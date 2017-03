New York - Jakub Voráček zařídil ve čtvrtečním utkání NHL trefou v penaltovém rozstřelu výhru hokejistů Philadelphie nad Floridou 2:1. Český útočník si předtím připsal asistenci u jediného gólu Flyers v základní hrací době a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Jednou skóroval také Radek Faksa, jeho Dallas ale podlehl New York Islanders 4:5.

Voráček byl nejprve na ledě u inkasovaného gólu, když Letci ve 32. minutě špatně rozehráli v přesilové hře a Aaron Ekblad poslal hosty v oslabení do vedení 1:0. Domácím se podařilo vyrovnat osm a půl minuty před koncem třetí třetiny a šťastným střelcem byl Valtteri Filppula, který tak oslavil svůj debut v oranžovém dresu po výměně z Tampy.

Filppula stál na konci pohledné akce v útočném pásmu, kterou založil Voráček. Odchovanec z Kladna následně zadovkou předal puk Braydenu Schennovi, který si povyjel z úhlu a přesnou přihrávkou našel Filppulovu nataženou hokejku, která usměrnila kotouč do branky.

Hlavní Voráčkova chvíle přišla ve třetí sérii nájezdů, kdy si nabruslil před branku z pravé strany a lišácky překonal Jamese Reimera nijak prudkou, ale přesnou střelou po ledě mezi nohama. Steve Mason, který znovu dostal přednost před Michalem Neuvirthem, vzápětí zlikvidoval pokus Jonathana Huberdeaua a bylo rozhodnuto.

Faksa skóroval podeváté v sezoně a stálo to za to. Ve 28. minutě úžasným způsobem pronikl s pukem do útočného pásma, když se na modré čáře nevídaně vyhnul bodyčeku obránce Mayfielda, a to tak, že se zadkem sklouzl po hraně mantinelu, poté si vyměnil kotouč s Patrickem Sharpem a přesnou střelou poslal Dallas do vedení 2:1.

V polovině zápasu zvýšil Jason Spezza už na 3:1, jenže Islanders ještě do druhé přestávky vyrovnali a ve třetí třetině otočili skóre třemi góly. Domácí pak už stihli pouze snížit gólem Jamieho Benna ve vlastním oslabení.

NHL:

Boston - NY Rangers 1:2, Buffalo - Arizona 6:3, Philadelphia - Florida 2:1 po sam. nájezdech, Washington - New Jersey 1:0, Montreal - Nashville 2:1, Ottawa - Colorado 2:1, Dallas - NY Islanders 4:5, Columbus - Minnesota 1:0, zápasy San Jose - Vancouver a Los Angeles - Toronto se ještě hrají.