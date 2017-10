New York - Hokejový útočník Jakub Voráček z Philadelphie prožil druhý tříbodový večer v této sezoně NHL a třemi asistencemi se podílel na výhře nad Washingtonem 8:2. Za poražené skóroval podruhé za sebou Jakub Vrána. David Pastrňák z Bostonu pomohl gólem a asistencí k triumfu na ledě Arizony 6:2. Nahrávku si připsal i jeho spoluhráč David Krejčí.

Osmadvacetiletý Voráček už v úvodním duelu sezony v San Jose přispěl k vítězství Flyers třemi asistencemi. Z dosavadních pěti duelů, v nichž nasbíral devět asistencí, se bodově neprosadil pouze v jediném.

Ze souboje proti Capitals si kladenský odchovanec odnesl i tři plusové body a ocenění pro první hvězdu utkání. K vysoké výhře Philadelphie přispěl čtyřmi body za dvě branky a dvě asistence kapitán Claude Giroux, po třech bodech nasbírali další útočník Sean Couturier a obránce Shayne Gostisbehere.

Jednadvacetiletý Vrána druhým zásahem v sezoně srovnal v deváté minutě stav zápasu na 1:1. Alexandr Ovečkin, s devíti brankami nejlepší kanonýr soutěže, vyšel střelecky naprázdno a navíc si statistiku plus/minus pohoršil o čtyři záporné body.

Jednadvacetiletý Pastrňák se v 17. minutě prosadil poté, co nohou usměrnil tvrdou střelu Zdena Cháry z pravého kruhu pro vhazování. Přes bolestivý zásah se s úsměvem radoval ze své druhé branky v ročníku. Druhý nejlepší střelec Bostonu v uplynulém ročníku se v prostřední části podílel asistencí i na vítězné trefě Cháry, který si připsal gól a dvě asistence a podobně jako Pastrňák zaznamenal tři kladné body.

Výsledky sobotních zápasů NHL:

Winnipeg - Carolina 2:1, Montreal - Toronto 3:4 v prodl., Tampa Bay - St. Louis 2:1, New York Rangers - New Jersey 2:3, Philadelphia - Washington 8:2, Pittsburgh - Florida 4:3, Minnesota - Columbus 4:5 v prodl., Chicago - Nashville 2:1 v prodl., Arizona - Boston 2:6, Dallas - Colorado 3:1. Utkání Vancouver - Calgary, Edmonton - Ottawa, San Jose - New York Islanders a Los Angeles - Buffalo se ještě hrají.