. minuty, kdy odskočili třemi góly na 5:0. Za poražené si Lukáš Sedlák připsal ve statistice plus/minus dva záporné body.

Chicago i bez Jana Rutty zdolalo na svém ledě Floridu 3:2 v prodloužení. Český obránce odstoupil z utkání ve druhé třetině kvůli zranění v horní části těla, ale nemělo by jít o nic vážného. Kvůli nemoci schází domácím stále i Michal Kempný. Do sestavy hostů se nevešel Radim Vrbata. Mladoboleslavský rodák od vstřelení hattricku 26. října zaznamenal jen tři asistence v 16 zápasech.

Výsledky NHL:

Buffalo - Ottawa 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Branky: 25. B. Pouliot, 26. Okposo, 33. E. Kane - 47. Ceci, 60. D. Brassard. Střely na branku: 25:26. Diváci: 17.454. Hvězdy zápasu: 1. B. Pouliot, 2. Okposo, 3. Ristolainen (všichni Buffalo).

New Jersey - Los Angeles 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Branky: 17. a 36. T. Hall, 14. Zajac, 38. B. Boyle, 60. Gibbons - 53. T. Mitchell. Střely na branku: 26:17. Diváci: 13.275. Hvězdy zápasu: 1. T. Hall, 2. C. Schneider, 3. Zajac (všichni New Jersey).

Philadelphia - Toronto 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky: 10. Giroux, 46. Konecny, 58. Couturier, 60. Laughton - 10. Marleau, 37. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 39:22. Diváci: 19.077. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Konecny (oba Philadelphia), 3. J. van Riemsdyk (Toronto).

Washington - Colorado 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky: 6. Vrána, 38. J. Carlson, 46. Connolly, 57. Niskanen, 60. Smith-Pelly - 25. C. Wilson, 59. Jost. Střely na branku: 27:24. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. J. Carlson, 2. Kuzněcov, 3. Bowey (všichni Washington).

Columbus - Edmonton 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)

Branky: 47. O. Bjorkstrand, 49. J. Johnson - 6. Kassian, 27. Nugent-Hopkins, 37. Benning, 40. Lucic, 40. Letestu, 54. Puljujärvi, 58. McDavid. Střely na branku: 29:38. Diváci: 14.767. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Benning, 3. Letestu (všichni Edmonton).

St. Louis - Tampa Bay 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky: 20. Point, 54. Kučerov, 60. T. Johnson. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.290. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Point (oba Tampa Bay), 3. Parayko (St. Louis).

Minnesota - Calgary 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 18. Cullen, rozhodující sam. nájezd Mikael Granlund - 39. Ferland. Střely na branku: 22:27. Diváci: 18.767. Hvězdy zápasu: 1. Stalock, 2. Mikael Granlund (oba Minnesota), 3. Hamilton (Calgary).

Chicago - Florida 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 17. Saad, 54. J. Toews, 63. P. Kane - 32. Bjugstad, 44. J. McGinn. Střely na branku: 28:37. Diváci: 21.795. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Saad, 3. J. Toews (všichni Chicago).

Vegas - Carolina 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 22. Engelland, 33. R. Smith - 17. Krüger, 25. T. van Riemsdyk, rozhodující sam. nájezd Di Giuseppe. Střely na branku: 24:37. Diváci: 17.520. Hvězdy zápasu: 1. Di Giuseppe (Carolina), 2. Fleury, 3. R. Smith (oba Vegas).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 30 22 2 6 113:74 46 2. Toronto 32 20 1 11 108:92 41 3. Boston 27 14 4 9 78:75 32 4. Montreal 31 13 4 14 85:99 30 5. Florida 31 12 5 14 92:108 29 6. Detroit 30 11 6 13 81:99 28 7. Ottawa 29 9 7 13 79:101 25 8. Buffalo 31 8 6 17 67:104 22

Metropolitní divize:

1. Columbus 31 19 1 11 88:80 39 2. Washington 32 19 1 12 100:93 39 3. New Jersey 30 17 4 9 94:92 38 4. NY Islanders 30 17 3 10 108:100 37 5. NY Rangers 30 16 3 11 99:89 35 6. Pittsburgh 32 16 3 13 94:104 35 7. Philadelphia 30 12 7 11 87:88 31 8. Carolina 30 12 7 11 83:93 31

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 32 21 2 9 104:81 44 2. Winnipeg 31 18 5 8 107:87 41 3. Nashville 29 18 4 7 95:84 40 4. Minnesota 30 16 3 11 89:88 35 5. Dallas 31 17 1 13 91:90 35 6. Chicago 31 15 5 11 93:84 35 7. Colorado 30 14 2 14 94:100 30

Pacifická divize:

1. Los Angeles 32 20 3 9 98:73 43 2. Vegas 30 19 2 9 105:94 40 3. San Jose 29 16 3 10 79:69 35 4. Calgary 31 16 3 12 89:96 35 5. Anaheim 31 13 7 11 83:91 33 6. Vancouver 31 14 4 13 82:90 32 7. Edmonton 31 13 2 16 93:101 28 8. Arizona 33 7 5 21 75:114 19

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 30 42 (21+21) 2. Stamkos (Tampa Bay) 30 42 (12+30) 3. McDavid (Edmonton) 31 39 (12+27) 4. Kopitar (Los Angeles) 32 38 (16+22) 5. J. Gaudreau (Calgary) 31 38 (12+26) 6. Wheeler (Winnipeg) 31 38 (8+30) 7. B. Schenn (St. Louis) 32 37 (16+21) 8. Kessel (Pittsburgh) 32 37 (15+22) 9. Voráček (Philadelphia) 30 37 (7+30) 10. Schwartz (St. Louis) 30 35 (14+21) 35. Pastrňák (Boston) 27 27 (14+13) 113. Palát (Tampa Bay) 30 19 (7+12) 131. Hertl (San Jose) 29 18 (7+11) 138. Sobotka (St. Louis) 32 18 (6+12) 157. Faksa (Dallas) 30 17 (10+7)