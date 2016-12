Ruský velvyslanec v turecké metropoli Ankaře Andrej Karlov se dnes stal cílem útoku neznámého střelce. Diplomat údajně utrpěl vážné zranění a byl převezen do nemocnice. Na snímku neznámý střelec po útoku.

Ruský velvyslanec v turecké metropoli Ankaře Andrej Karlov se dnes stal cílem útoku neznámého střelce. Diplomat údajně utrpěl vážné zranění a byl převezen do nemocnice. Na snímku neznámý střelec po útoku. ČTK/AP/Burhan Ozbilici

Ankara - Policista, který v pondělí zastřelil v Ankaře ruského velvyslance, si najal hotelový pokoj blízko místa činu a na pondělí si vyžádal volno. Podle tureckého tisku to vyplývá z prvních poznatků vyšetřovatelů. Dvaadvacetiletý Mevlüt Mert Altintaş v centru moderního umění vypálil 11 ran, z nichž devět velvyslance Andreje Karlova zasáhlo.

Altintaş si v práci vzal na pondělí volno a najal si hotelový pokoj nedaleko galerie. Karlov tam zahajoval výstavu fotografií a Altintaş, oblečen v civilním obleku, se dovnitř dostal po předložení policejního průkazu.

Turecko také vyšetřuje, co Altintaş dělal po 15. červenci, tedy po zmařeném státním převratu. Úřady po něm povolaly do služby všechny policisty, ale Altintaş si vyžádal dvoudenní volno. Podle záznamů byl 15. července ve službě v jihovýchodní provincii Diyarbakir, ale 16. července byl v Ankaře, protože dostal volno. Velitel, který mu propustku schválil, byl zatčen v rámci čistek, které Ankara po převratu spustila v bezpečnostních silách i jiných sektorech.

Zorganizování puče úřady připisují hutí duchovního Fethullaha Gülena, který žije v USA a který útok na Karlova odsoudil. Altintaş byl mezi těmi, kdo byli po převratu kvůli podezření z příslušnosti ke Gülenovu hnutí dočasně odvoláni, ale 16. listopadu se mohl k policii vrátit. V roce 2014 Altintaş dokončil střední školu v Izmiru, při palbě na Karlova byl sám zastřelen.

Rusko poslalo do Turecka vyšetřovat útok na ruského velvyslance

Ankara/Moskva - Rusko vyslalo do Turecka skupinu vyšetřovatelů, agentů tajných služeb a diplomatů, kteří se budou podílet na vyšetřování pondělního atentátu na ruského velvyslance v Ankaře. Podle Kremlu je osmnáctičlenná skupina již na cestě.

"Budou v Turecku na základě telefonické dohody mezi ruským a tureckým prezidentem vyšetřovat vraždu velvyslance Andreje Karlova," oznámil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Karlovovo tělo bude dnes přepraveno letecky do Moskvy a na letišti se bude před odletem konat podle mluvčí ruské ambasády smuteční obřad s "omezeným počtem účastníků". S tělem do Ruska odletí lékař ruského velvyslanectví.

Pachatel Mevlüt Mert Altintaş byl zabit už v galerii, kde na ruského velvyslance střílel. Turecko zatklo šest lidí, mezi nimiž jsou Altintaşovi příbuzní, uvedla agentura Anadolu.

Ankarský starosta Melih Gökçek v pondělí na twitteru spekuloval, že za útokem mohou být spojenci duchovního Fethullaha Gülena, jemuž Ankara připisuje letošní pokus o převrat. Gülen, který žije v USA, ale už v pondělí večer na zprávu o atentátu v Ankaře reagoval oznámením, že je jím "šokován a zarmoucen".

"Rozhodně tento hrozný teroristický čin odsuzuji. Žádný teroristický čin nelze ospravedlnit bez ohledu na pachatele a jejich motivy," stojí v Gülenově prohlášení. Sdělil v něm také, že "svět i turečtí občané čekají na to, až vláda okolnosti objasní, identifikuje viníky a přijme opatření, aby zabránila opakování takového útoku".

Altintaş byl policista a v době útoku nebyl ve službě. Byl v obleku a do galerie se dostal i přesto, že bezpečnostní systém při kontrole odhalil zbraň, kterou měl dvaadvacetiletý Altintaş u sebe. Ostraha ho pustila, když ukázal svůj policejní průkaz. V síni stál za velvyslancem a střelil ho do zad.

Moskva kvůli bezpečnosti nedoporučuje občanům cesty do Turecka

Ruské ministerstvo zahraničí nedoporučuje ruským občanům cestovat do Turecka, zdůvodnilo to špatnou bezpečnostní situací v zemi. V Ankaře v pondělí zastřelil policista v civilu ruského velvyslance. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu dnes řekl, že cílem tohoto útoku bylo poškodit rusko-turecké vztahy, a ujistil, že to Ankara nedovolí. Jeho ruský kolega Sergej Lavrov řekl, že teroristům nelze ustupovat.

Oba ministři se vyjádřili v Moskvě, kde se dnes spolu se svým íránským kolegou sešli kvůli situaci v syrském Halabu (Aleppu). Všechny tři země se války v Sýrii účastní, Turecko na rozdíl od Ruska a Íránu stojí na straně odpůrců Damašku.

"Doufám, že naše schůzka umožní dospět k dohodě, která umožní pokrok v Sýrii, avšak bez jakýchkoli ústupků teroristům," řekl Lavrov. Çavuşoglu na začátku jednání s Lavrovem řekl, že je schůzka vzhledem k vraždě velvyslance Andreje Karlova ještě naléhavější.

Ruský ministr ocenil rychlou reakci Ankary na pondělní útok. Turecké ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že nedovolí, aby útok poškodil vztahy s Ruskem. Prezidenti obou zemí se v pondělí dohodli, že se bude Rusko podílet na vyšetřování. Do Turecka už dorazila skupina 18 ruských expertů a diplomatů, kteří budou do vyšetřování zapojeni.

Lavrovův náměstek Oleg Syromolotov dnes řekl, že jeho úřad kvůli teroristickým útokům, které se v Turecku staly v posledních 18 měsících, ruské občany varuje před cestami do této země.

Z preventivních důvodů po atentátu uzavřel svou ambasádu v Ankaře Írán. Dnes ráno střílel do vzduchu muž před americkým velvyslanectvím v Ankaře a Spojené státy pak oznámily, že pro dnešek zavírají nejen velvyslanectví, ale i konzuláty v Istanbulu a v Adaně.

Rusko nebude v Turecku uzavírat ani velvyslanectví, ani konzuláty. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že za bezpečnost ruských diplomatů odpovídá podle mezinárodních úmluv hostitelská země. Prezident Vladimir Putin požádal Turecko, aby bezpečnost zaručilo, a vydal příkaz zvýšit bezpečnostní opatření na ruských zastupitelských úřadech.

Turecký policista Mevlüt Mert Altintaş trefil Karlova devíti střelami a pak byl sám zabit. Zaútočil při vernisáži výstavy fotografií v centru moderního umění, kam se dostal po předložení policejního průkazu. Turecká média uvedla, že galerie je v jedné z nejlépe zajištěných čtvrtí Ankary, mimo jiné kvůli tomu, že jsou v blízkosti ambasády USA, Německa a Rakouska a rovněž sídlo státní prokuratury nebo ruské obchodní komory. Çavuşoglu z Moskvy vzkázal, že po Karlovovi bude přejmenovaná ulice, na níž se galerie nachází. Ankarská radnice chce podle listu Hürriyet po velvyslanci pojmenovat galerii.

Šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová Lavrovovi vyjádřila soustrast. "Evropská unie co nejsilněji odsuzuje útok na velvyslance Ruské federace v Turecku," sdělila.