Washington - Bývalý první tenista světa Andy Murray zvládl na turnaji ve Washingtonu svůj první duel na tvrdém povrchu po 17 měsících. Aktuálně až 832. hráč žebříčku porazil domácího Mackenzieho McDonalda 3:6, 6:4, 7:5 a ve čtvrtém zápase po návratu na kurty po operaci kyčle vybojoval druhé vítězství.

"Byl to těžký zápas, mohlo to dopadnout i opačně," řekl Murray, který za stavu 5:4 v rozhodujícím setu neproměnil pět mečbolů. "Nediktoval jsem ve výměnách tempo, netrefoval jsem balony úplně čistě. Ale bojoval jsem a snažil jsem se mu (McDonaldovi) to co nejvíc znepříjemnit," dodal Skot.

"Ze začátku jsem dost špatně podával, nemohl jsem chytit rytmus. Už dlouho jsem nehrál za umělého osvětlení, takže jsem měl rozhozený timing. Časem se to trochu zlepšilo a začal jsem dělat méně chyb, ale příště bych chtěl hrát lépe," zakončil Murray.

Na betonu hrál Murray naposledy loni v březnu v Indian Wells. Kvůli zranění kyčle byl pak od Wimbledonu mimo hru a v lednu se podrobil operaci. Na turnaje se vrátil v druhé polovině června v Queen's Clubu, kde prohrál hned první zápas.

V Eastbourne poté prošel do druhého kola přes jiného rekonvalescenta Stana Wawrinku, ale po porážce s krajanem Kylem Edmundem odložil kvůli nedostatečné připravenosti start ve Wimbledonu, který v letech 2013 a 2016 vyhrál. Právě Edmund bude ve Washingtonu jeho dalším soupeřem.

Tenisový turnaj mužů a žen ve Washingtonu

(tvrdý povrch):

Muži (dotace 2,146.815 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

A. Murray (Brit.) - McDonald (USA) 3:6, 6:4, 7:5, Smyczek (USA) - Berankis (Lit.) 7:6 (7:4), 6:2, Hurkacz (Pol.) - Ivaško (Běl.) 6:4, 6:3, Džazírí (Tun.) - Donskoj (Rus.) 6:4, 6:1, Rubin (USA) - Južnyj (Rus.) 6:4, 6:4, Copil (Rum.) - Bašič (Bosna) 7:6 (11:9), 6:4.

Turnaj mužů v Kitzbühelu

(antuka, dotace 561.345 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Marterer (6-Něm.) - Zopp (Est.) 6:4, 3:6, 6:3, Daniel (Jap.) - Struff (7-Něm.) 7:6 (7:3), 6:1, Jarry (Chile) - Carballes (Šp.) 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4, Albot (Mold.) - Kovalík (SR) 6:1, 6:3, Berrettini (It.) - Simon (5-Fr.) 1:6, 6:3, 6:4, Kližan (SR) - Ofner (Rak.) 6:2, 6:4, Djere (Srb.) - Basilašvili (Gruz.) 6:3, 6:3.

Ženy (dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Stollárová (Maď.) - Hibiová (Jap.) 6:1, 7:6 (8:6).