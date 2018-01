Washington - Stephen Paddock, který loni v říjnu zabil palbou z hotelového pokoje v Las Vegas 58 lidí a přes 500 osob zranil, svůj čin nejenom dlouho plánoval, ale postaral se také o to, aby co nejvíc zkomplikoval jeho vyšetřování. Vyplývá to ze soudních dokumentů, které Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v pátek odtajnil.

Paddock používal anonymní komunikační prostředky a "podnikl četné metodické kroky, aby zamezil odhalení svých plánů a zmařil následné vyšetřování", napsal FBI ve zprávě.

Nové poznatky o motivu útoku v ní ale nejsou. Zpráva zahrnuje odůvodnění žádosti o povolení domovní prohlídky, jež pak vydali soudci krátce po útoku. V hotelovém pokoji, odkud se střílelo, byly tři telefony, přičemž jeden používal operační systém Googlu a vyšetřovatelé ho nedokázali odblokovat.

Obsáhlý dokument také obsahuje detaily o Paddockově přítelkyni Marilou Danleyové, která byla několikrát vyslechnuta, ale nebyla z ničeho obviněna. V době útoku byla na Filipínách. Řekla, že její otisky mohou být na zásobnících, protože je někdy pomáhala Paddockovi nabíjet. Neexistují ale důkazy, že věděla o Paddockově plánu.

Paddock si zbraně a materiál, který potřeboval, obstarával hlavně přes internet, a to už 12 měsíců před útokem. Kupoval si nejenom zbraně, ale i řezáky skla, jimiž si pak vytvořil otvor v okně hotelového pokoje, nebo kufříky. Mezi předměty nalezenými v hotelovém pokoji bylo množství zbraní a munice, ale také ochranná vesta, zaměřovače a podomácku vyrobená plynová maska.

Dále v dokumentaci stojí, že Paddock byl zřejmě v lékařské péči kvůli "neidentifikovaným potížím". Danleyová při výslechu přiznala, že se zdravotní stav jejího partnera v posledních měsících zhoršoval.

Zjistilo se, že Danleyová odstranila svůj účet na facebooku jen několik hodin po začátku střelby.

V červenci Paddock ze svého e-mailu na jinou adresu, kterou ale možná také kontroloval on, poslal text, v němž "doporučoval pro vzrušení zkusit automatickou palbu se zásobníkem na 100 střel". V říjnu pak použil poloautomatickou zbraň upravenou zvláštním zařízením tak, aby fungovala jako automatická. List The Los Angeles Times k tomu napsal, že není jasné, proč Paddock posílal e-maily mezi dvěma adresami, které měl sám pod kontrolou. Je možné, že ta druhá patřila ve skutečnosti někomu jinému, a tuto osobu vyšetřovatelé zatím hledají.