Praha - Zloděj Oldřich Konrád, který zastřelil hledače pokladů v pražském Klánovickém lese, dnes u soudu uvedl, že mladého Uzbeka nechtěl zabít. Údajně se mu pouze snažil sebrat detektor kovů, protože muž se pohyboval zhruba sto metrů od skrýše, kde si Konrád ukrýval kořist z krádeží. Svou oběť zasáhl třikrát do hlavy, poslední výstřel popsal jako "ránu z milosti". Pachateli hrozí výjimečný trest, podle informací ČTK požádal soudkyni dopisem o doživotí.

"Dělal jsem špatný věci, ale byly na mě uvaleny velký exekuce. Já nemůžu za to, že svět funguje tímto způsobem - na penězích. Nechtěl jsem nikomu nic udělat," řekl u pražského městského soudu padesátiletý Konrád, který je od minulého týdne pravomocně odsouzen k pěti letům vězení za 23 vloupání do rodinných domů. Muž byl do roku 2006 ve vězení, od té doby nepracoval, pouze občas načerno na stavbách. V minulosti si odpykal i trest za pokus o vraždu. Loupil prý, protože nechtěl, aby mu exekutor všechno vzal.

Video: Vrah z Klánovic tvrdí, že chtěl oběti jen sebrat detektor kovů 14.03.2017, 13:00, zdroj: ČTK/Video

K tomu, že 11. června 2014 zastřelil muže v Klánovicích, se Konrád přiznal - oběť prý byla "v nesprávnou dobu na nesprávném místě". Jeho verze události se však podstatně liší od toho, jak ji popisuje obžaloba a expert na balistiku. Zatímco podle státní zástupkyně střílel pachatel na Uzbeka z dálky, Konrád tvrdí, že se poprali o detektor a muž ho při tom udeřil do hlavy lopatkou, kterou držel v druhé ruce.

"Chtěl jsem mu pouze sebrat ten detektor, ale prostě se to zvrhlo a začal se bránit. Držel jsem mu ruku s lopatkou, on mi držel ruku se zbraní. Sekl mě lopatkou do hlavy, já jsem v pudu sebezáchovy začal střílet. První dvě rány šly do lesa, na to pan poškozený nereagoval," prohlásil Konrád. Muže prý zasáhl dvakrát. Třetí ránu do spánku přidal zhruba po pěti minutách, protože "už se na to nemohl dívat".

"Když o tom přemýšlím zpětně, asi by stačilo postavit se k té skrýši. Určitě by mě neodstrčil a neřekl: 'Já se podívám, co tady máš'," připustil obžalovaný. Den po činu se na místo vrátil, mrtvého kvůli zahlazení stop polil benzínem a zapálil. V dopise, který napsal soudkyni, zdůraznil, že nad hořícím tělem pronesl krátkou modlitbu, konkrétně "promiň kamaráde, ať je ti země lehká".

Svůj lup po vraždě vykopal a zhruba po týdnu znovu ukryl nad obcí Srbsko. Z Klánovic ho prý chtěl tak jako tak přemístit, protože cennosti už tam jednou předtím vyhrabali divočáci. Právě kvůli zvířatům chodil skrýš každý týden kontrolovat.

Vedle obvinění z vraždy a nedovoleného ozbrojování čelí Konrád obžalobě i za pokus o těžké ublížení na zdraví, za vloupání, porušení domovní svobody a poškození cizí věci. Půl roku před událostí v Klánovicích totiž vykradl dům v Praze 9 a postřelil svědka, který ho pronásledoval. K tomu se dnes také přiznal. "Chtěl jsem ho odradit od pronásledování a zazmatkoval jsem místo toho, abych vystřelil do vzduchu," popsal s tím, že si myslel, že použitá ráže "nemůže nadělat takovou škodu".

Konrád na policii dříve vypověděl, že se vloupal nebo se pokusil vloupat do zhruba 200 domů. Na všechny už si prý ani nevzpomíná. Kradl pravidelně od listopadu do března v různých krajích, hlavně ve Středočeském, Jihočeském a Královéhradeckém. Vždy čekal, až padne tma, loupil ale pokaždé zkraje večera, protože "chodí brzo spát".