Paříž - Po středečním tréninku zvládl kapitán Jakub Voráček po otřesu z pondělního duelu s Finskem bez problémů i zápasový test a byl rád, že český tým na mistrovství světa v Paříži vybojoval v těžkém souboji s norskými hokejisty výhru 1:0 v prodloužení. Dobývání tuhé obrany očekává ofenzivní hvězda Philadelphie i v pátek proti Slovinsku. Zápas s Norskem mu připomínal duely proti New Jersey v NHL.

Utkání s Finskem opustil otřesený Voráček po zákroku Oskara Osaly už v první třetině, ale po dvou dnech volna byl na čtvrté vystoupení Čechů na turnaji připravený. "Dobrý, kdybych se necítil, tak bych hrát nešel. Každý věděl, o co jde. Šel jsem včera na trénink a bylo to dobrý, tak jsem si řekl, že chci zápas odehrát," uvedl Voráček po utkání.

Češi po prohře s Kanadou (1:4) a výhře nad Běloruskem (6:1) předvedli proti Finsku obrat z 0:3 na 4:3 po samostatných nájezdech, ale proti Norům se jim nepodařilo střelecky navázat na závěr minulého duelu. "Mně to přišlo, že to byl nejtěžší zápas na turnaji," řekl Voráček.

"Nemyslím, že jsme hráli špatně, protože první polovinu zápasu až na ty jejich přesilovky neměli moc šancí. Jenže my si taky nic moc nevytvořili, jen pár šancí. Oni hráli výborně defenzivně, stáli v pěti kolem branky a bylo těžké se tam dostat. Bylo by to něco úplně jiného, kdybychom šance využili. Dali jeden dva góly," prohlásil sedmadvacetiletý kladenský odchovanec.

"Tyhle hokeje, to mně připadá, jako když hrajeme proti New Jersey. Ono to je to těžké hlavně fyzicky, když se musíš tlačit, tlačit a tlačit, protože musíš dát gól. Je to náročné, pořád jeden na jednoho. Stojí v pěti kolem branky, když přehraješ jednoho hráče, máš dalšího na zádech," popsal Voráček.

Mrzelo jej, že český tým měl v zápase jen dvě početní výhody. "Přesilovky jsme hráli dobře. To není problém. Dostali jsme dvě a pak dali rozhodčí pryč píšťalky. Za co nás vyloučili na začátku třetí třetiny, tam bylo tak pětkrát šestkrát z jejich strany. My už pak žádnou nedostali. Doufal jsem, že přijde. Nepřišla," uvedl.

Byl ale rád, že tým dosáhl na výhru, i když až v nastavení. "Všichni jsme čekali, že vyhrajeme v základní hrací době, jenže ten hokej už se tak vyrovnává. Beru to tak, že výhra je výhra. Kdybychom prodloužení prohráli, asi jsme se dostali trošičku do problémů. Ale vyhráli jsme, máme tři vítězství. Teď se soustředit na Slovince a chceme vyhrát více," řekl Voráček.

Před sedmi lety byl u prohry s Nory 2:3 na světovém šampionátu v Německu. Podobný výsledek dnes tým kouče Josefa Jandače nepřipustil. "To je sedm let nazpátek, jsou úplně jiné týmy. Vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Věděl jsem, že když u toho zůstaneme, že nám to tam padne. Když ne v základní hrací dobře, tak v prodloužení. Nakonec to byl takový šťastný gól," prohlásil Voráček.

Z výhry se mohla v hledišti radovat i jeho přítelkyně Nicole s půlročním synem Jakem. "Už je z něj velkej kluk. Myslím, že si to nebude pamatovat. Teda doufám," smál se Voráček.