Praha - Hokejový útočník Petr Vrána doléčil šrámy po skončení klubové sezony a dnes se připojil k reprezentaci chystající se na květnové mistrovství světa. Opora pražské Sparty se na akci národního týmu představila po více než třech letech. Účastník světového šampionátu v roce 2013 však věří, že má šanci prosadit se do konečné nominace na vrcholnou akci sezony.

"Jsem rád, že jsem dostal pozvánku, a uvidím, jak to dopadne," řekl Vrána v rozhovoru pro ČTK a web hokej.cz. Dvaatřicetiletý centr, jenž byl kapitánem juniorské reprezentace na bronzovém MS 2005 a podílel se tak na zatím poslední české medaili na vrcholném turnaji dvacetiletých hráčů, oblékl dres seniorského týmu naposledy v listopadu 2013. "Je to dlouho, už si ani nepamatuji. Předešlé dvě sezony jsem byl zraněný," poukázal na své zdravotní problémy.

Fit nebyl ani v minulých dnech, klubovou sezonu dohrával s poraněným kotníkem, v posledním zápase čtvrtfinále play off navíc dostal pukem do obličeje. "Už je to v pohodě. Pusa je docela dobrá a kotník už je taky v pořádku. Absolvoval jsem vyšetření a pak jsem věděl, že je to dobré," řekl Vrána, jenž z preventivních důvodů bral i antibiotika.

I díky tomu, že je zdravotně v pořádku, je připraven zabojovat o nominaci na MS ve Francii a Německu. "Lákadlo je to pro každého. Nikdo by sem nejel, kdyby si myslel, že nemá šanci nebo že o to nechce zabojovat. Je tady spousta kvalitních hráčů a půjdu do toho naplno. Uvidíme, jak to dopadne," uvedl útočník, jenž má za sebou i sedm sezon v zámoří a 16 startů za New Jersey v NHL.

Že by pozvánku do reprezentace odmítl, jej ani nenapadlo. "Letos byla sezona krátká a člověk si říká, proč si ji neprotáhnout, když dostane šanci v nároďáku. Je to dlouhá cesta, ale už těch šancí nemusí být tolik. Tak proč to nezkusit," uvedl Vrána, jenž se s většinou hráčů v současném kádru dnes musel seznamovat.

Vrána se v národním týmu pokusí zahnat zklamání z nevydařeného konce klubové sezony ve Spartě. Pražané sice postoupili až do finále Ligy mistrů, v základní části extraligy skončili třetí, ale v play off prohráli hned na úvod 0:4 na zápasy s Kometou Brno.

"Zklamání tam pořád je. Šance byla a nezvládli jsme to. Výsledek 4:0 na zápasy je pro nás krutý a není jednoduché se s tím vyrovnat. Když vás někdo vyřadí 4:3, ale takhle..." kroutil hlavou. Uznal ale, že Kometa vyhrála zaslouženě. "Hrála dobře a v důležitých momentech nás přehrála," uvedl Vrána.

Vedení Pražanů ve středu změnilo složení realizačního týmu a dosavadní hlavní kouč Jiří Kalous skončil jako sportovní manažer, u áčka ale bude působit jako trenér dále. "Reakce vedení se dá pochopit. Sparta je velkoklub a prohrát 4:0 na zápasy není OK," řekl Vrána, který v minulých dnech odpočíval v rodném Šternberku. Elitní hráč Sparty se podle všeho bude snažit v příští sezoně letošní nezdar napravit. "Smlouvu mám dále. Zatím nic neřešíme," dodal ke své budoucnosti.