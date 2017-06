Praha - Recidivista Oldřich Konrád si má odpykat 25 let vězení za vraždu hledače pokladů z Klánovického lesa, za dřívější postřelení dalšího muže, za vloupání a nedovolené ozbrojování. Výjimečný trest mu uložil pražský městský soud. Podle dřívějšího vyjádření soudního znalce je možnost Konrádovy nápravy zcela vyloučená, jedenapadesátiletý pachatel je nenapravitelný. Verdikt zatím není pravomocný, muž pro sebe totiž požaduje doživotí a ponechal si lhůtu pro podání odvolání.

Předsedkyně soudního senátu Hana Hrnčířová uvedla, že Konrád "zatvrzele nerespektuje společenské normy a hodnoty". Pro uložení doživotního trestu ale podle ní nejsou splněny podmínky. Totéž si myslí i státní zástupkyně, která pro obžalovaného navrhovala odnětí svobody na 25 až 30 let. Konrád žádá doživotí především kvůli své neutěšené finanční situaci.

K vraždě v lese, která se stala v červnu 2014, se Konrád přiznal. Na třiatřicetiletého amatérského hledače s detektorem kovů začal střílet, protože se muž shodou náhod dostal do okolí skrýše, v níž si Konrád schovával lup z desítek krádeží v rodinných domcích. Dvěma výstřely svou oběť minul, dalšími třemi ji však zasáhl do hlavy. Druhý den se na místo vrátil a kvůli zahlazení stop polil mrtvého benzínem a zapálil. Ukryté věci přemístil do svahu nad obcí Srbsko, kam po svém dopadení dovedl policisty.

"Obžalovaný zvolil tu nejhorší možnou variantu, jak se zachovat v dané situaci. Poškozený prokazatelně neměl o jeho skrýši ani ponětí, dokonce se k ní ani nepřiblížil. Namísto toho, aby obžalovaný počkal, až odejde, prostě vytáhl zbraň a poškozeného zastřelil. Jeho následné počínání svědčí o tom, že jednal chladnokrevně a naprosto účelově," podotkla Hrnčířová.

Půl roku před vraždou v Klánovicích si Konrád podle rozsudku málem připsal další oběť: na Boží hod vánoční střílel v Dolních Počernicích po sousedovi lidí, které těsně předtím vykradl. Muže, jenž ho pronásledoval, zasáhl do hýždě.

Klánovická vražda zůstávala dlouho neobjasněná, protože Konráda s obětí nespojovalo vůbec nic. Jediným vodítkem bylo to, že v lese se střílelo ze stejné zbraně jako v Počernicích. Policisté proto museli pachatele chytit při obdobném vloupání, což se jim podařilo v prosinci 2015. K vraždě se doznal po čtvrt roce.

"Soud vzal při ukládání trestu v úvahu celou minulost obžalovaného, který zahájil trestní kariéru ve 23 letech, a to pokusem vraždy," připomněla soudkyně. Konrád tehdy zazvonil u bytu muže, jemuž zasadil dva údery do hlavy a dvě rány do hrudníku bodákem. Když ho zadrželi sousedé, ohrožoval je nožem. Dostal sedmiletý trest, propuštěn byl však předčasně. Poté se živil krádežemi, za něž si následně odpykal pět let. Ani potom majetkové trestné činnosti nezanechal.

Soudkyně dnes odmítla konstrukci advokáta Jaroslava Filipa, podle nějž se Konrád "dostal na šikmou plochu s příchodem demokracie a ne vlastní vinou, protože stát a jeho mechanismy selhaly". Upozornila, že vzhledem k výši nashromážděného majetku rozhodně nekradl kvůli vlastnímu přežití. Policisté dříve uvedli, že ve skrýši našli přes 1,2 milionu korun v hotovosti a několik kilogramů zlatých šperků a mincí.